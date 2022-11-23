Bà bầu có được đi giày cao gót không? Đây là những gì các chuyên gia đặc biệt lưu ý cho các mẹ bầu

Hành trình 9 tháng mang bầu không kém gì một chuyến đi tàu lượn siêu tốc với nhiều cung bậc cảm xúc. Trong thời kỳ mang thai, cơ thể người phụ nữ trải qua rất nhiều thay đổi. Bạn phải rất cẩn thận về những gì mình ăn và lối sống của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ được khuyên nên duy trì hoạt động thể chất trừ khi đó là một thai kỳ có nguy cơ cao. Điều quan trọng đối với một người mẹ và thậm chí là một người mới làm mẹ là phải chăm sóc tinh thần và thể chất của mình hơn mọi thứ khác. Mặc dù có một danh sách không bao giờ kết thúc về các vấn đề có thể mà các bà mẹ sẽ có để tự nhắc bản thân không nên hay nên làm gì. Nhưng một trong những câu hỏi phổ biến nhất được các bác sĩ đặt ra là liệu phụ nữ mang thai có thể đi giày cao gót hay không.

Ảnh minh họa: Internet Theo các chuyên gia, mặc dù phụ nữ có thể đi giày cao gót trong tam cá nguyệt đầu tiên, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này là do mức progesterone tăng lên trong thời kỳ mang thai và có thể dẫn đến sự lỏng lẻo của các dây chằng và khớp. Tăng cân cùng với một số sưng tấy sẽ diễn ra. Trọng tâm của cột sống lúc đó bị cong và có sự mất ổn định của các khớp. Như vậy, việc đi giày cao gót có thể khiến bà bầu đi lại khó khăn. Người ta khuyên rằng phụ nữ có thể đi giày cao gót thấp để không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng khi đi bộ. Trong giai đoạn cuối của thai kỳ, vị trí của bụng thay đổi và xương chậu bị nghiêng. Khi trọng tâm thay đổi sẽ dẫn đến đau chân, đau lưng và thậm chí có thể kích thích cơn đau đẻ non nhiều lúc.

Ảnh minh họa: Internet Nếu cần thiết bạn vẫn có thể mang giày cao gót nhưng gót giày phải luôn nhỏ, thấp, thoải mái và phải ôm sát bàn chân. Trong thời kỳ mang thai, sự an toàn của mẹ và bé cần được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, bạn nên chọn giày dép mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Theo Times of India

Biện pháp phòng ngừa chấy rận hiệu quả, xóa tan lo âu của ba mẹ khi con dễ bị lây ngứa ngáy Chấy rất phổ biến ở trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 11. Nếu bạn là cha mẹ, giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ ở độ tuổi này, chấy có nhiều khả năng "tìm đường vào nhà" của bạn hơn và là điều bạn sẽ cần lưu ý hơn để bảo vệ cho bé yêu của mình.

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