Bà bầu có được ăn giá đỗ không? Lợi ích bất ngờ của giá đỗ với bà bầu

Giá đỗ là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng lại cực kỳ dễ chế biến. Với những người bình thường, việc ăn giá đỗ thường xuyên rất tốt. Tuy nhiên nhiều người lại cẩn thận trong chế độ ăn của bà bầu, thắc mắc bà bầu có được ăn giá đỗ không . Trong bài viết sau, Phunugiadinh sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này.

Cứ 100g giá đỗ lại chứa: 5,5g protein, 5,3 glucose, 91mg Photpho, 38g Canxi, 1,4mg Sắt, 10mg vitamin C, 0.2mg vitamin B1, 0.13mg vitamin B2, 0.09mg vitamin B6, 0.75mg vitamin PP. Riêng vitamin E có hàm lượng cao lên đến 15 - 25mg. Giá đỗ chỉ chứa 44 calo.

Giá đỗ giàu dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C. Bên cạnh đó, nó còn chứa nhiều loại khoáng chất amino acid, protein và phytochemicals – một chất có nguồn gốc thực vật cực kỳ bổ dưỡng cho con người.

Giá đỗ giàu dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu có được ăn giá đỗ không?

Với những thành phần dinh dưỡng phong phú như vậy, giá đỗ được xem là loại rau có nhiều lợi ích cho bà bầu. Đặc biệt là trong việc cải thiện khẩu vị, bổ sung các khoáng chất cần thiết cho một thai kỳ khỏe mạnh. Dưới đây là những công dụng tuyệt vời của giá đỗ với bà bầu mà bạn nên biết:

Giúp bà bầu ngủ ngon, tâm trạng tốt

Ăn giá đỗ giúp cải thiện tâm lý căng thẳng và lo âu cho bà bầu trong thai kỳ. Hàm lượng vitamin C trong giá đỗ có thể giúp bà bầu tránh bị nhiễm bệnh đường hô hấp, ho, cảm cúm, tăng sức đề kháng, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chất melatonin có trong giá đỗ giúp cải thiện giấc ngủ cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu, melatonin là một chất có trong giá đỗ giúp cải thiện giấc ngủ cho bà bầu. Khi cơ thể tăng chất melatonin sẽ tạo ra cảm giác buồn ngủ ở bà bầu. Các chuyên gia cũng khuyến cáo bà bầu không nên ngủ trong môi trường quá sáng. Bởi nó sẽ ngăn chặn việc sản sinh ra chất melatonin, khiến bà bầu tỉnh giấc dễ dàng.

Tăng cường thị lực

Bà bầu có ăn được giá đỗ không? Để có một đôi mắt sáng khỏe, thị lực tốt thì bà bầu nên ăn giá. Lý do là bởi các vitamin B6, B12 có trong giá đỗ sẽ giúp hạn chế các tổn thương có thể xảy ra với mắt của mẹ bầu và thai nhi. Theo nhiều nghiên cứu, việc ăn giá thường xuyên sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa ở mắt. Đặc biệt là hạn chế tình trạng mờ mắt, nhòe hình ảnh ở người lớn tuổi.

Giá đỗ giúp tăng cường thị lực cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Giá đỗ giữ vai trò quan trọng trong quá trình hòa tan canxi trong máu, hạn chế việc canxi tích tụ trong động mạch gây ra bệnh động mạch vành, ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh giá đỗ, nếu bà bầu muốn hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh tim mạch thì nên thay đổi thực đơn với nhiều loại rau hàng ngày khác như cải xoăn, bắp cải, dưa chuột, húng quế, rau xà lách, ớt chuông, cần tây.

Ngăn ngừa loãng xương

Phụ nữ mang thai có được ăn giá đỗ không? Bà bầu thường xuyên phải đối mặt với tình trạng xương giòn, thiết canxi bởi phải cung cấp canxi cho thai nhi. Giá đỗ có chứa mangan và một số chất khác giúp hệ xương của bà bầu trở nên chắc khỏe. Ngoài ra, bà bầu cũng có thể sử dụng một số thực phẩm giàu mangan khác như tỏi, hạnh nhân, đậu tương, gạo lứt, chuối,…

Giá đỗ có chứa mangan giúp hệ xương của bà bầu chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung nội tiết tố nữ

Theo nhiều nghiên cứu, lượng estrogen có trong giá đỗ tương cao gấp nhiều lần so với trong hạt đỗ. Do đó, bên cạnh việc ăn các món giá đỗ luộc hay xào, bà bầu có thể uống thêm bột mầm đậu để bổ sung thêm nội tiết tố nữ, từ đó giúp thai kỳ khỏe mạnh, đủ chất hơn.

Thanh nhiệt, giải độc

Với một số phụ nữ mang thai, cơ thể sinh nhiệt nhiều hơn, năng lượng tiêu thụ cũng theo đó tăng lên. Thỉnh thoảng chị em sẽ cảm thấy mệt mỏi, nóng bức trong người. Lúc này, việc uống nước giá đỗ là cực kỳ có lợi.

Nếu trong chế độ ăn uống, bà bầu sử dụng nhiều thực phẩm dễ tích tụ độc tố thì việc ăn giá đỗ sẽ giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể một cách an toàn. Ngoài ra, nước giá đỗ luộc còn có công dụng giúp bà bầu không bị khản tiếng, hạn chế viêm nhiễm và một số bệnh lý liên quan đến đường hô hấp.

Một số lưu ý khi bà bầu ăn giá đỗ

Một số lưu ý khi bà bầu ăn giá đỗ - Ảnh minh họa: Internet

Ngộ độc thực phẩm

Tình trạng ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra nếu bà bầu mua giá đỗ ở địa chỉ không quen biết, không đảm bảo vệ sinh khi chế biến, có dùng hóa chất. Nhiều người còn sử dụng chất phụ gia để kích thích giá mọc nhanh. Do đó, nếu ăn phải giá đổ này thì sức khỏe của bà bầu và thai nhi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chế biến sai cách

Giá đỗ xào với gan động vật là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, việc làm này lại hoàn toàn sai bởi 2 thực phẩm này khi nấu chung sẽ khiến bà bầu khó hấp thụ dinh dưỡng, thậm chí còn gặp phải tình trạng khó tiêu, đau bụng.

Không ăn giá đỗ khi uống thuốc

Lượng vitamin C trong giá đỗ sẽ khiến tác dụng thuốc bị giảm đi. Do đó, bà bầu cần chú ý điểm này khi đang uống thuốc. Nếu cơ thể đang yếu thì bà bầu cũng không nên ăn giá đỗ bởi tính hàn trong sản phẩm cũng sẽ khiến cơ thể suy nhược, bệnh trở nặng thêm.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi bà bầu có được ăn giá đỗ không. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ.