Bà bầu nóng trong người nên ăn gì để làm mát cơ thể?

Trong suốt giai đoạn thai kỳ, chị em phụ nữ rất dễ gặp phải nhiều vấn đề thay đổi sức khỏe thất thường. Và nhiều chị em thường thắc mắc rằng tại sao bà bầu lại nóng hơn người bình thường, cơ thể luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Các chuyên gia đã giải thích phần nào các nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do:

Bà bầu nóng trong người nên ăn gì để cân bằng nhiệt độ của cơ thể vì khi mang thai, trọng lượng cơ thể tăng đồng nghĩa với thân nhiệt cũng tăng cao hơn bình thường. Trong các giải pháp giúp bà bầu giảm tình trạng nóng trong thì thực phẩm được xem là một giải pháp hiệu quả và an toàn. Hãy cùng tham khảo danh sách các thực phẩm bổ dưỡng nên bổ sung để làm mát cơ thể trong thời gian bầu bí sau.

- Khi bước sang tuần thứ 8 của thai kỳ, tim của mẹ bầu sẽ hoạt động mạnh và nhanh hơn, máu được bơm nhiều hơn khoảng 20%. Đây được xem là một trong những lý do khiến các bà bầu bị nóng trong người.

- Nồng độ các loại hormone thay đổi đáng kể bên trong cơ thể khi mang thai. Đáng chú ý là tình trạng tăng quá mức của hormone progesterone làm cho nhiệt độ cơ thể tăng lên cao hơn người bình thường.

Tình trạng tăng hormone quá mức làm cho nhiệt độ cơ thể mẹ bầu tăng lên cao hơn người bình thường

- Khi tim co bóp nhiều hơn thì lượng máu cũng tăng lên gần 50%. Điều này khiến các mạch máu bắt đầu giãn nở và di chuyển đến bề mặt da, làm cho các mẹ bầu có cảm giác thân nhiệt tăng dần lên theo tuổi thai.

- Người mẹ sẽ hấp thụ nhiệt độ được tỏa ra từ cơ thể thai nhi đang phát triển. Vấn đề này thường xảy ra trong khoảng 3 tháng cuối thai kỳ. Vì thế, thân nhiệt của mẹ bầu sẽ cao hơn bình thường và chị em sẽ cảm thấy nóng trong thường xuyên.

- Khi mang thai, tốc độ trao đổi chất tăng lên để cung cấp đủ nguồn năng lượng cho sức khỏe thai kỳ, gây ra các thay đổi về mặt thân nhiệt và khiến mẹ bầu bị nóng trong người.

- Nước là thành phần quan trọng trong cơ thể, việc bà bầu không uống đủ nước khiến quá trình trao đổi chất diễn ra chậm chạp nên nóng trong người là điều dễ hiểu.

Nếu không có cách chữa nóng trong người cho bà bầu kịp thời và để tình trạng diễn ra trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiều triệu chứng khó chịu cho thai phụ. Và điều này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bà mẹ mà còn gián tiếp tác động không tốt đến sự phát triển của bào thai.

Thân nhiệt của mẹ bầu sẽ cao hơn bình thường và chị em sẽ cảm thấy nóng trong thường xuyên

Một số vấn đề thường gặp ở các chị em mang thai bị nóng trong người là:

- Nổi nhiều mụn nhọt hay các nốt mẩn ngứa khắp cơ thể.

- Mất ngủ, ngủ không sâu giấc.

- Thường xuyên mỏi mắt, mắt bị thâm quầng mất thẩm mỹ.

- Ăn uống kém, có dấu hiệu sụt cân.

- Hơi thở có mùi hôi khó chịu.

2. Bà bầu bị nóng trong người nên ăn gì?

Một chế độ dinh dưỡng phù hợp được đánh giá là giải pháp thiết thực, an toàn giúp cải thiện hữu hiệu các vấn đề sức khỏe trong thai kỳ. Trời nắng nóng bà bầu nên ăn gì là từ khóa rất “hot” đối với các chị em mang thai trong mùa hè oi bức, việc ăn uống khoa học sẽ giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng khó chịu, nóng trong người.

Dưới đây là một số loại thực phẩm có công dụng giúp thanh nhiệt mà các chị em đang mang thai nên bổ sung vào khẩu phần ăn thường xuyên hơn:

+ Bí đao

Nếu được hỏi là bà bầu ăn quả gì cho mát thì dẫn đầu danh sách chính là bí đao. Theo ghi chép từ các tài liệu Đông y, bí đao có tính hàn, vị ngọt, nhiều tác dụng tốt cho cơ thể như thải độc, thanh nhiệt, nhuận tràng, lợi phế, dễ tiêu hóa và dưỡng thai.

Bí đao là loại quả bà bầu nên ăn để cơ thể mát hơn

Chúng ta có thể dùng loại quả này làm vị thuốc cho bà bầu để chữa cảm nắng, phù nề, sốt cao mà không cần phải dùng đến các loại tân dược. Ngoài lợi ích làm mát cơ thể thì trong thành phần dinh dưỡng của bí đao còn chứa nhiều chất tốt cho sức khỏe thai kỳ như: nước, vitamin A, B1, B2, B3, B9, E, C, chất xơ, glucid, sắt, canxi, phốt pho,… Đây đều là những thành phần rất tốt cho sức khỏe làn da, giúp duy trì cân nặng, giảm nghén, giảm phù thũng, tốt cho hệ tiêu hóa,…

Một lưu ý quan trọng là không nên ăn hay uống nước bí đao khi còn sống và tránh dùng loại quả này cho những mẹ bầu bị huyết áp thấp. Bà bầu cũng chỉ nên ăn bí đao 1-2 lần/ tuần.

+ Nước dừa

Quả dừa đã quá quen thuộc trong đời sống hằng ngày, nhất là ở các quốc gia nhiệt đới. Công dụng lớn nhất phải kể đến của loại quả này chính là thanh nhiệt, giải khát và bổ sung chất chất điện giải cho cơ thể.

Nước dừa rất an toàn và lành tính đối với phụ nữ mang thai

Nước dừa còn rất an toàn và lành tính đối với phụ nữ mang thai. Sử dụng loại quả này thường xuyên có thể giúp thai phụ cải thiện tình trạng ốm nghén, đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ nhất. Hơn nữa nước dừa còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón thai kỳ.

Chất xơ cùng các loại vitamin B1, B3, B6, C mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe thai kỳ như cải thiện miễn dịch, cung cấp năng lượng, bảo vệ hệ tiêu hóa và giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Tuy nhiên, các mẹ bầu không nên quá lạm dụng nước dừa và uống chúng quá nhiều thay cho nước lọc hằng ngày vì có thể gây phản tác dụng, nguy hiểm cho cơ thể và bào thai.

+ Dâu tây

Đây là loại quả ngon miệng rất được nhiều chị em ưa chuộng trong mùa hè vì không chỉ thơm ngon mà chúng còn lành tính với bà bầu, giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể rất tốt.

Bà bầu nên thường xuyên ăn dâu tây với liều lượng hợp lý

Giàu vitamin C, canxi và magie folate nên dâu tây được đánh giá cao bởi khả năng giúp nâng cao miễn dịch, ngăn ngừa cảm cúm hiệu quả. Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều peptic và acid hữu cơ.

Thường xuyên ăn dâu tây với liều lượng hợp lý có thể giúp hỗ trợ hoạt động tiêu hóa chất béo diễn ra tốt hơn, đồng thời tăng nhu động ruột và kích thích thèm ăn ở bà bầu. Bạn có thể ăn dâu tây trực tiếp hoặc chế biến chúng thành những món bổ dưỡng như sinh tố dâu, nước ép hay yaourt dâu.

+ Trái cây họ cam quýt

Bưởi, cam, quýt,... đều là những loại trái cây có tác dụng thanh nhiệt, giàu vitamin C tăng sức đề kháng, rất tốt khi cơ thể bị nóng trong. Đồng thời, lượng acid folic hay kali còn giúp thúc đẩy quá trình sản sinh các tế bào hồng cầu. Từ đó thai nhi sẽ phát triển khỏe mạnh và ngăn ngừa nguy cơ mắc các dị tật bẩm sinh.

Trái cây họ cam quýt

Trong các loại trái cây họ cam quýt thì cam phổ biến và được ưa chuộng nhất. Khi bị nóng trong người, một ly nước ép cam tươi có thể giúp làm mát cơ thể hiệu quả. Tuy nhiên, không nên sử dụng các loại quả này khi thai phụ đang gặp vấn đề rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày.

+ Dưa chuột

Trong dưa chuột chứa đến 96% là nước. Điều này rất tốt trong việc ngăn ngừa tình trạng mất nước cũng như giúp thanh nhiệt hiệu quả. Chúng giúp hỗ trợ hoạt động của hệ bài tiết, ngăn ngừa phù nề và tăng cường quá trình thải độc tố.

Ngoài ra, hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào có mặt trong dưa chuột còn giúp cải thiện sức khỏe làn da, giúp chị em đang mang thai có được làn da sáng mịn, tránh tình trạng thâm nám, mụn nhọt.

Dưa chuột rất tốt trong việc ngăn ngừa tình trạng mất nước cũng như giúp thanh nhiệt hiệu quả

Bên cạnh đó, ít người biết lượng vitamin B trong dưa chuột còn hỗ trợ cải thiện tâm trạng, lượng chất xơ dồi dào ngăn ngừa táo bón hiệu quả và làm giảm lượng đường trong máu. Các vitamin và khoáng chất như sắt, canxi, kẽm, kali, iốt,… dồi dào trong dưa chuột còn hỗ trợ tích cực cho sự phát triển toàn diện của thai nhi.

Một chú ý khi sử dụng dưa chuột là nên loại bỏ phần đầu và cuối của quả dưa vì những bộ phận này thường đắng và chứa một số thành phần không tốt như cucurbitacin và triterpenoids tetracyclic. Đồng thời chỉ nên ăn với liều lượng vừa phải.

+ Táo

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, trong táo có chứa nhiều thành phần dưỡng chất rất tốt cho phụ nữ mang thai như: vitamin, acid malic, chất xơ hòa tan, tanin,...

Ngoài công dụng giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể thì thói quen ăn táo thường xuyên còn giúp nâng cao hệ miễn dịch và ngăn ngừa nguy cơ sinh non. Hơn nữa, lượng chất xơ hòa tan có nhiều trong táo còn rất tốt cho hệ tiêu hóa, chúng có thể giúp ngăn ngừa và hạn chế nguy cơ táo bón thai kỳ. Đây còn là loại quả đặc biệt phù hợp với những chị em muốn duy trì cân nặng khi mang thai.

+ Nho

Do cũng được xếp vào danh sách các loại trái cây mọng nước vì lượng nước trong nho chiếm tới hơn 85%. Việc ăn nho chín sau bữa chính thường xuyên sẽ giúp giải nhiệt và làm mát cơ thể rất tốt.

Phụ nữ mang thai ăn nho còn giúp ngăn ngừa chứng táo bón thai kỳ. Hơn nữa, trong nho chứa nhiều thành phần dưỡng chất quan trọng tốt cho sức khỏe của bà mẹ và sự phát triển của thai nhi.

3. Các loại thực phẩm mẹ bầu nên tránh ăn khi bị nóng trong người

Bên cạnh các loại thực phẩm có tác dụng giúp giải nhiệt, an toàn cho thai phụ thì việc tiêu thụ những thức ăn sau đây có thể khiến tình trạng nóng trong người càng nghiêm trọng thêm:

- Thực phẩm chứa nhiều đường như: bánh kẹo, chè, nước ngọt đóng chai

- Thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, gia vị cay nóng

- Nội tạng và động vật

- Rượu bia và những loại đồ uống có cồn.

Tránh tiêu thụ những thức ăn không phù hợp vì có thể khiến tình trạng nóng trong người càng nghiêm trọng thêm

Hy vọng bài viết trên đã giúp chị em giải đáp được thắc mắc bà bầu nóng trong người nên ăn gì để làm mát cơ thể. Bên cạnh chế độ ăn uống phù hợp thì các mẹ bầu cũng nên chú ý điều chỉnh lối sống, sinh hoạt lành mạnh. Thăm khám thai thường xuyên để kiểm soát sức khỏe thai kỳ, giúp cả mẹ và bé luôn được khỏe mạnh.