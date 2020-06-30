Mang bầu 3 tháng đầu ăn mận được không và cần lưu ý những gì?

Để trả lời cho câu hỏi mang bầu 3 tháng đầu ăn mận được không , trước tiên hãy tìm hiểu một chút về các loại mận. Từ bắc vào nam mỗi loại mận sẽ có từng hương vị khác nhau, nhưng nhìn chung đây là loại trái cây có giá cả bình dân, dễ ăn, vị chua ngọt nên lại càng được nhiều chị em mang thai trong tam cá nguyệt thứ nhất yêu thích. Tuy nhiên, hầu hết các mẹ bầu đều không biết được những lợi ích tuyệt vời mà quả mận mang đến cho sức khỏe thai kỳ.

Kích thích hoạt động tiêu hóa: mận hậu giúp hỗ trợ điều trị nóng trong hiệu quả, giảm cảm giác trướng bụng, khó tiêu sau khi ăn cơm, kích thích hệ tiêu hóa ở mẹ bầu.

Vào mùa hè có rất nhiều loại trái cây nhưng mận luôn là lựa chọn hàng đầu của các mẹ bầu. Mận ở miền Nam thì có sẵn quanh năm nhưng mận miền bắc (mận hậu) thì chỉ có vào tháng 5-6. Dưới đây là những lợi ích vô cùng lớn từ quả mận hậu sẽ làm bạn bất ngờ đấy:

Mận hậu giúp hỗ trợ điều trị nóng trong hiệu quả, giảm cảm giác trướng bụng, khó tiêu

Hỗ trợ hấp thu sắt: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn mận thường xuyên giúp cơ thể hấp thu sắt một cách hiệu quả. Với các mẹ bầu, đây là điều tuyệt vời bởi cả giai đoạn mang thai, phụ nữ rất cần bổ sung thêm sắt cho cơ thể.

Cải thiện làn da khi mang thai: Đây được xem là phương pháp làm đẹp không mới nhưng chưa phổ biến. Chị em có thể đắp bã mận sau khi ép lên mặt thường xuyên để có làn da trắng sáng nhờ lượng vitamin C dồi dào trong mận.

Giảm ốm nghén: Ăn mận thường xuyên sau bữa ăn cũng giúp các chị em giảm triệu chứng ốm nghén khi mang thai. Nhưng lưu ý không được ăn mận lúc bụng đói sẽ gây tác dụng ngược lại.

Ăn mận thường xuyên sau bữa ăn cũng giúp các chị em giảm triệu chứng ốm nghén khi mang thai

2. Lợi ích của quả mận miền nam đối với thai phụ

Ngăn ngừa tình trạng cơ thể mất nước: Chị em có thể xuất hiện tình trạng đau đầu, nhức đầu, chóng mặt, thậm chí có thể dẫn đến sinh non trong 3 tháng đầu nếu để cơ thể bị mất nước. Thật may, trong quả mận chứa đến hơn 93% là nước, chúng rất thích hợp giúp chị em bầu bổ sung lượng nước cho cơ thể, nhất là vào những ngày hè oi bức.

Ăn mận giúp tăng cường hấp thu sắt

Duy trì hoạt động của mắt: Đôi mắt của thai phụ có có xu hướng hoạt động yếu hơn lúc bình thường, nhất là những chị em phải làm công việc văn phòng do tính chất công việc phải ngồi thường xuyên trước máy tính. Chứa hàm lượng vitamin A dồi dào, mận trở thành loại trái cây lý tưởng giúp chị em bổ sung vitamin A cần thiết để bảo vệ mắt và giúp thai nhi phát triển.

Tăng cường hấp thu sắt: Mận cung cấp lượng vitamin C dồi dào, không những giúp bà bầu tăng cường sức đề kháng mà còn hỗ trợ khả năng hấp thụ chất sắt của cơ thể.

Bảo vệ làn da cho phụ nữ mang thai: Có rất nhiều chất chống oxy hóa trong mận miền nam, các vitamin A và C hỗ trợ làm sáng mịn, hồng hào làn da.

Ăn mận là cách phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ như đau tim, bệnh mạch vàng hay đột quỵ

Rất tốt cho hệ tim mạch: Theo các chuyên gia, chất xơ và các chất dinh dưỡng trong mận là cực lớn, chúng sẽ giúp giảm đáng kể lượng cholesterol xấu trong máu, từ đó phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ như đau tim, bệnh mạch vàng hay đột quỵ.

Tóm lại, với những lợi ích tuyệt vời từ cả quả mận hậu miền bắc và quả mận miền nam thì các mẹ bầu đang mang thai 3 tháng đầu rất nên bổ sung loại quả này vào thực đơn tráng miệng thường xuyên sẽ rất tốt cho cả mẹ bầu và thai nhi.

3. Bà bầu ăn mận 3 tháng đầu cần lưu ý những điều gì?

Bất kỳ loại trái cây nào cho bà bầu cũng chỉ nên ăn vừa đủ và có liều lượng hợp lý là tốt nhất, ăn một món gì quá nhiều hoặc quá thường xuyên cũng không ổn.

Bà bầu chỉ nên ăn với một lượng vừa đủ là tốt nhất

Không nên ăn quá nhiều mận một lần: Mặc dù mận mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng bản chất quả mận có vị chua, điều này sẽ khiến mẹ bầu bị cồn cào hoặc đau dạ dày nếu ăn quá nhiều. Đặc biệt, lúc đói là khoảng thời gian các chị em nên hạn chế ăn loại quả này kèm các loại muối cay nồng.

Không nên gọt vỏ khi ăn: Các chất dinh dưỡng cũng như chất chống oxy hóa thường tập trung nhiều ở phần vỏ mận. Vì vậy khi ăn, đừng nên gọt bỏ vỏ, nên rửa sạch và ngâm qua nước muối loãng 10-15 phút trước khi ăn.

Không nên gọt vỏ khi ăn

Ngâm muối trước khi ăn: Bầu chỉ nên ăn 5-10 quả mận mỗi ngày và trước khi ăn nên ngâm nước muối loãng khoảng 15-20 phút trước khi ăn.

Khi có bầu ăn nhiều mận Hà Nội có tốt không?

Việc tiêu thụ quá nhiều mận hậu dễ sinh nhiệt, gây nóng trong làm ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống tiêu hóa và dễ khiến làn da của mẹ bầu mọc thêm vài “nốt mụn xấu xí”.

Ngoài ra, chị em cũng không nên ăn mận Hà Nội trong lúc bụng đang đói vì tính axit trong mận sẽ tạo cảm giác khó chịu cho dạ dày. Đặc biệt, những mẹ bầu mắc bệnh liên quan đến dạ dày hay tiểu đường cũng cần tránh xa loại quả này.

Vài cách chọn chọn mận ngon:

Với mận Bắc: Nên lựa những quả mận còn tươi ngon, đẹp mắt, không bị dập, sâu thối. Mận hậu ngon thường sẽ có lớp vỏ căng mọng, nhẵn bóng. Những quả mới sẽ có cuống tươi hoặc nguyên chùm, sờ nắn không bị mềm nhũn.

Nên lựa những quả mận còn tươi ngon, đẹp mắt, không bị dập, sâu thối

Với mận miền Nam: ưu tiên chọn những quả mận có vỏ ngoài căng bóng, cầm cứng tay, không bị mềm hay dập nát. Đặc biệt, chị em nên chọn những quả còn nguyên cuống, lá. Nên tránh mua các loại mận quá xanh hoặc quá chín, mà chọn loại vừa phải, vừa chín đỏ là được. Nếu có lớp phấn trắng bao phủ trên quả thì đó là mận tươi.

Chị em nên lưu ý, sau khi mận được mua về và được rửa sạch, nên bảo quản chúng ngay vào ngăn mát tủ lạnh ở mức nhiệt 4 độ C, điều này sẽ giữ cho mận được tươi ngon và ăn được lâu hơn. Tránh bảo quản mận ở nơi nóng, ẩm thấp sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng quả mận. Khi mua mận về, chị em cần lựa lại một lần nữa để loại bỏ những quả mận bị sâu, thối, hỏng trước khi ngâm nước muối.

4. Một số loại trái cây tốt cho mẹ bầu trong thời gian mang thai

+ Xoài

Trong xoài chứa nhiều vitamin C giúp hỗ trợ điều hòa hoạt động tiêu hóa, giảm táo bón trong thai kỳ và ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng nhẹ.

Một quả xoài chín có thể cung cấp 100% lượng vitamin C hàng ngày (RDA) cho một người và hơn một phần ba lượng RDA vitamin A cho cơ thể.

Việc thiếu vitamin A ở trẻ nhỏ có thể là nguyên nhân làm giảm khả năng miễn dịch và tăng nguy cơ biến chứng sau sinh, chẳng hạn như nhiễm trùng đường hô hấp.

+ Lê

Lê cung cấp rất nhiều chất xơ, kali, folate tương tự xoài. Việc bổ sung nhiều chất xơ trong giai đoạn thai kỳ có thể giúp giảm táo bón. Ngoài ra, Kali rất có lợi cho sức khỏe tim mạch ở cả phụ nữ và trẻ nhỏ, đồng thời kích thích tái tạo tế bào.

Folate hay axit forlic là những hoạt chất lý tưởng cho mẹ bầu và sức khỏe thai nhi. Những chất này rất quan trọng, chúng giúp ngăn ngừa các khiếm khuyết ống thần kinh ở giai đoạn bào thai đang phát triển.

+ Táo

Một vài nghiên cứu cho thấy việc ăn táo khi mang thai có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn và dị ứng theo thời gian ở trẻ nhờ loại quả này giàu vitamin A, C, chất xơ và kali.

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Quả việt quất chứa nhiều vitamin C, các carbohydrate lành mạnh, chất xơ và chất chống oxy hóa

+ Việt quất

Quả việt quất chứa nhiều vitamin C, các carbohydrate lành mạnh, chất xơ và chất chống oxy hóa. Loại quả này cũng chứa nhiều nước nên sẽ là nguồn cấp nước tuyệt vời cho cơ thể. Vitamin C còn hỗ trợ hấp thụ sắt và giáp tăng cường hệ miễn dịch.

Trung bình một chén việt quất tươi chứa 114 mg kali, loại vi chất này giúp điều chỉnh huyết áp hiệu quả. Tuy nhiên, không nên lạm dụng loại quả này trong thời gian bầu bí.

+ Quả lựu

Lựu rất giàu vitamin K, canxi, folate và các chất xơ tự nhiên. Lựu sẽ cung cấp nguồn năng lượng và hàm lượng sắt cao cho cơ thể ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt ở cả mẹ lẫn bé. Lượng vitamin K có trong lựu cũng rất cần thiết cho việc duy trì hệ thống xương khỏe mạnh.

Các chị em có thể sử dụng lựu dưới dạng nước ép. Một nghiên cứu gần đây cho thấy việc uống nước ép lựu có thể giúp giảm nguy cơ chấn thương cho nhau thai.

Với giải đáp câu hỏi mang bầu 3 tháng đầu ăn mận được không, hy vọng đã giải đáp được thắc mắc cũng như cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích cho các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh. Đừng quên, các loại trái cây đa phần tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn quá nhiều có thể gây ra những tác dụng phụ không tốt cho cả mẹ và bé.