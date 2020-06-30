Ăn nho vừa ngon, vừa bổ nhưng liệu bầu 3 tháng đầu ăn nho được không?

Nếu là người thích ăn nho, mẹ bầu chắc hẳn sẽ thắc mắc mang thai 3 tháng đầu ăn nho được không. Việc tìm hiểu kỹ càng sẽ giúp mẹ bầu an tâm hơn và không bỏ lỡ một món ăn ngon miệng, bổ dưỡng cho những ngày mang thai.

Chế độ dinh dưỡng khi mang bầu, nhất là trong 3 tháng đầu tiên có sự thay đổi nên đòi hỏi mẹ bầu phải chú ý đến việc ăn uống. Bầu 3 tháng đầu ăn nho được không? là thắc mắc được nhiều chị em đặt ra. Lý do bởi có những món bình thường có thể ăn thoải mái nhưng khi mang thai lại phải hạn chế, thậm chí tránh xa để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và sự phát triển của thai nhi.

Nho là loại quả được nhiều người ưa thích vì dễ ăn, ngon miệng. Không những thế, nho còn giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe từ vỏ cho tới hạt:

Nho chứa giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe từ vỏ cho tới hạt

Vỏ nho: Chứa hợp chất tannin, dầu.

Hạt nho: Chứa hợp chất tanin, lecithin, dầu béo…

Theo đó, cứ 100g nho sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 70 calo, 10g đường gluco và fructose dễ hấp thụ, các vitamin và khoáng chất giúp tăng sức đề kháng, giải khát, chống oxy hóa và ngăn ngừa hình thành các gốc tự do có hại cho sức khỏe.

Với những lợi ích như thế, vậy bà bầu 3 tháng đầu ăn nho được không? Câu trả lời là được, vì nho bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và sự phát triển cho con.

2. Những lợi ích sức khỏe cho mẹ bầu ăn nho 3 tháng đầu thai kỳ

- Cấp nước, hỗ trợ thải độc cho cơ thể

Nho chứa 65 – 85% nước nên mẹ bầu ăn nho chính là một cách để bổ sung nước thiết yếu cho cơ thể. Bên cạnh chứa nhiều nước, trong thành phần quả nho còn có kali thúc đẩy lợi mật, lợi tiểu, hỗ trợ thanh lọc, đào thải độc tố ra ngoài cơ thể, ngăn ngừa sỏi thận.

- Tăng sức đề kháng, nâng cao khả năng miễn dịch

Nguồn vitamin C và chống oxy hóa tự nhiên có trong quả nho giúp mẹ bầu tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, ngăn ngừa sự tấn công của virus, cải thiện sức khỏe tốt hơn mỗi ngày.

Ăn nho giúp tăng sức đề kháng, nâng cao khả năng miễn dịch

- Cải thiện tình trạng táo bón

Không cần phải lăn tăn bầu 3 tháng đầu ăn nho xanh được không vì nho xanh chứa nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa, giúp đẩy lùi tình trạng đầy hơi, khó tiêu, táo bón… thường gặp ở bà bầu trong tam cá nguyệt đầu tiên.

Do vậy, bên cạnh rau củ, nho là “người bạn” cần thiết cho mẹ bầu ăn ngon, tiêu hóa tốt trong thời gian mang thai.

- Thúc đẩy quá trình trao đổi chất

Không có lý do gì mà không đưa nho vào danh sách thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho mẹ bầu 3 tháng đầu vì nho dồi dào vitamin B giúp hỗ trợ thai nhi hấp thu chất dinh dưỡng, giúp mẹ kiểm soát cholesterol, thúc đẩy quá trình trao đổi chất cho cơ thể mẹ bầu tốt hơn.

- Phòng ngừa khuyết tật hệ thần kinh thai nhi

Axit folic có công dụng quan trọng trong sự hình thành, phát triển hệ thần kinh và não bộ thai nhi nên việc ăn nho của mẹ bầu sẽ bổ sung nguồn axit folic đầy đủ, không bị thiếu hụt làm khuyết tật, ảnh hưởng đến sự phát triển hoàn thiện hệ thần kinh con yêu.

Việc ăn nho của mẹ bầu sẽ bổ sung nguồn axit folic đầy đủ, không bị thiếu hụt làm khuyết tật, ảnh hưởng đến sự phát triển hoàn thiện hệ thần kinh con yêu

- Nâng cao thị lực

Thị lực của con sẽ được cải thiện đáng kể nếu trong quá trình mang thai, mẹ bầu tích cực ăn nho, bổ sung nhiều vitamin A có lợi cho mắt.

- Bổ sung sắt, ngăn ngừa thiếu máu cho mẹ bầu

Bầu 3 tháng đầu ăn nho được không? Đối với những mẹ bầu có dấu hiệu thiếu máu, nhất là trong 3 tháng đầu thì nên ăn nho, đặc biệt là nho đỏ để bổ sung sắt vào cơ thể.

Đây là thực phẩm lành mạnh, chứa nhiều sắt, nên xuất hiện thường xuyên trong chế độ dinh dưỡng của mẹ bầu 3 tháng đầu thai kỳ.

Trong nho có chứa canxi và magie giúp giảm phù nề rất hiệu quả

- Chống viêm, giảm phù nề

Mỗi mẹ bầu có tình trạng phù nề khác nhau nhưng nếu nhận thấy các mô trữ nước, sưng phù trông thấy thì hãy ăn nho. Bởi trong nho có chứa canxi và magie giúp giảm phù nề rất hiệu quả.

- Cung cấp canxi hình thành hệ xương, răng thai nhi

Axit folic và canxi là hai thành phần có trong quả nho, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành hệ xương, răng khỏe mạnh cho thai nhi.

Bổ sung nho trong bữa ăn hàng ngày chính là cách đơn giản để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển ổn định cho con yêu.

Bổ sung nho trong bữa ăn hàng ngày chính là cách đơn giản để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển ổn định cho con yêu

3. Mẹ bầu 3 tháng đầu ăn nho như thế nào cho đúng cách?

Trong 3 tháng đầu thai kỳ, nhu cầu dinh dưỡng cao nên mẹ bầu có thể ăn nho vừa thỏa mãn cảm giác thèm ăn, vừa bổ sung dưỡng chất lành mạnh cho cơ thể.

Nho có thể ăn tươi, ăn khô hoặc làm nước ép nho mát lạnh giải khát. Tốt nhất nên ăn tươi để đảm bảo giữ nguyên hương vị và thành phần dinh dưỡng có trong quả nho.

Mẹ bầu có thể ăn nho vừa thỏa mãn cảm giác thèm ăn, vừa bổ sung dưỡng chất lành mạnh cho cơ thể

Khi chọn mua nho, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, an toàn, không chất bảo quản hay tồn dư hóa chất gây nguy hại cho sức khỏe cả mẹ và con.

Nho mọc theo chùm nên khi rửa cần rửa sạch bụi bẩn và tạp chất trên bề mặt chùm nho, sau đó ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 15- 20 phút rồi vớt ra rửa lại trực tiếp dưới vòi nước thật sạch.

Dù đã biết rõ bầu 3 tháng đầu có nên ăn nho cùng những lợi ích vàng cho sức khỏe mẹ bầu nhưng cũng không nên ăn quá nhiều, tốt nhất nên ăn trong khoảng 100 - 300gr/ngày.

Tốt nhất nên ăn nho tươi

Nên ăn nho sau bữa ăn 30 phút, tránh ăn chung với cá, sữa, bia, nước khoáng… vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

Đặc biệt, mẹ bầu mắc bệnh tiểu đường thai kỳ nên tránh ăn nho vì sẽ làm gia tăng lượng đường huyết đột ngột. Mặt khác, người bị viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa… cũng hạn chế ăn nho để đảm bảo sức khỏe hai mẹ con.

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Ngoài ra, để chăm sóc sức khỏe tốt nhất trong 3 tháng đầu, mẹ bầu còn phải chú ý những vấn đề sau:

Khi chọn mua nho, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, an toàn

- Luôn đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh và đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, bổ sung các loại thức ăn giàu vitamin và khoáng chất có lợi như: ngũ cốc, thịt nạc, hoa quả tươi, rau xanh và sản phẩm ít chất béo.

- Không bỏ bữa, chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày.

- Hạn chế nạp vào cơ thể các loại thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, nhiều đường. Tránh xa đồ uống chứa caffeine, rượu, bia, đồ uống có cồn và thuốc lá.

- Kết hợp ăn uống khoa học với vận động thường xuyên, nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga… Nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng, áp lực gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ.

- Không tự ý bổ sung thuốc, thực phẩm chức năng mà không tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn. Đi khám định kỳ để kiểm tra sức khỏe và được tư vấn chế độ ăn uống phù hợp cho từng giai đoạn mang thai.

Như vậy, không khó để tìm hiểu bầu 3 tháng đầu ăn nho được không. Với những lợi ích vàng cho sức khỏe mẹ bầu, nho chính là “người bạn tốt” để mẹ bổ sung dưỡng chất thiết yếu chăm sóc con yêu ngay từ những tháng đầu tiên. Vì 3 tháng đầu là thời điểm quan trọng nên hãy chú ý chế độ ăn uống để giúp con phát triển ổn định, khỏe mạnh mỗi ngày.