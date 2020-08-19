Bà bầu ăn óc heo có tốt không? Ăn như thế nào thì đúng cách?

Bà bầu ăn óc heo có tốt không ? Là câu hỏi của không ít các chị em phụ nữ trong quá trình mang thai. Óc heo cũng như bao thực phẩm khác, vừa có điểm tốt vừa có điểm không tốt. Bạn cần trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản khi mang thai để tránh gây nguy hiểm cho bản thân và thai nhi.

Óc heo không chỉ tốt cho bà bầu mà còn tốt cho những đối tượng khác nếu sử dụng đúng cách. Thực tế, óc heo giúp bạn cải thiện các vấn đề sức khỏe sau:

Óc heo từ xưa đến nay được biết đến là một món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng. Theo Đông y, óc heo mang vị ngọt, tính hàn nên đặc biệt tốt với những người thường bị chóng mặt, mụn nhọt, mẩn đỏ… Nếu xét theo hàm lượng các chất thì óc heo cung cấp các loại vitamin nhóm B như B1, B2… các khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt, photpho… Ngoài ra, óc heo còn cung cấp lượng protein vừa phải, chất béo cũng như cholesterol.

Cải thiện trí nhớ

Với các thành phần dinh dưỡng chứa trong óc heo, chúng giúp việc tuần hoàn máu lên não tốt hơn, cải thiện trí nhớ, tập trung tinh thần tốt hơn, bảo vệ sự tái tạo dây thần kinh. Ngoài ra, ăn óc heo cũng giúp hạn chế việc suy nhược thần kinh, giảm bệnh đau nửa đầu.

Óc heo giúp các mẹ bầu tập trung tinh thần, hạn chế tình trạng đau nửa đầu - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tuần hoàn, rối loạn tiền đình

Ăn óc heo giúp mẹ bầu tăng cường máu lên não, giảm đau nửa đầu, chóng mặt. Một mẹo để óc heo phát huy nhiều tác dụng hơn đó chính là chế biến thành thức ăn với ngải cứu. Hoặc đơn giản hơn là món trứng chiên óc heo, sẽ giúp hỗ trợ điều trị rối loạn tuần hoàn não.

Đóng góp vào sự phát triển của thai nhi

Mặt dù số lượng dưỡng chất không phong phú nhưng trong óc heo vẫn đủ cung cấp cho cho quá trình tăng trưởng và phát triển cho thai nhi.

Óc heo cũng như các loại thực phẩm khác, đều góp phần vào sự phát triển của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu ăn óc heo có tốt không?

Nhiều mẹ bầu nghĩ rằng ăn nhiều óc heo sẽ khiến con thông minh hơn. Nhưng thực tế thì không đúng như vậy, trong óc heo không chứa nhiều chất dinh dưỡng như nhiều người vẫn tưởng. Bên cạnh đó, óc heo lại chứa hàm lượng cholesterol cao. Nếu ăn quá nhiều sẽ dễ dẫn đến các bệnh về tim mạch, máu nhiễm mỡ, cao huyết áp, thừa cân, béo phì… Từ đó có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với sự phát triển của thai nhi.

Óc heo cũng như bao thực phẩm khác, vẫn sẽ cung cấp những chất dinh dưỡng và làm phong phú thêm khẩu phần ăn của mẹ bầu. Chỉ đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn nhất nếu sử dụng đúng cách, vừa phải.

Một số cách chế biến óc heo thông dụng

Trong quá trình mang thai, bạn có thể thử một số món ăn chế biến từ óc heo như: óc heo hấp cách thủy, óc heo chiên trứng, óc heo xào mộc nhĩ đen, óc heo tiềm thuốc bắc…

Bà bầu ăn óc heo tiềm thuốc bắc với liều lượng thích hợp sẽ rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Dù chế biến theo cách nào thì bạn cũng cần đảm bảo các nguyên tắc chung như không nên nấu quá lâu với nước vì có thể làm giảm lượng phospholipid và một số vitamin, khoáng chất khác có trong óc heo. Để các chất dinh dưỡng được bảo toàn bạn có thể hấp cách thủy hay hấp trong nồi cơm điện.

Lưu ý khi dùng óc heo cho mẹ bầu

Để có được món óc heo an toàn, đảm bảo chất lượng bạn cần lưu tâm đến các yếu tố sau.

Khâu chọn óc heo

Óc heo là một bộ phận nội tạng của động vật nên không thể tránh khỏi nguy cơ bị nhiễm các loại vi khuẩn, virus, giun, sán… dễ lây sang người. Để phòng tránh tối đa nguy cơ này bạn nên chọn mua óc heo ở những cửa hàng uy tín, đạt chuẩn, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, bạn hãy trang bị những kiến thức cơ bản để trở thành người lựa chọn thực phẩm thông minh. Bạn nên chọn những phần óc heo không có vết nứt, màu đỏ hồng, không hôi, có tính đàn hồi tốt, nhìn vẻ ngoài hợp vệ sinh…

Khâu chế biến

Khi mua óc heo về bạn phải hết sức cẩn thận để vệ sinh kỹ phần óc heo này. Đầu tiên bạn cần làm sạch óc heo thông qua rượu hay muối, loại bỏ các màng gân máu. Sau bước này bạn đã loại bỏ được một phần mùi tanh nhưng để loại bỏ gần như hoàn toàn bạn nên kết hợp với các loại gia vị khác như: gừng, sả, rau răm…

Liều lượng

Do chứa nhiều cholesterol và là loại thực phẩm nội tạng động vật nên các mẹ bầu không nên dùng nhiều. Thông thường đối với các mẹ bầu đang đối mặt với các vấn đề liên quan đến chứng suy nhược thần kinh, tuần hoàn não… thì có thể ăn óc heo 1 tuần 1 lần. Những người bình thường thì nên ăn ít hơn, còn trường hợp bạn có các vấn đề về tim hay cao huyết áp thì không nên ăn óc heo.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, bạn nên báo cáo với bác sĩ tình trạng hiện tại của bản thân và xin lời khuyên trước khi sử dụng óc heo.

Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng óc heo để đảm bảo an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không thể phủ nhận những lợi ích thiết thực của óc heo nhưng cũng cần cân nhắc khi sử dụng, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai. Bên cạnh lợi ích, óc heo cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ do là một loại thực phẩm nội tạng động vật. Mong những chia sẻ xoay quanh câu hỏi “bà bầu ăn óc heo có tốt không?” có thể giúp ích cho các bạn.