3 vị trí nốt ruồi cho thấy đứa trẻ tài ba, thông minh, lớn lên giàu sang, cha mẹ chỉ ngồi rung đùi chờ báo hiếu đặc biệt là "nốt ruồi Ấn độ"

Nuôi dạy con 17/09/2022 10:04

Một đứa trẻ sinh ra, ít nhiều đều có nốt ruồi trên cơ thể ở các vị trí khác nhau. Thế nhưng, đứa trẻ nào có nốt ruồi ở ba vị trí sau thì cha mẹ hãy mừng thầm, vì tương lai sẽ trở thành một người tài ba, có địa vị cao, tiền đồ rộng mở.

Nốt ruồi ở Ấn Đường (nốt ruồi Ấn độ)

Ấn Đường là khoảng cách giữa hai lông mày, vùng trên sống mũi. Khi thấy một đứa trẻ xuất hiện nốt ruồi đen ở vị trí này, đặc biệt là bé gái thì cha mẹ hơi rầu do thấy kém duyên.

Thế nhưng, một dấu chấm nhỏ sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp sẵn có đâu, mà nó còn mang lại nhiều điều may mắn. Cụ thể, đứa trẻ có nốt ruồi ở Ấn Đường thường rất thông minh, lớn lên nhờ tài năng của mình mà đi đến con đường vinh quang, thành công trong sự nghiệp, phải nói là không giàu thì cũng sang, phụ dưỡng cha mẹ lúc về già.

3 vị trí nốt ruồi cho thấy đứa trẻ tài ba, thông minh, lớn lên giàu sang, cha mẹ chỉ ngồi rung đùi chờ báo hiếu đặc biệt là 'nốt ruồi Ấn độ' - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Nốt ruồi ở khóe miệng

Nốt ruồi ở khóe miệng có hai ý nghĩa chính: một là không lo cơm ăn áo mặc, là nốt ruồi ăn nên làm ra, hai là nốt ruồi cho sắc đẹp, dễ hút đào hoa. Đàn bà có nốt ruồi ở trên khóe miệng, theo quan điểm nhân tướng học nốt ruồi có nghĩa là cơm ăn, áo mặc.

Trẻ có nét mặt này trời sinh có số mệnh dát vàng, không thiếu tiền bạc. Sau này, trẻ sẽ có cuộc sống an nhàn, sung sướng, đường con cái rất hanh thông, cả đời hạnh phúc.

3 vị trí nốt ruồi cho thấy đứa trẻ tài ba, thông minh, lớn lên giàu sang, cha mẹ chỉ ngồi rung đùi chờ báo hiếu đặc biệt là 'nốt ruồi Ấn độ' - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Nốt ruồi ở lông mày

Nốt ruồi ở lông mày là biểu tượng của sự may mắn cho người sở hữu. Nốt ruồi đầu lông mày chứng tỏ trẻ là người thông minh, lanh lợi, có cốt cách thanh cao, nốt ruồi đuôi lông mày sẽ hưởng cuộc sống an nhàn và vui vẻ trọn đời.

Nốt ruồi dưới chân mày cho thấy đường tài lộc tốt, nốt ruồi giữa trán nằm trên phía lông mày biểu hiện người phú quý và tài lộc. Nốt ruồi giữa 2 lông mày là người thông minh, số mệnh giàu sang, phú quý, cả đời được hưởng sung sướng, nốt ruồi giữa lông mày và mắt là người có nhiều tài lẻ, khôn ngoan được yêu quý và nể trọng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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