Vợ của 'streamer giàu nhất Việt Nam' gây tranh cãi vì tích trữ đồ ăn mùa dịch 'Người ta có trữ cũng có gì sai'

Nhịp sống trẻ 20/07/2021 06:00

Cô nàng Xoài Non bị các cư dân mạng "ném đá" vì hành động khoe tủ lạnh đầy ắp thức ăn. Tuy nhiên, trước động thái này, vợ của streamer Xemesis cũng đã đáp trả cực "gắt".

Xoài Non được chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi cô nàng kết hôn với "streamer giàu nhất Việt Nam" là Xemesis. Mới đây, trong lần giao lưu cùng người hâm mộ trên trang cá nhân Instagram, cô nàng đã khoe tủ lạnh của gia đình đầy ắp đồ ăn từ rau củ, thịt cá đến cả đồ ăn vặt. Tuy nhiên, bức ảnh tràn ngập đồ ăn này lại gây tranh cãi lớn trên các trang mạng xã hội.

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Xoài Non nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi cô nàng kết hôn với streamer giàu nhất Việt Nam - Ảnh: IGNV
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Bức ảnh tràn đầy đồ ăn gây tranh cãi của Xoài Non - Ảnh: IGNV

Một số người cho rằng cô nàng khá là tham lam, tích trữ đồ ăn, thực phẩm giữa thời điểm vật giá khan hiếm. Trong khi đó, nhiều gia đình khác lại đang  chật vật mà không mua nổi mớ rau, cân thịt. Sau sự việc "nổ ra", bà xã của Xemesis đã đáp trả "cực gắt", kèm theo những bình luận tiêu cực cô chụp được. Cô nàng giãi bày: "Thay vì chửi bới người này người kia thì học cách order thực phẩm online về đi chứ trách móc gì. Ai cũng lo dịch bệnh trở nặng lỡ không ra ngoài mua được thì người ta có trữ cũng có gì sai. Ủa bộ tôi không tốn tiền mua với giá bây giờ hả? Tôi mua cái gì cũng với giá gấp đôi hết, tôi chấp nhận mà... Em cũng xót tiền nhưng sức khỏe quan trọng nên em ok hết".

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Trước sự việc căng thẳng này, cô nàng đã lên tiếng đáp trả 'cực gắt' - Ảnh: chụp màn hình

Cô nàng cho rằng dân mạng đang làm quá vấn đề và trần tình về sở thích tích trữ nhiều snack trong tủ đồ của mình: "Chắc mấy má chưa biết chứ tôi 18 tuổi mà còn mê ăn bánh snack, coi phim nên trữ bánh snack là đáng bị chửi tham ôm hết của người khác hả. Bây giờ ra siêu thị chất đầy kìa sao không ra coi... Tôi cũng bỏ công bỏ sức ra mua nè, không chịu đi mua mà đòi có thì có đâu mà ra".

Đa số, thực phẩm trong nhà do bố mẹ gửi lên nên cô nàng không có gì là sai khi tích trữ đồ ăn trong nhà và không thể ra ngoài vào mùa dịch. Thậm chí, Xoài Non chấp nhận mua với giá gấp đôi vì là sức khỏe quan trọng hơn hết.

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