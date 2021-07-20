Xoài Non được chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi cô nàng kết hôn với "streamer giàu nhất Việt Nam" là Xemesis. Mới đây, trong lần giao lưu cùng người hâm mộ trên trang cá nhân Instagram, cô nàng đã khoe tủ lạnh của gia đình đầy ắp đồ ăn từ rau củ, thịt cá đến cả đồ ăn vặt. Tuy nhiên, bức ảnh tràn ngập đồ ăn này lại gây tranh cãi lớn trên các trang mạng xã hội.

Xoài Non nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi cô nàng kết hôn với streamer giàu nhất Việt Nam - Ảnh: IGNV

Bức ảnh tràn đầy đồ ăn gây tranh cãi của Xoài Non - Ảnh: IGNV

Một số người cho rằng cô nàng khá là tham lam, tích trữ đồ ăn, thực phẩm giữa thời điểm vật giá khan hiếm. Trong khi đó, nhiều gia đình khác lại đang chật vật mà không mua nổi mớ rau, cân thịt. Sau sự việc "nổ ra", bà xã của Xemesis đã đáp trả "cực gắt", kèm theo những bình luận tiêu cực cô chụp được. Cô nàng giãi bày: "Thay vì chửi bới người này người kia thì học cách order thực phẩm online về đi chứ trách móc gì. Ai cũng lo dịch bệnh trở nặng lỡ không ra ngoài mua được thì người ta có trữ cũng có gì sai. Ủa bộ tôi không tốn tiền mua với giá bây giờ hả? Tôi mua cái gì cũng với giá gấp đôi hết, tôi chấp nhận mà... Em cũng xót tiền nhưng sức khỏe quan trọng nên em ok hết".