Phong cách lên đồ đối nghịch của Elly Trần: Đi biển thì "kín cổng cao tường", họp phụ huynh thì sexy hết cỡ

Dù không còn hoạt động giải trí sôi nổi nhưng Elly Trần luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, cô chia sẻ về việc được trường mời lên họp phụ huynh cho con với phong cách thời trang nghịch lý.

Trước đây, Elly Trần có đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân với caption: "Russian". Bài đăng của cô nhận được gần 10 nghìn lượt thích trên nền tảng Facebook và Instagram. Người đẹp diện thiết kế áo cổ lọ dáng ôm kết hợp với skinny jean. Cư dân mạng bình luận: "Vóc dáng chị bao năm vẫn xuất sắc", "cảnh đẹp người xinh", "mê chữ ê kéo dài",... Hình ảnh kín như nhưng được Elly Trần đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: FB Elly Trần) Được biết, đây là những shoot hình được Elly Trần đăng tải lại. Ảnh được chụp vào năm 2016. Nhưng dù đã 6 năm trôi qua, nó vẫn khiến cư dân mạng phải xôn xao.

Người đẹp kết hợp áo cổ lọ với skinny jean (Ảnh: FB Elly Trần) Một trong những lý do khiến hình ảnh trên của Elly Trần hiện tại vẫn thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội đó là nhờ cách kết hợp trang phục đơn giản nhưng thời thượng của cô. Dù trang phục có thế nào thì điểm chung của Elly Trần vẫn là phải khoe được dáng vóc nuột nà, số đo hình thể được tôn vinh một cách tối đa. "Tốt khoe xấu che" nên cô nàng chẳng ngại gì mà không tôn vinh những gì mà bản thân tự hào. Thường xuyên mặc các bộ cánh ngắn, cuốn hút nên khi mặc đồ kín đáo đi du lịch, cô nàng khiến dân tình ngạc nhiên. (Ảnh: FB Elly Trần) Tuy nhiên, không phải lúc nào Elly Trần cũng mặc hở. Người đẹp vẫn có những lựa chọn kín đáo nhưng không hề nhàm chán mà vẫn thu hút ánh nhìn. Elly Trần sở hữu gu thời trang quyến rũ, năng động, nhờ cách lên đồ thông minh và có nhan sắc "lão hoá ngược".

Elly Trần kết hợp áo thun cùng với qần baggy, khoác ngào (Ảnh: FB Elly Trần) Outfit "lên trường uống trà" của Elly Trần nhận được rất nhiều lời khen vì trẻ trung, thời thượng. Cách kết hợp các item mang lại tổng thể hài hòa. Nhất là điểm nhấn của đôi boot dài giúp cô ấn tượng hơn, thể hiện rõ cá tính thời trang của một mỹ nhân showbiz. Cách lên đồ của cô được ví như đi dự tuần lễ thời trang. Outfit lên trường họp phụ huynh cho con của Elly Trần. Cô nhờ cộng đồng mạng chọn giúp đi boot hay giày cao gót (Ảnh: FB Elly Trần) Dù mặc áo thun, chân váy đơn giản nhưng nhờ làn da trắng mịn màng, gương mặt baby mà Elly Trần càng thêm thu hút. Chiếc áo thun có thiết kế mặc trễ ngang vai nhưng được mẹ hai con kéo cao để kín đáo hơn. Chỉ một chi tiết nhỏ cho thấy sự chăm chút tỉ mỉ của Elly Trần ở vai trò của một phụ huynh học sinh. Elly Trần sành điệu khi chọn phụ kiện màu đen từ boot, mũ, vòng cổ choker (Ảnh: FB Elly Trần) Không chỉ vậy, "hành trình" họp phụ huynh cho con còn được Elly Trần miêu tả theo cách vô cùng hài hước, cô nàng còn phải tra sách để biết hướng nói chuyện "giải vây", có thể nói, cách quan tâm của bà mẹ trẻ với con cực kỳ trẻ trung, thân thiết, tưởng chừng như "người chị lớn" chứ chẳng hề có khoảng cách thế hệ. Chia sẻ hài hước của "mẹ bỉm" về việc phải lên trường họp phụ huynh cho con. (Ảnh: FB Elly Trần) Ngoài ra, cô còn khiến dân tình bất ngờ khi cho con gái cưng "lên sóng", có thể thấy tuy còn nhỏ nhưng bé đã rất có nét, càng lớn bé càng bộc lộ nhiều nét đẹp thanh tú được thừa hưởng từ cả ba lẫn mẹ. Mang nhiều nét Á Đông nên cô công chúa nhỏ trông như một phiên bản thu nhỏ của mẹ. Cô bé được nhận định sẽ là một trong những mỹ nhân thế hệ kế tiếp. (Ảnh: FB Elly Trần)

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