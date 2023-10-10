Nam sinh Nghệ An chuẩn 'con nhà người ta': Tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương với 47/48 môn điểm A, tự nhận bản thân không phải là 'người giỏi nhất'

Nhật Hoàng sinh ra ở Nghệ An. Cấp tiểu học cậu sống với bà ngoại vì bố mẹ đều đi học tu nghiệp ở Nhật Bản. Năm vào lớp 6, bố mẹ về nước, cậu theo gia đình ra Hà Nội. "Thời gian đầu mới ra Thủ đô, mỗi khi cất lời, em đều bị bạn bè chế giễu vì chất giọng Nghệ An. Thậm chí em nói gì, nhiều người không hiểu", Hoàng nhớ lại.

Đại học Ngoại thương không phải lựa chọn ban đầu. Khi thi đỗ vào lớp 10 chuyên Hoá - trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội, gia đình đặt mục tiêu cho cậu sẽ theo học cử nhân ngành Dược. Tuy nhiên bản thân Hoàng không muốn đi theo lối mòn nên đã đánh liều lựa chọn thi vào Đại học Ngoại thương với mong muốn học được thêm nhiều kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ, tăng trải nghiệm sống.

Những năm cấp 2, Hoàng đứng nhất lớp, thậm chí nhất trường về học tập. Cậu cũng nhận giấy khen học sinh tiêu biểu cấp thành phố.

Đúng như kỳ vọng, tháng 9/2019, Hoàng trúng tuyển vào ngành Kinh tế đối ngoại (chương trình tiên tiến), trường Đại học Ngoại thương.

Khác với nhiều sinh viên năm đầu tiên khởi đầu khá nhẹ nhàng thì với nam sinh này, năm nhất là khoảng thời gian khó khăn. Lượng kiến thức đồ sộ của năm nhất, cộng với việc tham gia câu lạc bộ "nhà kinh doanh tương lai" của trường, đôi khi khiến cậu quá tải.

Tân thủ khoa Lê Nhật Hoàng - Ảnh: VTC News

Hụt hẫng nhất là học kỳ đầu năm thứ 2, cậu bị một môn dính điểm B. Nhật Hoàng quyết định bỏ bớt thời gian tham gia câu lạc bộ của trường, lập nhóm 6 bạn cùng tiến nên kết quả học tập bất ngờ vọt lên. Theo nam sinh này, những nội dung được thầy cô chia sẻ trên lớp đều là kiến thức quan trọng, đã được đúc kết ngắn gọn nhất. Do đó, nam sinh luôn ngồi bàn đầu để ghi chép thuận lợi, chú tâm nghe hiểu luôn trên lớp.

Nhờ vậy, việc ôn thi hết môn của Hoàng khá nhẹ nhàng. Cậu thường dành 3-5 ngày cho các môn đại cương, 2-3 ngày để ôn một môn chuyên ngành. Với những môn và bài tập khó, Hoàng học cùng vài người bạn để cùng giảng giải cho nhau.

Nỗ lực không ngừng, từ học kỳ 2 năm thứ 2, Hoàng phục thù thành công và nhận học bổng học tập thường kỳ, liên tiếp được nhận học bổng dành cho top 10 và top 20 sinh viên toàn trường hai năm liền, cùng với nhiều thành tích khác.

Hoàng theo học chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại nên toàn bộ các môn đều học bằng tiếng Anh. Cậu cho biết không gặp rào cản ngôn ngữ do đầu vào trường đã yêu cầu sinh viên đạt trình độ tiếng Anh nhất định.

Theo Hoàng, học bằng tiếng Anh có nhiều ưu điểm. Nhiều thuật ngữ sẽ dễ nhớ, dễ hiểu hơn nếu được giữ nguyên bản thay vì dịch sang tiếng Việt. Chưa kể, Hoàng dễ dàng tìm đọc tài liệu quốc tế hay những bản cập nhật, điều chỉnh mới nhất mà không phải chờ dịch sang tiếng Việt.

Do chương trình liên kết với Đại học Colorado, Mỹ, Hoàng và bạn bè cũng được nhiều giáo sư từ đại học này giảng dạy. Nam sinh nói đây là cách tiếp cận với kiến thức được giảng dạy ở nước ngoài, giúp làm quen, thích nghi với môi trường quốc tế sau này.

Việc học khá suôn sẻ, nhưng Hoàng chưa có duyên với các cuộc thi. Cậu từng hy vọng lọt vào vòng chung kết hoặc top 5 trong các cuộc thi về khởi nghiệp, công nghệ tài chính nhưng thường chỉ vào đến top 10. Nam sinh nhìn nhận có thể mình chưa đủ kinh nghiệm, trong khi các đối thủ đều rất tài năng.

Sau khi tốt nghiệp, nam sinh Hà Nội dự tính đi làm rồi mới tính chuyện học tiếp lên thạc sỹ, tiến sĩ ở Anh hoặc Úc - Ảnh: VnExpress

Hoàng cũng bộc bạch bản thân sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là phó giáo sư, tiến sĩ, mặc dù bố mẹ không ép buộc con đạt thành tích lớn lao nhưng truyền thống khiến cậu vô hình áp lực. Mặc dù vậy, Hoàng không ép mình học ngày cày đêm, đồng thời vừa đi học, đi làm, tham gia câu lạc bộ, viết báo…, để trải nghiệm thêm về cuộc sống. Thậm chí, sau vài năm đại học Hoàng đã "giắt lưng" cả trăm triệu đồng từ học bổng và làm thêm.

Sau khi tốt nghiệp, nam sinh Hà Nội dự tính đi làm rồi mới tính chuyện học tiếp lên thạc sỹ, tiến sĩ ở Anh hoặc Úc.

Dẫn tin từ VnExpress, TS Trần Thu Trang, giảng viên môn Marketing và Truyền thông, là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời hướng dẫn Hoàng làm khóa luận tốt nghiệp. Điều cô Trang ấn tượng nhất là Hoàng chọn đề tài về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Marketing. Theo cô, đây là đề tài còn mới ở Việt Nam, ít tài liệu tham khảo.

Tuy nhiên, Hoàng chủ động, tích cực, luôn lắng nghe các góp ý để chỉnh sửa. Cô Trang nhận xét nam sinh có khả năng tìm và phân tích số liệu tốt. Đây là điều hiếm sinh viên làm được, nên danh mục tài liệu tham khảo trong khóa luận của Hoàng dài gấp nhiều lần các bạn khác.

"Hoàng có thế mạnh về nghiên cứu và đã biết cách khai thác thế mạnh đó", cô Trang nói, cho biết học trò là đồng tác giả của một bài báo khoa học, được đăng trên tạp chí quốc tế về quản lý nông nghiệp bền vững (International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics). Ngoài ra, nam sinh góp mặt trong nhiều nghiên cứu khác ở trường Đại học Ngoại thương.