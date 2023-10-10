Sở hữu 2 bằng cử nhân tại Úc, quán quân Olympia mùa 7 vẫn 'khăn gói về quê' lập nghiệp, trở thành ông chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng, trải dài từ Bắc xuống Nam

Phần lớn các quán quân "sinh ra" từ "cái nôi" Olympia đều chọn định cư, sống và làm việc luôn tại Úc sau khi kết thúc thời gian du học. Việc các cựu quán quân Olympia lên đường đi du học và không trở về nước từng gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Không ít người cho rằng Việt Nam đang lãng phí nhân tài, "chảy máu chất xám" cho quốc gia khác. Tuy nhiên, đối diện với tranh cãi của cư dân mạng, nhiều nhà vô địch cũng lên tiếng dù ở đâu họ cũng luôn hướng về quê hương và sẵn sàng cống hiến cho đất nước bằng cách này hay cách khác. Chính vì thế, khán giả cũng nên có cái nhìn cởi mở hơn với các quán quân Olympia. Bởi quyết định lập nghiệp ở đâu là lựa chọn của mỗi người.

Đường Lên Đỉnh Olympia là cuộc thi trí tuệ dành cho học sinh được đánh giá là có tuổi đời lâu năm nhất trên sóng truyền hình VTV. Đến nay, trải qua hơn 20 năm phát sóng, chương trình vẫn có sức hút nhất định. Những gương mặt giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết năm luôn là tâm điểm của truyền thông và nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo khán giả.

Năm 2007, nam sinh Lê Viết Hà đến từ THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi đã có màn thi đấu xuất sắc trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Năm đó, anh đã giành vòng nguyệt quế với tổng số điểm 210, cách người về nhì 90 điểm.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 3 nhà vô địch Olympia chọn về nước để lập nghiệp và cống hiến cho quê hương. Trong đó, không thể không nhắc đến Lê Viết Hà - người được mệnh danh là nhà vô địch thành công nhất nhì của Olympia.

Lê Viết Hà tại vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 7

Giống như các nhà leo núi giành được chức vô địch khác, anh nhận được học bổng du học toàn phần chuyên ngành Công nghệ Robot và ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Kỹ Thuật Swinburne (Úc).

Trong thời gian theo học tại đây, nam sinh Lê Viết Hà đã đạt được nhiều thành tích học tập đáng nể. Anh đã tốt nghiệp đại học với 2 tấm bằng Cử nhân xuất sắc. Sau đó, anh tiếp tục học lên bậc Thạc sĩ tại Đại học Deakin, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Không ở lại nước ngoài, Lê Viết Hà chọn về Việt Nam để phát triển sự nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, Lê Viết Hà từng có quãng thời gian 3 năm 4 tháng làm việc trong ngành Tư vấn quản lý và tham gia nhiều dự án lớn tại Úc. Tuy nhiên đến năm 2017, sau chuỗi ngày ấn tượng trên nước bạn, anh quyết định lựa chọn về quê hương. Tháng 12/2017, Lê Viết Hà đảm nhận công việc cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư tại Mekong Capital - một công ty vốn tư nhân tập trung vào Việt Nam. Năm 2020 anh trở thành Giám đốc điều hành tại Pizza 4P’s.

Năm 2020 anh trở thành Giám đốc điều hành tại Pizza 4P’s.

Chia sẻ về lý do trở về nước làm việc, Viết Hà từng lý giải: "Với tôi, Viêt Nam có một thị trường kinh tế đang tăng trưởng. Tôi nghĩ Úc là một trong những nền kinh tế "cũ", với mức tăng trưởng khoảng 2%/năm, dân số không quá trẻ. Nền công nghiệp ở Úc chủ yếu là ngành công nghiệp nặng và đã được đầu tư trong thời gian dài. Còn ở Việt Nam lại có thị trường tiêu thụ thú vị và mới mẻ hơn, cũng có nhiều sự cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó, đồ ăn ở Melbourne cũng ngon đấy, cũng có thể tìm thấy đồ ăn Việt Nam. Nhưng nếu được nấu ở Việt Nam sẽ ngon gấp 10 lần".