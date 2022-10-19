Cuộc sống sau chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia của 5 nhà vô địch gần đây nhất giờ ra sao

Cứ mỗi mùa phát sóng trôi qua, Olympia lại cho khán giả chứng kiến được một thế hệ học sinh trưởng thành. Từ những học trò đời đầu 8X nay đã chạm ngõ tuổi 40, đến nay những thí sinh tham gia là những cô cậu Gen Z sinh sau năm 2000. Cứ thế, Olympia đã cùng song hành với mỗi thế hệ học sinh Việt Nam và cùng họ lớn lên từng ngày.

Đường Lên Đỉnh Olympia được coi là sân chơi tập hợp những học sinh ưu tú của khắp mọi miền đất nước. Đó còn là nơi mỗi thí sinh thể hiện năng lực của bản thân, từ đó mỗi người sẽ có một bệ phóng vững chắc để bước một chân vào cánh cửa đại học, thậm chí là bất cứ cánh cửa nào trong tương lai.

Với chiến thắng tại Olympia 2021, Nguyễn Hoàng Khánh là học sinh đầu tiên của trường THPT Bạch Đằng và thứ 3 của tỉnh Quảng Ninh vô địch Olympia. Cậu cũng có thành tích cao thứ 3 (315 điểm) trong số 21 quán quân tính đến hiện tại.

Những thí sinh chập chững tham gia ngày nào, sau khi dành chiến thắng tại cuộc thi, giờ đây đã trưởng thành và chọn cho mình những lối đi riêng. Cuộc sống hiện tại của các nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia gần đây khiến dân tình tò mò.

Vượt qua 3 đối thủ nặng kí, Nguyễn Hoàng Khánh xuất sắc trở thành nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21.

Đó là lần thứ 3 tỉnh Quảng Ninh đón nhà vô địch Olympia. Trước đó, thí sinh Quảng Ninh đã hai lần giành ngôi Quán quân vào các năm 2012 và 2018.

Và phần thưởng mà Hoàng Khánh xứng đáng nhận được là suất học bổng du học Australia trị giá 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng). Chia sẻ ngay sau trận chung kết, Hoàng Khánh cho biết cậu chưa có hứng thú với việc du học. Ước mơ của chàng trai là trở thành doanh nhân.

Tháng 7 vừa qua, Hoàng Khánh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cậu cho biết sẽ cân nhắc việc học ở Việt Nam hay nước ngoài. Quán quân O21 tiết lộ sẽ lựa chọn ngành học liên quan đến lĩnh vực kinh tế mình yêu thích. Lý giải, Quán quân Olympia 2021 cho hay: "Bởi tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp". Nhưng đó không phải là lý do chính khiến Hoàng Khánh quyết định không đi du học. Cậu bạn cho rằng: ''Môi trường học tập trong nước cũng là khá lý tưởng với mình".

Như đúng dự định, cách đây vài tháng, nam sinh gây chú ý khi đăng tải bức ảnh check-in tại ngôi trường trong nước có học phí lên đến 35.000 USD/năm (tương đương khoảng 812 triệu đồng/năm) cho hệ đại học và 40.000 USD/năm (khoảng 928 triệu) cho hệ sau đại học.

Thỉnh thoảng, Hoàng Khánh cũng đăng video vui vẻ và hài hước lên các tài khoản mạng xã hội, thu về lượt tương tác khá cao.

Anh chàng còn gây chú ý bởi ngoại hình mới lạ. Không còn gắn liền với hình ảnh "mọt sách" khi mới đăng quang, 10X đã có sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình.

Ngoài gu thời trang đa dạng, khỏe khoắn phù hợp với lứa tuổi, cậu bạn đã thay đổi kiểu tóc nhìn trông rất "men". Đặc biệt, so với thời "mi nhon" trước kia, nam sinh gốc Quảng Ninh đã sở hữu body ngày càng vạm vỡ, săn chắc.

Anh chàng thay đổi từ kiểu tóc đến phong cách thời trang so với lúc tham gia cuộc thi, khiến dân tình ngỡ nàng không thể nhận ra đây là cùng một người.

Nhà vô địch Olympia 2021 nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, không chỉ về tài năng giỏi giang, mà còn biết cách "nâng cấp" bản thân ngày càng tốt hơn.

2. Nguyễn Thị Thu Hằng

Sau 9 năm các nam sinh chiếm ưu thế, Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) vô địch Olympia 2020 và trở thành nhà vô địch nữ thứ 4. Cô cũng là học sinh đầu tiên của tỉnh Ninh Bình làm được điều này. Sau chiến thắng tại sân chơi này, cũng giống như những Quán quân Olympia khác, Thu Hằng nhận được suất học bổng trị giá 40.000 USD.

Trở về từ sân chơi trí tuệ này, Thu Hằng cùng các thầy cô trong trường thành lập CLB Sao Khuê Kim Sơn A để tìm kiếm gương mặt đại diện cho trường thi Olympia năm sau đó.

Thu Hằng vượt qua 3 chàng trai, với tổng điểm đạt được là 235 điểm, Nguyễn Thị Thu Hằng không chỉ trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 mà còn là học sinh đầu tiên mang vòng nguyệt quế về tỉnh Ninh Bình

Đầu tháng 3, Thu Hằng sang Australia du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne. Trước đó, quán quân O20 có khoảng thời gian theo học ngành Kinh doanh tại Đại học Swinburne Việt Nam. Trên trang cá nhân, Thu Hằng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống ở xứ sở chuột túi, đặc biệt là gặp gỡ các nhà vô địch năm trước đó như Hồ Đắc Thanh Chương (năm 16) và Nguyễn Hoàng Cường (năm 18). Cô gái 19 tuổi cũng tham gia Hội Sinh viên Việt Nam tại Swinburne (VISS).

Thu Hằng chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình trước khi lên đường.

Qua những hình ảnh, mọi người cũng dễ dàng nhận thấy Thu Hằng đã có sự thay đổi về diện mạo. Thay vì mái tóc dài, nhà vô địch Olympia có một mái tóc ngắn cá tính và năng động hơn.

Diện mạo mới của nhà vô địch vô cùng tự tin, và năng động, nhiều người kỳ vọng vào cô gái trẻ trong tương lai tới sẽ thành công rực rỡ.

Được biết, bản thân Hằng đang cân nhắc và cũng chưa có định hình cụ thể về việc sau du học có trở về Việt Nam làm việc. Tuy nhiên cô bạn cho rằng dù có học tập hay làm việc ở đâu thì vẫn có thể đóng góp, cống hiến cho quê hương, đất nước nếu mình hướng về.

3. Trần Thế Trung

Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu) là học sinh đầu tiên của tỉnh Nghệ An vô địch Đường lên đỉnh Olympia.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, chàng trai đạt điểm cao với Lịch sử 9, Địa lý và GDCD đều trên 9. Riêng bài thi Ngoại ngữ (Tiếng Anh), cậu được miễn do có chứng chỉ IELTS 8.0.

Nam sinh 10X không du học Úc mà quyết định ở lại Việt Nam

Tính đến nay, Thế Trung là nhà vô địch Olympia duy nhất không đi du học. Tuy vậy, cậu vẫn nhận được học bổng 35.000 USD . Trước đó, khi không thể sang Australia học như dự định ban đầu, Thế Trung có khoảng 3 tháng học online theo chương trình của Đại học Kỹ thuật Swinburne nhưng dừng lại vì cảm thấy không phù hợp.

Chàng trai Nghệ An hiện theo học chuyên ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo tại Đại học RMIT Việt Nam (Hà Nội). Cậu cũng hứng thú với công việc trọng tài và tìm hiểu luật bóng rổ quốc tế, đồng thời đam mê viết thư pháp, học tiếng Trung.

4. Nguyễn Hoàng Cường

Tại Olympia 2018, Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) được mệnh danh là “vua kỷ lục” khi có nhiều thành tích ấn tượng: kỷ lục 120 điểm Khởi động, điểm thi quý cao nhất (320 điểm) và tổng điểm cao nhất (370 điểm). Cậu là học sinh thứ 2 của trường vô địch Olympia. Tại kỳ thi THPT quốc gia 2019, nam sinh đạt tổng điểm 53,4 cho 6 môn thi, trong đó, điểm Ngoại ngữ (tiếng Pháp - môn chuyên) đạt 9,8/10.

Nguyễn Hoàng Cường được mệnh danh là “vua kỷ lục” khi có nhiều thành tích ấn tượng

Tháng 2/2020, Hoàng Cường sang Australia theo học ngành Khoa học dữ liệu của Đại học Kỹ thuật Swinburne. Cậu cũng là một trong những đại sứ quốc tế với mục đích là hỗ trợ các bạn sinh viên tương lai của trường. Hoàng Cường từng chia sẻ trong năm học thứ 3, cậu được điểm số cao nhất khoa trong một môn ở trường. Ngoài thời gian học tập, chàng trai cũng gặp gỡ các quán quân Olympia khác ở Australia và check-in ở nhiều điểm tham quan.

Hoàng Cường sang Australia du học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne - nơi hầu hết quán quân Olympia theo học.

5. Phạm Đăng Nhật Minh

Được mệnh danh là “quán quân Olympia được truyền thông quan tâm nhất”. Gắn với biệt danh “cậu bé Google”, Phan Đăng Nhật Minh (Quảng Trị) sớm nổi tiếng với những tố chất "thần đồng" khi có khả năng nhận biết các con số và làm phép tính đơn giản từ khi 6 tháng tuổi, tự học xong chương trình lớp 11 khi học lớp 9, tính nhẩm siêu tốc, quán quân cuộc thi Chinh phục. Tuy nhiên, cậu từng chia sẻ bản thân cảm thấy áp lực từ kỳ vọng của mọi người.



Phạm Đăng Nhật Minh được dân tình ưu ái gọi với danh xưng là "cậu bé Google"

Năm 2017, Phan Đăng Nhật Minh lại làm khuấy đảo chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Vượt qua 3 đối thủ nặng ký, "cậu bé Google" đến từ trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị đã bước lên vị trí cao nhất, nhận ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Xuất sắc giành được 300 điểm, Nhật Minh trở thành quán quân 17 của Đường lên đỉnh Olympia trong năm 2017

Sau Olympia và tốt nghiệp THPT, Nhật Minh trở thành sinh viên ngành Hóa học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Chàng trai từng chia sẻ dự định học lên thạc sĩ và tiến sĩ sau khi tốt nghiệp. Tại Gala 20 năm Olympia, Nhật Minh bày tỏ quan điểm về việc hầu hết nhà vô địch không về nước làm việc:

“Tôi nghĩ không nhất thiết mình phải ở Việt Nam hay bất cứ ai ở đây phải quay về thì mới có thể trực tiếp đóng góp cho đất nước. Ngành học của tôi ở Việt Nam rất khó kiếm việc và nghiên cứu nên tôi muốn ưu tiên nơi nào phát triển hơn”.