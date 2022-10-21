Không công khai hẹn hò nhưng Yến Xuân vô tình để lộ ảnh chụp chung với em trai thủ môn Đặng Văn Lâm trong thang máy

Dù không công khai, nhưng có thể thấy Yến Xuân giữ được mối quan hệ rất tốt với các thành viên của 'gia đình chồng tương lai'.

Dù không công khai hẹn hò nhưng thời gian vừa qua, HLV thể hình Yến Xuân bị cư dân mạng liên tục chỉ ra nhiều chi tiết chứng minh đang giữ mối quan hệ rất thân thiết với gia đình của thủ môn Đặng Văn Lâm. Yến Xuân thân thiết bên bố mẹ và em gái của Đặng Văn Lâm - Ảnh: Internet Được biết, sau thời gian khá dài thi đấu ở nước ngoài, cách đây không lâu nam thủ môn đã gia nhập đội bóng Topenland Bình Định và đây cũng là cơ hội để anh chàng được về gần bạn gái hơn. Đặc biệt, trước khi Đặng Văn Lâm về nước, gia đình của chàng thủ môn đã sang Việt Nam. HLV thể hình Yến Xuân đã tiếp đón gia đình chồng tương lai rất nồng hậu và không ngần ngại tung nhiều hình ảnh thân thiết với các thành viên trong gia đình bạn trai.

Yến Xuân vô tình để lộ ảnh chụp chung với em trai Đặng Văn Lâm trong thang máy - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, mới đây, trên trang cá nhân, Yến Xuân chia sẻ story tiết lộ về số cân nặng của bản thân hiện tại. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong bức ảnh đăng tải có cả sự xuất hiện của Đặng Văn Mạnh - em trai ruột Đặng Văn Lâm. Không dừng lại ở đó, thủ môn lai hai dòng máu Nga - Việt còn được cho đứng đối diện với Văn Mạnh. Cả hai anh em đang mải mê trò chuyện trong lúc Yến Xuân chăm chú "sống ảo". Qua đây, có thể thấy được mối quan hệ thân thiết của Yến Xuân và gia đình nam thủ môn Lâm Tây. Có thể thấy được mối quan hệ của Yến Xuân và gia đình nam thủ môn Lâm Tây rất thân thiết - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, trước đó, khi có dịp sang xứ sở Bạch Dương, Yến Xuân còn từng tham dự tỏng tiệc sinh nhật Văn Mạnh. Tại đây, nàng HLV thể hình còn có hình ảnh chụp rất thân thiết bên Thanh Giang - em gái út Lâm Tây.

Hai anh em rất gắn bó, tình cảm - Ảnh: Internet Dẫu thoải mái xuất hiện bên người nhà của Đặng Văn Lâm thế nhưng cặp đôi lại chưa từng công khai ảnh chụp chung cũng như xác nhận chuyện hẹn hò. Nếu có thì ảnh cũng được che chắn và chọn ở những góc chụp khéo léo để tránh lộ diện người còn lại.

Mới 15 tuổi, em gái Đặng Văn Lâm đã sở hữu chiều cao ngất ngưởng 1,78m khiến ai cũng muốn xin bí quyết Nếu theo dõi thủ môn Đặng Văn Lâm, hẳn sẽ không còn ai xa lạ với cô em út đáng yêu của anh chàng này. Được biết, mới 15 tuổi, nàng tiểu thư đã sở hữu chiều cao 1,78m.

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