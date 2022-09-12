Đặng Văn Lâm - Bùi Tiến Dũng và hai màn tái xuất trái ngược

Quay trở lại thi đấu trong màu áo của Bình Định FC, thủ môn Đặng Văn Lâm đã khiến cho khán giả không khỏi trầm trồ vì tài năng xuất sắc của mình

Cùng là hai thủ môn thi đấu trong màu áo của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trên các đấu trường quốc tế, cùng là những cái tên từng gây sốt làng bóng đá một thời nhưng sự quay trở lại của Đặng Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng có không ít điểm trái ngược.

Mới đây, Đặng Văn Lâm đã quay trở lại bắt chính cho Bình Định FC trong trận đấu với Hà Nội FC trong khuôn khổ V.League 2022. Trước trận đấu, đã không ít nghi hoặc đặt ra cho thủ môn này vì Đặng Văn Lâm gần như không thi đấu tại J.League sau khi đến Nhật Bản. Cộng với việc bị dính chấn thương và phải vắng hai trận liên tiếp của đội bóng Bình Định đã khiến cho người hâm mộ không tránh khỏi lo lắng.

Thế nhưng Đặng Vân Lâm đã kịp thời đánh tan những lo ngại khi có một màn thi đấu xuất thần và góp phần giúp Bình Định hạ Hà Nội 3-0. Màn trình diễn xuất sắc trong trận thi đấu vừa rồi như một lần khẳng định thêm đẳng cấp của chàng thủ môn này. Không ồn ào, chỉ âm thầm, lặng lẽ, đẳng cấp của Văn Lâm được khẳng định thật sự theo từng trận bóng.

Đẳng cấp của Văn Lâm được khẳng định thật sự theo từng trận bóng.

Trái với Đặng Văn Lâm thì Bùi Tiến Dũng lại là một nỗi e dè không ít cho người hâm mộ. Cũng từng là một thủ môn xuất sắc của đội bóng Việt Nam trong màu áo U19, U23 Việt Nam, thế nhưng phong độ hiện tại của Bùi Tiến Dũng đang ngày càng sụt giảm. Qua mỗi trận đấu trong màu áo của CLB TPHCM anh càng thể hiện không tốt như kỳ vọng và dần đánh mất hào quang của mình.

Bùi Tiến Dũng đang dần đánh mất hào quang của mình

Hai sự khác biệt trên đã cho thấy việc phát triển từng ngày về chuyên môn là điều cực kỳ quan trọng đối với mỗi cầu thủ. Để chạm tay vào hào quang của bóng đá thì sự nỗ lực mỗi ngày như Đặng Văn Lâm chính là yếu tố quyết định cuối cùng.

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