Hot girl 1m58 'gây sốt' khi diện áo tắm để đi... thu hoạch dưa hấu, khoe body bốc lửa

Judy Chiu là một trong những hotgirl nhận được sự chú ý của công chúng trên các trang mạng xã hội. Được biết, cô nàng là một nữ người mẫu thuộc công ty JFK, kiêm luôn công việc nhân viên bán hàng tại một siêu thị ở Đài Loan. Vốn lợi thế với gương mặt đẹp sắc sảo, cô nàng còn gây ấn tượng mạnh bởi vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, nổi bật là vòng một siêu căng tràn và đẫy đà của mình.

Mới đây, người đẹp xứ Đài khiến dân tình "choáng ngợp" bởi những bức ảnh "đốt mắt" khi đi thu hoạch dưa hấu. Với nụ cười tươi tắn, khuôn mặt xinh đẹp và thân hình "bốc lửa", cô nhận được "bão tim" và biết bao nhiêu lời khen "có cánh" từ cộng đồng mạng.