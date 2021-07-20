Hot girl 1m58 'gây sốt' khi diện áo tắm để đi... thu hoạch dưa hấu, khoe body bốc lửa

Không chỉ xinh xắn với gương mặt thanh tú, nàng hot gril này còn "ghi điểm" bởi thân hình chuẩn đẹp, nổi bật là vòng 1 phồn thực của mình.
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Judy Chiu là một trong những hotgirl nhận được sự chú ý của công chúng trên các trang mạng xã hội. Được biết, cô nàng là một nữ người mẫu thuộc công ty JFK, kiêm luôn công việc nhân viên bán hàng tại một siêu thị ở Đài Loan. Vốn lợi thế với gương mặt đẹp sắc sảo, cô nàng còn gây ấn tượng mạnh bởi vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, nổi bật là vòng một siêu căng tràn và đẫy đà của mình.
Mới đây, người đẹp xứ Đài khiến dân tình "choáng ngợp" bởi những bức ảnh "đốt mắt" khi đi thu hoạch dưa hấu. Với nụ cười tươi tắn, khuôn mặt xinh đẹp và thân hình "bốc lửa", cô nhận được "bão tim" và biết bao nhiêu lời khen "có cánh" từ cộng đồng mạng.
Ngoài thân hình "đốt cháy" trang cá nhân, cô nàng còn ghi dấu trong lòng người hâm mộ bởi những "bộ cánh" hiện đại và gợi cảm. Cô nàng vốn ưa thích những bộ trang phục khoét sâu ngực hun hút, nội y, áo tắm hai mảnh,... Đồng thời, cô nàng khoe khéo tối đa những đường cong cơ thể nóng bỏng của mình.
Hiện tại, cô nàng đang là một người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo được "săn đón" bởi các hãng thời trang, thương hiệu mỹ phẩm... Đồng thời, người đẹp xứ Đài cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng với hơn 200.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội.