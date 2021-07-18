Người yêu kém 27 tuổi của chồng cũ Lệ Quyên 'gây sốt' với phong cách thời trang nóng bỏng

Dừng chân đầy tiếc nuối trong top 15 chung cuộc tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Nguyễn Thị Cẩm Đan vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và khả ái của mình. Cô nàng sở hữu một mái tóc ngắn nổi bật, gương mặt thon gọn và nụ cười "tỏa nắng. Đồng thời, người đẹp còn có một chiều cao lý tưởng, thân hình nóng bỏng và dễ dàng "hút hồn" đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau cuộc thi, Cẩm Đan còn thu hút giới truyền thông bởi có mối quan hệ đặc biệt với doanh nhân Đức Huy - chồng cũ của Lệ Quyên.