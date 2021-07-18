Người yêu kém 27 tuổi của chồng cũ Lệ Quyên 'gây sốt' với phong cách thời trang nóng bỏng

Nhịp sống trẻ 18/07/2021 07:02

Ngoài thân hình bốc lửa, phong cách thời trang của cô nàng cũng nổi bật và khiến nhiều người thích thú.

Dừng chân đầy tiếc nuối trong top 15 chung cuộc tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Nguyễn Thị Cẩm Đan vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và khả ái của mình. Cô nàng sở hữu một mái tóc ngắn nổi bật, gương mặt thon gọn và nụ cười "tỏa nắng. Đồng thời, người đẹp còn có một chiều cao lý tưởng, thân hình nóng bỏng và dễ dàng "hút hồn" đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Sau cuộc thi, Cẩm Đan còn thu hút giới truyền thông bởi có mối quan hệ đặc biệt với doanh nhân Đức Huy - chồng cũ của Lệ Quyên. 

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Cẩm Đan gây tiếc nuối khi cô dừng chân trong Top 15 chung cuộc tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - Ảnh: FBNV
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Người đẹp còn thu hút giới truyền thông bởi có mối quan hệ đặc biệt với doanh nhân Đức Huy - Ảnh: FBNV

Song song đó, phong cách thời trang của cô nàng luôn thay đổi phong phú và đa dạng. Cô nàng thường diện những bộ trang phục khỏe khoắn và trẻ trung ở đời thường. Thi thoảng, người đẹp khoác những "bộ cánh" khoét sâu hun hút để lộ ra những đường cong cơ thể gợi cảm và "đốt mắt" người nhìn.

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Người đẹp khiến người nhìn choáng ngợp bởi trang phục xuyên thấu táo bạo - Ảnh: FBNV

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Chiều cao lý tưởng với vóc dáng đẹp cũng giúp cô nàng tôn dáng cho hầu hết các set đồ xẻ tà - Ảnh: FBNV
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Gu thời trang quyến rũ của cô nàng khi lựa chọn các set đồ rất đa dạng như đầm ôm sát - Ảnh: FBNV

Đồng thời, cô nàng cũng luôn chú trọng tới việc duy trì hình thể và đảm bảo sức khỏe của mình. Người đẹp kết hợp các bài tập thể dục bài bản, cũng như chế độ ăn uống thật hợp lý và khoa học. 

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Thân hình nóng bỏng của tình mới doanh nhân Đức Huy khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: FBNV
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Vòng eo siêu nhỏ cũng khiến bao người phát mê - Ảnh: FBNV
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Cô nàng cũng luôn chú trọng tới việc duy trì hình thể của mình - Ảnh: FBNV

Hiện tại, tình mới của chồng cũ Lệ Quyên vẫn là cái tên nhận được sự chú ý bởi cô nàng đã nhận được khá nhiều hợp tác từ các nhà thiết kế thời trang. Cụ thể, cô nàng tham gia những buổi hợp tác chụp hình và trình diễn thời trang. 

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