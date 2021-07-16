Nàng hotgirl Việt mặc 'không bảo hộ' khiến dân tình 'đứng hình', được lên báo quốc tế

Nhịp sống trẻ 16/07/2021 05:00

Cô nàng Triệu Vân diện kiểu váy dây có phần xẻ ngực sâu hun hút khiến báo chí Trung Quốc chú ý và ngợi khen.

Triệu Vân là một cô nàng hotgirl mới nổi trên mạng xã hội khi cô lọt vào "mắt xanh" của giới truyền thông nước ngoài. Không chỉ sở hữu một gương mặt xinh đẹp khả ái, cô nàng còn có một thân hình khá nóng bỏng và "đốn tim" ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mới đây, cô nàng đã diện một bộ váy hồng cực kỳ gợi cảm với phần thiết kế xẻ ngực sâu hun hút, khoe khéo thềm ngực "nảy nở" và tấm lưng nuột nà của mình. Vậy nên, những khoảnh khắc ấy đã được báo chí quốc tế chú ý đến và dân mạng bắt đầu quan tâm đến cô nàng. 

Nàng hotgirl Việt mặc 'không bảo hộ' khiến dân tình 'đứng hình', được lên báo quốc tế - Ảnh 1
Triệu Vân bất ngờ được chú ý đến sau những bức ảnh 'bỏng mắt' này - Ảnh: FBNV
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Thiết kế 'thiếu vải' và không ngại phô dáng quyến rũ khiến nhiều người "đốn tim" - Ảnh: FBNV
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Cô nàng xuất hiện trên một trang tin nước ngoài - Ảnh: chụp màn hình

Sau khi bất ngờ "lên sóng" nước ngoài, cô nàng bắt đầu được cư dân mạng Việt truy lùng thông tin và để mắt đến. Người đẹp thường xuyên diện những "bộ cánh" gợi cảm, cũng như gây ấn tượng với những màn tạo dáng đầy "hiểm hóc" của mình. 

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Cô nàng thường xuyên 'đốt cháy' trang cá nhân bởi những hình ảnh khoe dáng đầy táo bạo - Ảnh: FBNV
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Cô nàng làm ai cũng phải 'nổ đom đóm mắt' với bộ bikini như khoe trọn đường cong hoàn hảo của mìnhẢnh: FBNV
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Người đẹp không ngần ngại khoe triệt để ưu điểm hình thể với mẫu nội y siêu nóng bỏng nàyẢnh: FBNV
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Trang phục nội y không những tôn làn da trắng nõn nà mà còn khoe được vòng một đẫy đà - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Triệu Vân đang theo đuổi công việc blogger và nghệ sĩ trang điểm. Cô nàng vẫn là cái tên còn khá xa lạ đối với cộng đồng mạng Việt Nam. Vậy nên, cô nàng chỉ sở hữu gần 42.000 lượng theo dõi khá ít ỏi so với các hotgirl mạng bây giờ.

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