Cô giáo Sài Thành sở hữu vòng ba gần 1 mét, thân hình 'đốt mắt' và căng tràn nhựa sống

Sở hữu gương mặt và hình thể đẹp, cô giáo Trần Thị Nam Trân không ngại ngần chụp những hình ảnh gợi cảm và quyến rũ đến không ngờ.
- Hotgirl 9x Di Di 'đốt mắt' cộng đồng mạng với những 'bộ cánh' khoét sâu đầy hiểm hóc
- Á hậu chuyển giới hoá ‘thần tiên tỷ tỷ’, khoe trọn sắc vóc nở nang trước ống kính
Trần Thị Nam Trân sinh năm 1996, từng khiến cộng đồng mạng “phát sốt” bởi gương mặt xinh đẹp và khả ái của mình. Mặc dù chiều cao khiêm tốn nhưng cô nàng vẫn gây ấn tượng với số đo ba vòng lý tưởng và lần lượt là 83-58-92. Đồng thời, trên trang cá nhân, cô nàng thường chia sẻ những bộ hình được chụp theo phong cách gợi cảm, quyết rũ.
Bởi cô nàng luôn chạy theo hình tượng trưởng thành, “đốt mắt” người xem, nên người đẹp 9x thường nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Song, cô nàng cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng bởi họ cho rằng phong cách này không phù hợp với một người làm nghề “gõ đầu trẻ” như cô. Tuy từng thừa nhận mình là cô gái hiện đại và có lối sống phóng khoáng. Nhưng, cô nàng không muốn bị người khác đánh giá qua vẻ bề ngoài và một phần muốn lưu giữ lại hình ảnh thanh xuân của mình.
Theo như chia sẻ của mình, nàng hotgirl vốn chưa hề tới phòng tập gym bởi cô nàng thuộc tạng người không mấy lên cân và vẫn có vòng eo nhỏ. Hiện tại, người đẹp Sài Thành thường lên mạng tìm kiếm những bài tập vòng 3 để tập theo tại nhà và kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý.
Vốn lợi thế về vẻ ngoài duyên dáng lẫn thân hình nóng bỏng, cô giáo hot nhất Sài Thành thường được mời làm người mẫu ảnh và quảng cáo cho những thương hiệu trong nước. Hiện tại, cô nàng nhận được rất nhiều sự yêu mến và quan tâm của dân tình trên các trang xã hội.