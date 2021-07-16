Ngân 98 lại diện váy mỏng tanh 'mặc như không', khoe dáng giữa hồ bơi khiến ai nấy đều 'nóng mắt'

Ngân 98 được biết đến với tên đầy đủ là Võ Thị Ngọc Ngân. Cô nàng bắt đầu nổi tiếng nhờ thân hình nóng bỏng, "chuyên trị" các bộ trang phục "kiệm vải" và không ngại phô dáng quyến rũ. Người hâm mộ còn ví cô như là "quả bom gợi cảm" của Vbiz.

Mới đây, Ngân 98 khiến nhiều người phải "ngượng chín mặt" trước màn thả dáng đầy "hiểm hóc" với bộ váy trắng mỏng tang và xuyên thấu cơ thể.