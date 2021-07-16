Ngân 98 lại diện váy mỏng tanh 'mặc như không', khoe dáng giữa hồ bơi khiến ai nấy đều 'nóng mắt'

Mới đây, Ngân 98 lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng một phen "đỏ mắt" bởi cô nàng vô tư "thả dáng" với bộ váy mỏng tang và xuyên thấu.
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Ngân 98 được biết đến với tên đầy đủ là Võ Thị Ngọc Ngân. Cô nàng bắt đầu nổi tiếng nhờ thân hình nóng bỏng, "chuyên trị" các bộ trang phục "kiệm vải" và không ngại phô dáng quyến rũ. Người hâm mộ còn ví cô như là "quả bom gợi cảm" của Vbiz.
Mới đây, Ngân 98 khiến nhiều người phải "ngượng chín mặt" trước màn thả dáng đầy "hiểm hóc" với bộ váy trắng mỏng tang và xuyên thấu cơ thể.
Ngoài ra, cô nàng còn "gây bão" với những bộ bikini bé xíu. Thậm chí, những thiết kế bikini chỉ vừa đủ che những vùng nhảy cảm của cô nàng. Nhiều bức ảnh "thả dáng" giữa biển của cô nàng khiến dân tình khá "nhức mắt". Và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà "hotgirl thị phi" này phô diễn những trang phục áo tắm hở bạo.
Người yêu của Lương Bằng Quang không biết bao nhiêu lần khiến cư dân mạng “nóng mắt” bởi những hình ảnh, đoạn clip phản cảm trên trang cá nhân. Dù bị chỉ trích dữ dội, nhưng cô nàng vẫn bỏ mặc ngoài tai, dửng dưng và tiếp tục "gây bão" với loạt ảnh phản cảm của mình.