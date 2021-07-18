Hotgirl Cà Mau o ép vòng một qua những trang phục 'kiệm vải', hào phóng khoe dáng 'đốt cháy' trang cá nhân của mình

Nhịp sống trẻ 18/07/2021 06:00

Không còn theo đuổi hình ảnh "kẹo ngọt" thuở nào, Thuý Vi dần trưởng thành và gợi cảm hơn trong phong cách thời trang.

Nguyễn Thúy Vi được chú ý nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và cuốn hút trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô nàng sinh năm 1998 này bắt đầu "gây sóng" khi cô bị xem là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của đại gia Phan Thành và hotgirl Midu. Vậy nên, từ một cô nàng hotgirl không mấy có tiếng bất ngờ trở thành "chủ đề nóng" để bàn tán và mổ xẻ. Sau sự việc bị tố là "trà xanh", cô nàng lại tiếp tục gây sốc với các hình ảnh khoe thân quá đà và nhiều phát ngôn gây tranh cãi.

 

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Thúy Vi được chú ý nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và cuốn hút trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
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Phong cách thời trang của cô nàng cũng dần trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn - Ảnh: FBNV
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Người đẹp Cà Mau bỗng 'phủ sóng' trên rất nhiều trang báo.au ồn ào tình cảm với Phan Thành - Ảnh: FBNV

Rũ bỏ hình tượng ngây thơ, trong sáng của một nàng hotgirl xứ Cà Mau, cô nàng bất ngờ "nổi loạn" với loạt hình ảnh gợi cảm và phô diễn đường cong cơ thể nóng bỏng của mình. Dân mạng ngày càng "đứng ngồi không yên" vì vóc dáng "bốc lửa" và phong cách thời trang ngày càng hở bạo của cô nàng. Thậm chí, nhiều trang phục mang lại cái nhìn phản cảm với những đường cắt xẻ và o ép thềm ngực đầy hiểm hóc.

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Cô nàng 9x 'lột xác' thành một hotgirl vòng một đẫy đà và nóng bỏng - Ảnh: FBNV
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Cô nàng thường xuyên tung hình mặc nội y khoe đường cong gợi cảm - Ảnh: FBNV
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Những trang phục nội y xuyên thấu khiến ai nấy đều phải 'đỏ mặt' - Ảnh: FBNV
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Người đẹp không ngần ngại khoe eo thon, hông nở với đồ nội y quyến rũ - Ảnh: FBNV

Trải qua một thời gian trong Vbiz, Thúy Vi diễn xuất trong một số MV ca nhạc, tham gia các chương trình giải trí nhưng cô nàng lại không để lại ấn tượng nhiều. Tất cả những gì cư dân mạng nhớ đến người đẹp 9x này là ồn ào "tiểu tam" hay hình ảnh ăn mặc gợi cảm. Hiện tại, cô nàng đang tập trung kinh doanh thời trang và tận hưởng cuộc sống xa hoa của mình với bạn trai mới.

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Từ khóa:   Nguyễn Thúy Vi thân hình gợi cảm Hotgirl Việt

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