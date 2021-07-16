Giáo viên tiểu học 'mặt học sinh body phụ huynh' khoe đường cong bốc lửa, uốn lượn còn hơn 'đường đua'

Sở hữu nhan sắc rạng rỡ cùng thân quyến rũ, cô giáo tiểu học Phương Thảo khiến cộng đồng mạng trầm trồ và không ngớt lời khen ngợi.
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Lưu Thị Phương Thảo là một trong những cô nàng hotgirl nổi danh trên mạng xã hội bởi diện mạo xinh đẹp và khả ái. Sau một thời gian chăm sóc cho bản thân mình, cô nàng dần "đúc" dáng vóc trở nên nóng bỏng và chuẩn đẹp hơn. Bản thân cô nàng cũng từng dành nhiều danh hiệu, phần thưởng tại các cuộc thi hoa khôi. Song, nhiều người tỏ ra khá nuối tiếc khi nàng hotgirl này lựa chọn lập gia đình từ rất sớm và theo nghề sư phạm.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cô nàng đã khoe số đo ba vòng lần lượt là 94-64-96 cùng chiều cao 1m65 khiến ai nấy cũng đều cảm thán và dành "cơn mưa" lời khen cho cô nàng. Nữ giáo viên tiểu học sở hữu một vóc dáng gợi cảm chẳng kém gì những cô nàng người mẫu nổi tiếng.
Vốn lợi thế về vẻ ngoài tươi tắn lẫn vóc dáng quyến rũ, nữ giáo viên không ngần ngại khoe những hình ảnh cực kỳ gợi cảm của bản thân. Không chỉ "ghi điểm" nhờ ngoại hình xinh đẹp, cô nàng còn được khen ngợi với thần thái đa dạng và hút hồn. Đồng thời, người đẹp "khá nghiện" gym và chăm chỉ rèn luyện dáng vóc nên thân hình của cô nàng được rất nhiều những gymer ngưỡng mộ.
Ngoài công việc "gõ đầu trẻ" của mình, Phương Thảo hiện "lấn sân" qua các công việc khác như người mẫu ảnh, KOLs có tiếng trên mạng xã hội. Những công việc này một phần nào giúp cho mẹ 1 con sóc và lo lắng cho gia đình, cũng như cô con gái của mình.