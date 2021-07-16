Giáo viên tiểu học 'mặt học sinh body phụ huynh' khoe đường cong bốc lửa, uốn lượn còn hơn 'đường đua'

Lưu Thị Phương Thảo là một trong những cô nàng hotgirl nổi danh trên mạng xã hội bởi diện mạo xinh đẹp và khả ái. Sau một thời gian chăm sóc cho bản thân mình, cô nàng dần "đúc" dáng vóc trở nên nóng bỏng và chuẩn đẹp hơn. Bản thân cô nàng cũng từng dành nhiều danh hiệu, phần thưởng tại các cuộc thi hoa khôi. Song, nhiều người tỏ ra khá nuối tiếc khi nàng hotgirl này lựa chọn lập gia đình từ rất sớm và theo nghề sư phạm.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cô nàng đã khoe số đo ba vòng lần lượt là 94-64-96 cùng chiều cao 1m65 khiến ai nấy cũng đều cảm thán và dành "cơn mưa" lời khen cho cô nàng. Nữ giáo viên tiểu học sở hữu một vóc dáng gợi cảm chẳng kém gì những cô nàng người mẫu nổi tiếng.