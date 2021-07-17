Từng nghèo khó đến mức xin nước uống ở công viên, nữ diễn viên đổi đời sau khi gia nhập 'thiên đường' phim Nhật Bản

Trải qua một tuổi thơ nghèo khó và bất hạnh, Anri Mita đổi đời sau khi quyết định trở thành nữ diễn viên phim người lớn.
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Đến với ngành công nghiệp phim người lớn, các cô gái xinh đẹp thường có vô số những lý do như theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật, hay xem đây là cách duy nhất để đổi đời và tìm kiếm những đỉnh cao của danh vọng. Họ chấp nhận đánh đổi những ánh mắt ghẻ lạnh, định kiến từ nhiều người để "dấn thân" vào con đường nghệ thuật phim "nhạy cảm" này.
Mới đây, Anri Mita - một nữ diễn viên phim "nóng" khá có tiếng, khiến nhiều người xót xa trước câu chuyện về cuộc đời mình. Được biết, cô nàng bắt đầu nhận được sự chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp, mái tóc ngắn cá tính và làn da trắng không tỳ vết. Đồng thời, cô nàng luôn diện những "bộ cánh" khoe trọng đường cong cơ thể đầy nóng bỏng và "mướt mắt" của mình.
Theo như chia sẻ của mình, Anri có một tuổi thơ nghèo khó và đầy vất vả. Cụ thể, bố mẹ cô ly hôn từ nhỏ và tám anh chị em của cô nàng đều sống với mẹ. Cuộc sống mưu sinh khó khăn tới mức cô nàng còn phải uống nước miễn phí ở công viên hàng ngày. Sau đó, người đẹp quyết tâm đổi đời và nhận lời gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn ở xứ sở hoa anh đào. Sau khi câu chuyện được Anri chia sẻ lên trang cá nhân, nhiều người đã viết bình luận động viên dành cho cô nàng.
Hiện tại, ngoài công việc là một nữ diễn viên đóng phim người lớn, cô nàng còn nhận lời chụp cho các tạp chí lớn nhỏ tại Nhật Bản. Song song đó, người đẹp cũng thường đăng tải những hình ảnh, video và tương tác rất nhiều với người hâm mộ của mình.