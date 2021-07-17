Từng nghèo khó đến mức xin nước uống ở công viên, nữ diễn viên đổi đời sau khi gia nhập 'thiên đường' phim Nhật Bản

Đến với ngành công nghiệp phim người lớn, các cô gái xinh đẹp thường có vô số những lý do như theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật, hay xem đây là cách duy nhất để đổi đời và tìm kiếm những đỉnh cao của danh vọng. Họ chấp nhận đánh đổi những ánh mắt ghẻ lạnh, định kiến từ nhiều người để "dấn thân" vào con đường nghệ thuật phim "nhạy cảm" này.

Mới đây, Anri Mita - một nữ diễn viên phim "nóng" khá có tiếng, khiến nhiều người xót xa trước câu chuyện về cuộc đời mình. Được biết, cô nàng bắt đầu nhận được sự chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp, mái tóc ngắn cá tính và làn da trắng không tỳ vết. Đồng thời, cô nàng luôn diện những "bộ cánh" khoe trọng đường cong cơ thể đầy nóng bỏng và "mướt mắt" của mình.