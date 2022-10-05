Dân mạng bật ngửa nhìn tân sinh viên Việt lái siêu xe 20 tỷ đi nhập học

Nhịp sống trẻ 05/10/2022 17:04

Những hình ảnh các cậu ấm cô chiêu lái siêu xe đi học đang là tâm điểm của cộng đồng mạng thời gian gần đây.

Hiện nay, rất nhiều trường đại học trên khắp cả nước bắt đầu cho tân sinh viên nhập học. Cũng từ đây, nhiều câu chuyện xảy ra khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa, trầm trồ.

Điển hình, mới đây nhất, tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM tổ chức ngày hội cho sinh viên. Tâm điểm của ngày hội này đổ dồn vào bức ảnh chiếc siêu xe McLaren xuất hiện tại sân trường. Theo nội dung bài viết đăng tải, chủ nhân chiếc xế hộp này là của một rich kid “thứ thiệt” - vừa đậu vào trường và đang trong quá trình làm thủ tục nhập học. 

Dân mạng bật ngửa nhìn tân sinh viên Việt lái siêu xe 20 tỷ đi nhập học - Ảnh 1

Dân mạng bật ngửa nhìn tân sinh viên Việt lái siêu xe 20 tỷ đi nhập học - Ảnh 2
Chiếc siêu xe xuất hiện tại trường đại học khiến netizen xôn xao.

Theo tìm hiểu thì chiếc xế hộp này được dân mê xe thể thao vô cùng yêu thích. Giá bán khởi điểm tại Anh là 208.600 Bảng (tương đương 5,5 tỷ đồng). Và để “rước” được em nó về Việt Nam, chủ nhân phải tốn lên đến 20 tỷ, “sương sương” bằng vài căn hộ cao cấp chứ chẳng chơi. 

Dù chưa thực sự biết rõ danh tính của chủ nhân chiếc siêu xe, nhưng đa phần netizen đều bày tỏ sự ngỡ ngàng: “Đúng là con nhà giàu có khác”, “Rich kid học trường top đầu, đi học cũng phải bằng siêu xe”,... 

Đồng thời, cũng vào ngày hôm đó, xuất hiện thêm vài chiếc Ferrari đắt đỏ khác cùng vô số xế hộp có giá trị. Quả thật là ngôi trường toàn rich kid theo học!

Dân mạng bật ngửa nhìn tân sinh viên Việt lái siêu xe 20 tỷ đi nhập học - Ảnh 3 

Dân mạng bật ngửa nhìn tân sinh viên Việt lái siêu xe 20 tỷ đi nhập học - Ảnh 4
Một vài chiếc xế hộp đắt tiền khác cũng xuất hiện vào ngày nhập học.

 

Dân mạng bật ngửa nhìn tân sinh viên Việt lái siêu xe 20 tỷ đi nhập học - Ảnh 5
Trước đó, tại buổi đăng kí xét tuyển năm 2022 của trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, dân mạng cũng từng xôn xao với chiếc siêu xe McLaren.

 

Dân mạng bật ngửa nhìn tân sinh viên Việt lái siêu xe 20 tỷ đi nhập học - Ảnh 6
Một rich kid khác cũng đang khoe ảnh check-in cùng siêu xe trước cổng một trường ĐH nổi tiếng đắt đỏ của Việt Nam.​​​

 

Dân mạng bật ngửa nhìn tân sinh viên Việt lái siêu xe 20 tỷ đi nhập học - Ảnh 7
Chiếc siêu xe của sinh viên Đại học RMIT.
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Từ khóa:   Rich kid Việt sinh viên đi siêu xe Siêu xe 20 tỷ

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