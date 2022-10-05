Dân mạng bật ngửa nhìn tân sinh viên Việt lái siêu xe 20 tỷ đi nhập học

Hiện nay, rất nhiều trường đại học trên khắp cả nước bắt đầu cho tân sinh viên nhập học. Cũng từ đây, nhiều câu chuyện xảy ra khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa, trầm trồ.

Điển hình, mới đây nhất, tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM tổ chức ngày hội cho sinh viên. Tâm điểm của ngày hội này đổ dồn vào bức ảnh chiếc siêu xe McLaren xuất hiện tại sân trường. Theo nội dung bài viết đăng tải, chủ nhân chiếc xế hộp này là của một rich kid “thứ thiệt” - vừa đậu vào trường và đang trong quá trình làm thủ tục nhập học.