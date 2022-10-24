Valeria Lukyanova và Justin Jedlica đã chi rất nhiều tiền để trông giống như búp bê Ken và Barbie và chúng đã gây ra nhiều tranh cãi trong suốt thời gian qua do những nguyên nhân dưới đây.

Dù muốn hay không, búp bê Barbie và Ken đã định hình những quan niệm phổ biến về vẻ đẹp hình thể trong nhiều thập kỷ. Điều này đã khiến một số người phải trải qua một thời gian dài để “cải tạo”, biến mình thành búp bê người - những búp bê Barbie và Ken ngoài đời thực. Valeria Lukyanova và Justin Jedlica là hai người như vậy.

Dù nổi tiếng vì trông giống cặp đôi búp bê, nhưng họ không giống như một cặp đôi đẹp như tranh. Trên thực tế, với tính cách trái ngược nhau, Ken và Barbie ngoài đời thực còn có một mối thù ''không đội trời chung''.

Người phụ nữ được báo chí mệnh danh là "Barbie phiên bản người thật" sinh ngày 23/8/1985, tại Tiraspol, Moldova. Valeria Lukyanova hiện là người mẫu tại Ukraine và sử dụng ngoại hình để quảng bá những ý tưởng của mình về tâm linh và huyền bí.

Valeria có thể giống một con búp bê hơn là một con người thực tế, nhưng cô tuyên bố rằng cô chưa bao giờ muốn trông giống như búp bê Barbie tóc vàng mang tính biểu tượng. Thay vào đó, cô chỉ đơn giản muốn trông xinh đẹp, nữ tính và tinh tế - đây cũng là đặc trưng của búp bê. Tuy nhiên, cô thừa nhận yêu Barbie khi còn nhỏ.

Có vẻ đẹp hoàn hảo như búp bê, nhưng Valeria khẳng định bản thân chỉ nâng ngực. Cô bác bỏ những tin đồn rằng cô đã cắt bỏ xương sườn để đạt được vòng eo siêu nhỏ.

Valeria cũng tin vào phép chiếu từ cõi trần và tuyên bố rằng cô thực sự là một người ngoài hành tinh. Một lần, cô nói trong một bộ phim tài liệu của VICE rằng, trong tiền kiếp, cô là một vị vua nổi tiếng và là một vị thầy tâm linh.

Gần đây, cô cũng bị chỉ trích vì một số nhận xét mà cô đưa ra về những người thuộc chủng tộc hỗn hợp.

Trong một cuộc phỏng vấn với GQ, Valeria nhận xét về việc thay đổi tiêu chuẩn sắc đẹp. “Ví dụ, một người Nga kết hôn với một người Armenia. Họ có một đứa con, một cô gái dễ thương, nhưng cô có cái mũi của bố. Cô không thích và sửa lại một chút. Điều này rất tốt. Các dân tộc bây giờ đang trộn lẫn, vì vậy có sự thay đổi về ngoại hình theo hướng không tích cực. Hãy nhớ có bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp trong những năm 1950 và 1960 mà không cần phẫu thuật”.

Còn Justin Jedlica đến từ Poughkeepsie (New York, Mỹ), sinh ngày 11/8/1980. Anh được mệnh danh là "búp bê Ken phiên bản người thật", và anh nói rằng đó là một danh hiệu tâng bốc, Ken không phải là mục đích của anh.

Justin được một số người gọi là "người đam mê phẫu thuật thẩm mỹ". Anh đã phẫu thuật nâng mũi, ngực, bắp tay, vai, nâng chân mày, nâng gò má, cấy ghép dưới hàm, tạo hình cơ mông và tiêm môi.

Cho đến nay, Justin Jedlica ước tính đã thực hiện khoảng 780 ca phẫu thuật, tiêu tốn hơn 800.000 USD.

Mọi người cho rằng Justin Jedlica làm tất cả điều này để biến mình thành búp bê Ken. Tuy nhiên, Justin lại cho rằng mình làm tất cả điều này vì nghệ thuật. Anh nói, “ở một khía cạnh nào đó, mọi người cho rằng điều này giống như việc theo đuổi sự hoàn hảo... rằng Ken là hình mẫu tối ưu để đàn ông phấn đấu. Và tất cả chỉ xoay quanh vẻ bề ngoài. Tôi nghĩ đó là vì danh hiệu. Nhưng đó không phải là thứ mà tôi muốn phấn đấu”.

Valeria Lukyanova và Justin Jedlica gặp nhau vào tháng 2/2013 trong một lần xuất hiện trên truyền hình và “tia lửa phát ra” - đủ để bắt đầu một ''mối thù sâu sắc''. Búp bê Ken phiên bản người thật đã nói xấu Valeria, rằng cô "tự thể hiện mình như một búp bê Barbie đời thực, nhưng cô chẳng khác gì một ảo ảnh khi ăn mặc như một nữ hoàng dao kéo”.

Trước khi gặp cô, Justin Jedlica nói rằng anh đánh giá cao Valeria xinh đẹp, nhưng nói thêm, "Tôi thấy rằng phần lớn diện mạo của cô ấy được trang điểm thêm, làm tóc giả và mặc áo nịt ngực… Ngay sau khi bỏ đi những sự hỗ trợ này, cô ấy sẽ chỉ đơn giản là một con người”.

Về phần mình, Valeria Lukyanova nói, "Anh ấy không nên bình luận về việc ai như thế nào. Tôi nghĩ Justin là một người đàn ông đẹp trai nhưng những lời nói của anh ấy là không phù hợp”.