BLV Quang Huy khoe tư gia giá trị lên đến chục tỷ làm fan “nổi gai ốc”

Nhịp sống trẻ 06/10/2022 12:44

Đối với những ai yêu bóng đá thì chắc chắn BLV Quang Huy không phải là cái tên xa lạ. Mới đây, anh chia sẻ một góc căn nhà của mình thu hút sự quan tâm cực lớn của netizen.

BLV Quang Huy là một trong những BLV bóng đá nổi tiếng được nhiều người hâm mộ. Anh có chất giọng trầm ấm, điềm tĩnh và lối dẫn chuyên nghiệp.

BLV Quang Huy khoe tư gia giá trị lên đến chục tỷ làm fan “nổi gai ốc” - Ảnh 1
BLV Quang Huy là cái tên quen thuộc đối với những ai yêu bóng đá.

Là người hâm mộ của Quang Huy chắc hẳn ai cũng biết anh là một fan cứng của Manchester United (MU). Bởi vậy, mới đây, anh chia sẻ căn nhà của mình đã nhận về sự quan tâm rất lớn. 

Tư gia của nam bình luận viên VTV nổi bật với tông xám, trắng làm chủ đạo, được thiết kế đúng chuẩn châu Âu. Ngay chính giữa phòng khách sẽ là hình ảnh các cầu thủ ngôi sao của làng bóng đá thế giới như Cristiano Ronaldo hay David Beckham.

BLV Quang Huy khoe tư gia giá trị lên đến chục tỷ làm fan “nổi gai ốc” - Ảnh 2

“Mình là một cổ động viên MU chính hiệu, từng được gặp gỡ, giao lưu, phỏng vấn hay bình luận rất nhiều trận đấu của bao thế hệ cầu thủ. Nhưng mình chợt nhận ra ở ngay cạnh mình lại đang thiếu đi chút gì đó rực cháy tinh thần "Quỷ Đỏ". Điều đó được thể hiện qua chính không gian của ngôi nhà này", BLV Quang Huy chia sẻ trên trang cá nhân.

BLV Quang Huy khoe tư gia giá trị lên đến chục tỷ làm fan “nổi gai ốc” - Ảnh 3

Những hình ảnh liên quan đến đội bóng MU xuất hiện trong nhiều không gian, từ phòng khách, phòng ăn đến phòng ngủ. Trong bài viết của mình, Quang Huy không quên gửi lời cảm ơn tới đội ngũ thiết kế đã giúp anh thể hiện ý tưởng về căn nhà mong ước.

BLV Quang Huy khoe tư gia giá trị lên đến chục tỷ làm fan “nổi gai ốc” - Ảnh 4
Được biết những hình ảnh này mới chỉ là trên bản thiết kế và chưa đi vào xây dựng chính thức, rất có thể sẽ còn nhiều thay đổi.

Bên dưới bài viết, không ít comment tỏ ra thán phục về độ chịu chơi của Quang Huy. Thậm chí, nhiều người còn đùa vui rằng nhìn căn hộ này họ cứ ngỡ là phòng truyền thống của “Quỷ Đỏ” hay “bên trong dinh thự của Sir Alex” vậy. Nhìn nội thất sang trọng cùng với những thiết kế cầu kỳ độc lạ này, nhiều người cũng đoán rằng để hiện thực hóa toàn bộ sẽ tốn khoản chi phí không hề nhỏ, đôi khi lên đến vài tỷ, thậm chí là vài chục tỉ đồng.

BLV Quang Huy khoe tư gia giá trị lên đến chục tỷ làm fan “nổi gai ốc” - Ảnh 5
Ý tưởng độc đáo và nội thất cực sang trọng trong tư gia của BLV Quang Huy.
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