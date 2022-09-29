"Cầu thủ nghèo nhất Việt Nam" và chuyện tình đẹp tựa truyện cổ tích khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ

Phạm Xuân Mạnh là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam chơi ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Anh còn được mệnh danh là cầu thủ đa năng khi có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau như tiền vệ cánh phải, hậu vệ cánh phải, hậu vệ cánh trái và thậm chí cả vị trí trung vệ trong đội hình.

Phạm Xuân Mạnh từng được gắn với biệt danh “ cầu thủ nghèo nhất Việt Nam ” khi anh được sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo và đông con ở xứ Nghệ. Để anh có thể theo đuổi đam mê “quần đùi áo số”, bố Xuân Mạnh đã từng phải bán con trâu – tài sản lớn nhất trong nhà để lấy tiền cho con đi học.

Anh là cầu thủ từng được HLV Park Hang Seo gọi tên lên U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 Châu Á năm 2018 và cũng là thành viên quan trọng đưa Việt Nam vào tới Bán kết Asiad 2018.

Trước kia, gia đình Xuân Mạnh từng sống trong ngôi nhà 40m2 heo hút giữa cánh đồng, được xây dựng nhờ tiền vun vén dành dụm và vay mượn hàng xóm. Sau này, sự nghiệp “quần đùi áo số” thành công, anh dần dần trả hết nợ và xây dựng lại căn nhà mới cho bố mẹ khi đã khá giả hơn.

Ngôi nhà đơn sơ của Xuân Mạnh trước kia.

Tháng 6 vừa qua, Xuân Mạnh hé lộ về việc chuẩn bị xây dựng một ngôi nhà mới. Theo như anh chia sẻ, đây là ngôi nhà riêng của vợ chồng anh. Căn nhà phố với thiết kế hiện đại gồm 3 tầng, có không gian ban công thoáng mát. "Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Tháng mới mục tiêu mới", anh chàng chia sẻ trên facebook cá nhân.

Ngôi nhà với thiết kế sang trọng, hiện đại của Xuân Mạnh.

Mới đây, anh chàng còn gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tiệc sinh nhật của cô con gái đầu lòng tròn 1 tuổi. Điều khiến dân mạng chú ý là buổi tiệc được tổ chức trong không gian sang trọng lộng lẫy, Xuân Mạnh viết: “Vậy là con gái của bố đã bước sang 1 tuổi. Bố chúc con gái luôn mạnh khoẻ, ăn ngon, ngủ tốt nhé con gái yêu. Cả nhà yêu con.”

Về phần bà xã Xuân Mạnh là Trần Dung (cử nhân ngành luật) chia sẻ: "Con gái của bố mẹ đã tròn 1 tuổi rồi. Tầm này năm ngoái là mẹ đang chuẩn bị vào phòng đẻ. Cũng ngày mưa và se se như thế này. Chúc gái của bố mẹ một đời luôn an yên, mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn nhé con gái".

Được biết, sau một năm hẹn hò, Xuân Mạnh và bà xã đã có một đám cưới viên mãn vào tháng 1/2021. Đến 24/9 cùng năm, gia đình nhỏ của Xuân Mạnh hạnh phúc đón con gái đầu lòng tại một bệnh viện ở thành phố Vinh, Nghệ An.

Chuyện tình đẹp như mơ của Xuân Mạnh cùng bà xã.

Ngay từ khi công khai quan hệ, chuyện tình như mơ của Xuân Mạnh – Trần Dung được nhiều netizen khen “đôi lứa xứng đôi” cùng vô vàn lời chúc phúc cho gia đình nhỏ.