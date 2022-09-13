Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao?

Nhịp sống trẻ 13/09/2022 14:10

MONO Việt Hoàng - em trai Sơn Tùng M-TP mới đây bị "team qua đường" chụp lén, dù không trang điểm nhưng nam ca sĩ vẫn nổi bần bật qua cam thường.

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 1

Dù chỉ mới ra mắt 1 tháng nhưng MONO Việt Hoàng - em trai Sơn Tùng M-TP liên tục gây sốt trên mạng xã hội với những chia sẻ về con đường nghệ thuật và các ca khúc bắt tai trong album đầu tay.

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 2

Vừa qua, màn trình diễn ca khúc Waiting For You trong quán bar với sự lắc người đầy uyển chuyển, cuốn hút không kém sao Hàn của MONO Việt Hoàng liên tục lên xu hướng trên TikTok.

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 3

Cũng nhờ vậy, nhất cử nhất động của MONO (Nguyễn Việt Hoàng) ngoài đời thường đều nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 4

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ sinh năm 2000 đi ăn cùng người thân đã nhận được sự quan tâm lớn trên TikTok với hơn 200 nghìn lượt yêu thích cùng hơn 1200 bình luận từ cư dân mạng.

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 5

Trong clip, dù bị quay lén từ xa nhưng MONO Việt Hoàng vẫn nổi bật với khuôn mặt góc cạnh, sắc nét, gu thời trang cá tính.

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 6

Khoảnh khắc đời thường tỏa sáng bần bật của nam ca sĩ trẻ nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng.

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 7

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 8

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 9

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 10

MONO tên thật là Nguyễn Việt Hoàng. Do là em trai ruột của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP nên anh nhận được sự quan tâm lớn lẫn đánh giá khắt khe ngay từ khi mới ra mắt.

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 11

MONO Việt Hoàng không hoạt động trong công ty của anh trai mà độc lập phát triển con đường âm nhạc của riêng mình.

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 12

Sơn Từng M-TP bày tỏ, tất cả những gì em trai có ngày hôm nay là bằng sự tài năng, thực lực và cố gắng không ngừng nghỉ của cậu.

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 13

Vì vậy, Sơn Tùng M-TP chúc MONO Việt Hoàng sẽ có chặng đường âm nhạc thành công với cố gắng và lý tưởng của riêng mình.

Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao? - Ảnh 14
Sự thân thiết của MONO Việt Hoàng và Sơn Tùng M-TP từng được netizen truyền tay nhau. 

 

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