Bà nội U60 gây sốt với nhan sắc trẻ như gái 20, đi cùng cháu cứ bị nhầm là mẹ con, nói ra ai cũng ngỡ ngàng

Không ít các bà mẹ phải thừa nhận cảm thấy tủi thân khi con cháu càng lớn thì bản thân mình lại càng già đi trông thấy và không thể làm bạn với con với cháu trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng điều này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của bà mẹ nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội ở Indonesia có tên Puspa Dewi.

Bà Puspa Dewi năm nay đã ở lứa tuổi U60 nhưng vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng nhỏ nhắn trông chẳng khác nào những cô gái 20. Puspa kết hôn năm 27 tuổi, hiện tại 55 tuổi và có 2 cậu con trai là Dennis (hiện 28 tuổi) và con trai thứ năm nay 25 tuổi. Cả hai con của bà Puspa đều đã lập gia đình và sinh con. Tức là bà mẹ U60 Puspa đã lên chức bà nội từ rất lâu rồi nhưng trẻ trung cả ngoại hình và suy nghĩ khiến cho không ít lần, Puspa còn bị nhầm là vợ của con trai hay mẹ của các cháu nội mình.

Hàng loạt những hình ảnh bà Puspa vui đùa hay chăm sóc cháu nội được đăng tải trên mạng xã hội khiến những người ít biết về bà bán tin bán nghi không biết mối quan hệ của họ là như thế nào? Puspa là một bà mẹ bỉm sữa hay chăng?

Bị hỏi quá nhiều lần khiến bà nội U60 hiện tại mỗi lần đăng hình bên cạnh cháu nội Neil (34 tháng tuổi) và cháu Leeon 8 tháng tuổi đều phải chú thích thêm rằng đó là những đứa cháu thân yêu của bà.

Được biết, Puspa khác với nhiều bà mẹ khác, song song với việc làm mẹ, chăm sóc hai con trai, Puspa chăm sóc bản thân mình bằng chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục và tư duy vui vẻ, tính cách vui vẻ như bạn bè với con trai.

Do đó, khi những người bạn bằng tuổi bà Puspa đều đã nghỉ hưu thì bà lại có thể làm được những công việc kinh doanh mà mình yêu thích, không phụ thuộc vào kinh tế của các con. Bên cạnh đó bà Puspa còn thường xuyên giúp các con chăm sóc cháu nội rất chuyên nghiệp, điêu luyện. Trên trang cá nhân của mình, bà nội U60 thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui vẻ bên con, cháu khiến ai nấy đều ghen tỵ.