Mẹ 39 tuổi gây sốt với nhan sắc trẻ trung hệt như bạn gái của con trai, bận chăm con nhỏ vẫn "lên đồ" lung linh như nàng thơ

Mới đây, trên khắp các diễn đàn MXH dân tình đang truyền tay nhau hình ảnh bà mẹ Trung Quốc 39 tuổi trẻ trung, xinh đẹp đến ghen tị. Theo đó, người mẹ này đã sinh 3 người con nhưng nhan sắc vẫn mơn mởn như gái 18. Có nhiều tấm hình đứa chụp cùng con trai đầu 16 tuổi, người phụ nữ này khiến dân tình ngỡ như bạn gái của con. Bên dưới các bài đăng, "tấm gương" này khiến nhiều chị em Việt bàn tán xôn xao.

Tấm hình có nội dung gây tranh cãi trên khắp cõi mạng những ngày này. Bà mẹ này tới từ Trung Quốc, sinh năm 1983 và vừa mới đón sinh nhật tuổi 39 cách đây không lâu.

Quý cô vừa làm nội trợ và vừa làm KOL, kinh doanh online và đồng thời là mẹ của 3 nhóc tì. Trong đó, con trai đầu của quý cô đã 16 tuổi và cao lớn hơn cả mẹ. 2 mẹ con phong cách xuống phố đồng điệu tới mức chẳng có khoảng cách tuổi tác nào.

Trong khi đó, con thứ 2 của cô cũng đã 7 tuổi. Nhóc tì thường xuyên xuất hiện cạnh mẹ với outfit thời trang liên kết, đậm tình mẹ con.

Con út của cô mới sinh và cũng mới chỉ được 7 tháng tuổi. Bà mẹ 3 con tuổi 39 đã làm cả cõi mạng "xôn xao" vì tấm hình nào cũng xinh xắn và thời trang.

Chị em Việt sau khi nhìn ngắm loạt hình ảnh của bà mẹ 3 con liền có nhiều ý kiến tranh cãi. Số đông cho rằng, phái nữ muốn trẻ đẹp thì phải cần có tiền. Một điều kiện cần nữa chính là chồng chiều. Đẻ sớm cũng là ưu điểm giúp cho phái nữ về tuổi trung niên trông trẻ hơn khi cạnh con lớn.

Theo dõi tài khoản MXH của quý cô sinh năm 1983 này, có thể thấy, bà mẹ 3 con có 1 lối sống rất an nhiên và hạnh phúc. Quý cô tuổi 39 chia sẻ, tuổi tác với cô không quan trọng, quan trọng là trải qua từng năm, bản thân mình đã tích lũy được kinh nghiệm và bài học cuộc sống. Theo cô, tuổi tác có thể được nhận diện như quy luật vũ trụ nhưng lại không phải tiêu chuẩn đánh giá toàn bộ con người.

Quý cô sau sinh rất chăm chỉ làm đẹp với các biện pháp công nghệ cao. Tuy nhiên, khoản "ăn tiền" nhất vẫn là biết cách ăn mặc. Bà mẹ sinh năm 1983 này là một fan chính hiệu của Chanel, Dior, Louis Vuitton,... nhưng nhìn qua loạt cách mix đồ, chẳng ai đoán ra nổi vì lối phối rất cơ bản.

Từ những ngày năm 2012, là mẹ 1 con nhưng quý cô cũng đã rất tươm tất trong khoản trưng diện. Các set đồ mặc không có style cụ thể nhưng luôn sạch sẽ, gọn gàng.

Tới hiện tại, phong cách của mẹ đông con đã có phần mới mẻ và như thể "lão hóa ngược". Thêm tuổi nhưng không có nghĩa người đẹp phải đóng khung với các tông màu trầm tính. Trái lại, quý cô lại tông xuyệt tông với con trẻ với trang phục nhí nhảnh, đủ màu sắc.

Cô năng nổ thể dục thể thao với con. Với mỗi bộ môn lại chuẩn bị cho mình một outfit đúng tinh thần và nội dung của bộ môn thể thao đó.

Đồ xuống phố có khi là các item local brand bình thường nhưng nhờ có màu sắc trẻ trung mà trông tổng thể của mẹ 3 con sắp bước sang tuổi 40 thêm phần "xì tin".

Sau sinh, người đẹp 8X xứ Trung rất hiếm khi xuất hiện với những chiếc đầm tận dụng lại của lúc mang bầu. Song nếu có mặc thì cô cũng lựa chọn những item họa tiết tươi sáng.

Cảnh bỉm sữa cho con bú của mỹ nhân 8X xứ Trung khiến nhiều chị em mơ ước vì quá sang và đẹp.

Nhờ việc nhanh chóng lấy lại vóc dáng mà mẹ bỉm sữa tự tin xuống phố với những chiếc áo thun bó sát khoe đường cong gợi cảm.