Sau 2 năm chia tay Quang Hải, hot girl Nha Trang khiến nhiều người lục tìm info giờ ra sao?

Ngày 12/5/2020, Quang Hải chính thức công khai bạn gái mới sau khi chia tay Nhật Lê. Đó là Huỳnh Anh (SN 1999, đến từ Nha Trang, Khánh Hòa).

Khoảng thời gian sau đó, Huỳnh Anh liên tục bị săm soi từ đời tư đến ngoại hình với dàn bạn gái tin đồn và bạn gái chính thức (Nhật Lê) trước đó của Quang Hải.

Huỳnh Anh cũng từng nhiều lần lên tiếng, khẳng định không thích bị mang ra so sánh với ai. Cô yêu Quang Hải vì con người anh chứ không phải cái mác là bạn gái cầu thủ nổi tiếng.

Những tháng ngày sau đó, Quang Hải liên tục thể hiện sự quan tâm, chiều chuộng nửa kia khi tặng túi hiệu, tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn,... Chứng kiến cả 2 hạnh phúc, người hâm mộ bày tỏ hóng chờ ngày họ về chung nhà.

Nhưng đến đầu tháng 11/2020, Huỳnh Anh bất ngờ bị tố là tiểu tam, chen chân vào chuyện tình cảm của một cô gái khác. Cũng khoảng thời gian đó, cô gái đến từ Khánh Hòa tiết lộ đã chia tay Quang Hải được 1 tháng.

Hậu đường ai nấy bước, nếu Quang Hải vẫn lẻ bóng thì Huỳnh Anh bị soi nhiều bằng chứng hẹn hò với R.Tee.

Sau đó, bạn gái cũ Quang Hải tiếp tục bị đồn hẹn hò với một hot Tiktok khác cực nổi trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Huỳnh Anh lên tiếng khẳng định chỉ là bạn mà thôi.

Thời gian qua, Huỳnh Anh chọn cuộc sống kín tiếng, ít khi chia sẻ ảnh về bản thân lên mạng xã hội.

Cho tới mới đây trên trang cá nhân, bồ cũ Quang Hải bất ngờ có bài đăng gây chú ý.

Theo đó, Huỳnh Anh rao bán căn hộ ở Hà Nội. Bất động sản của Huỳnh Anh tậu trước đó nằm gần sát căn hộ của Hải "Con" ở Hà Nội.

Cũng ở lần lên sóng này, Huỳnh Anh cho hay sau khi gom đủ tiền, cô sẽ quay trở về Nha Trang, mua đất làm nhà để sống cạnh mẹ ruột.