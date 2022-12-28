Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của "bóng hồng" quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi

Thời gian gần đây, Messi chính là nam cầu thủ nhận được sự săn đón vô cùng mạnh mẽ từ giới truyền thông và công chúng, đặc biệt là những khán giả chưa từng theo dõi thể thao. Đặc biệt sau khi đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022, mọi thông tin liên quan đến nam tiền đạo đều trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng không ngừng xôn xao bàn tán ở khắp diễn đàn lớn nhỏ.

Đặc biệt cuộc sống đời tư của anh đặc biệt thu hút sự chú ý của một bộ phận khán giả. Được biết bà xã nam cầu thủ tên đầy đủ là Antonela Roccuzzo, khi đêm chung kết khép lại cô và các con đã tiến vào trong sân để chung vui với chồng. Ngay lập tức nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của Antonela đã "đốn tim" không ít người.

Sau khi chồng đạt được thành tích vang dội trong sự nghiệp, Antonela nhanh chóng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân: "Em thậm chí không biết phải bắt đầu như thế nào.. niềm tự hào lớn hơn mà mọi người dành cho anh. Cảm ơn vì đã dạy mọi người không bao giờ bỏ cuộc và phải chiến đấu đến cùng. Cuối cùng anh đã là nhà vô địch thế giới, tất cả đều biết anh đã phải chịu đựng những gì trong nhiều năm, anh đã muốn đạt được điều này! Tiến lên Argentina".

Nhiều người cảm thấy khó có thể tin khi biết bà xã Messi đã trải qua ba lần sinh nở nhờ diện mạo trẻ trung và thần thái tràn đầy sức sống.

Người đẹp thường xuyên sánh đôi với chồng ở nhiều sự kiện, chương trình.

Vì có làn da căng bóng, Antonela ưu tiên lựa chọn tông trang điểm tự nhiên để tôn lên nét đẹp trên khuôn mặt.

Cô khá tự tin khoe mặt mộc mỗi khi đi ra ngoài.

Trên trang cá nhân người đẹp thường xuyên khoe vóc dáng săn chắc đầy quyến rũ.

Người đẹp sở hữu nụ cười ngọt ngào và tỏa nắng.