Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của "bóng hồng" quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi

Nhịp sống trẻ 28/12/2022 17:48

Vẻ đẹp của 'bóng hồng' bên cạnh Messi đã 'đốn tim' không ít khán giả.

Thời gian gần đây, Messi chính là nam cầu thủ nhận được sự săn đón vô cùng mạnh mẽ từ giới truyền thông và công chúng, đặc biệt là những khán giả chưa từng theo dõi thể thao. Đặc biệt sau khi đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022, mọi thông tin liên quan đến nam tiền đạo đều trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng không ngừng xôn xao bàn tán ở khắp diễn đàn lớn nhỏ.

Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của 'bóng hồng' quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi - Ảnh 1Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của 'bóng hồng' quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi - Ảnh 2

Đặc biệt cuộc sống đời tư của anh đặc biệt thu hút sự chú ý của một bộ phận khán giả. Được biết bà xã nam cầu thủ tên đầy đủ là Antonela Roccuzzo, khi đêm chung kết khép lại cô và các con đã tiến vào trong sân để chung vui với chồng. Ngay lập tức nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của Antonela đã "đốn tim" không ít người.

Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của 'bóng hồng' quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi - Ảnh 3Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của 'bóng hồng' quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi - Ảnh 4

Sau khi chồng đạt được thành tích vang dội trong sự nghiệp, Antonela nhanh chóng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân: "Em thậm chí không biết phải bắt đầu như thế nào.. niềm tự hào lớn hơn mà mọi người dành cho anh. Cảm ơn vì đã dạy mọi người không bao giờ bỏ cuộc và phải chiến đấu đến cùng. Cuối cùng anh đã là nhà vô địch thế giới, tất cả đều biết anh đã phải chịu đựng những gì trong nhiều năm, anh đã muốn đạt được điều này! Tiến lên Argentina".

Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của 'bóng hồng' quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi - Ảnh 5Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của 'bóng hồng' quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi - Ảnh 6

Nhiều người cảm thấy khó có thể tin khi biết bà xã Messi đã trải qua ba lần sinh nở nhờ diện mạo trẻ trung và thần thái tràn đầy sức sống.

Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của 'bóng hồng' quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi - Ảnh 7Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của 'bóng hồng' quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi - Ảnh 8

Người đẹp thường xuyên sánh đôi với chồng ở nhiều sự kiện, chương trình.

Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của 'bóng hồng' quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi - Ảnh 9Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của 'bóng hồng' quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi - Ảnh 10

Vì có làn da căng bóng, Antonela ưu tiên lựa chọn tông trang điểm tự nhiên để tôn lên nét đẹp trên khuôn mặt.

Cô khá tự tin khoe mặt mộc mỗi khi đi ra ngoài.

Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của 'bóng hồng' quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi - Ảnh 11Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của 'bóng hồng' quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi - Ảnh 12

Trên trang cá nhân người đẹp thường xuyên khoe vóc dáng săn chắc đầy quyến rũ.

Nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của 'bóng hồng' quyền lực nhất trong cuộc đời cầu thủ Messi - Ảnh 13

Người đẹp sở hữu nụ cười ngọt ngào và tỏa nắng. 

 

Mẹ 39 tuổi gây sốt với nhan sắc trẻ trung hệt như bạn gái của con trai, bận chăm con nhỏ vẫn "lên đồ" lung linh như nàng thơ

Mẹ 39 tuổi gây sốt với nhan sắc trẻ trung hệt như bạn gái của con trai, bận chăm con nhỏ vẫn "lên đồ" lung linh như nàng thơ

Nhờ biết cách làm đẹp, chăm chút bản thân sau sinh mà dù sinh 3 lứa nhưng bà mẹ 39 tuổi này vẫn "nhởn nhơ" trước lão hóa. Phong cách ăn mặc vì vậy chất chơi đừng hỏi!

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Từ khóa:   bà xã Messi Messi và vợ nhịp sống trẻ

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