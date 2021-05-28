Xây nhà từ 2 bàn tay trắng, đôi vợ chồng Lâm Đồng có được tổ ấm đúng nghĩa, khiến ai cũng ngưỡng mộ

Không có gì trong tay, chỉ có tình cảm và những lời động viên nhau, sau nhiều năm cố gắng vợ chồng anh Đào Duy Anh đã có được cho mình một ngôi nhà nhỏ xinh. Tuy không rộng lớn nhưng đây là một tổ ấm đúng nghĩa.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Đào Duy Anh nằm giữa thung lũng núi, sát chân đồi thông, thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Là một ngôi nhà bình thường, không có sân vườn rộng lớn, không phải biệt phủ sang trọng nhưng đây là nơi anh chị cùng nhau "chia ngọt, sẻ bùi". Công việc ổn định nhưng thu nhập không cao khiến cuộc sống của vợ chồng anh chị càng khó khăn khi chuẩn bị chào đón em bé đầu tiên. Vợ anh chia sẻ: "Nghĩ vậy thôi nhưng trong lòng ngổn ngang lắm, ước mơ có 1 ngôi nhà là xa vời lắm, khi mình đang mang thai em bé Mây, ốm nghén khiến mình mệt mỏi, lương chồng mình thời điểm đó là 6 triệu, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, một mình chồng mình đi làm nuôi 2 mẹ con...".

Phòng khách đầy đủ tiện nghi cần thiết của gia đình chị - Ảnh: FBNV Ngôi nhà không sang trọng nhưng thật sự ấm áp, hạnh phúc - Ảnh: FBNV Sau khi sinh xong khoảng 1 năm, con bắt đầu cứng cáp, vợ anh bắt đầu nghĩ đến chuyện kinh doanh, thời điểm chị bắt tay vào kinh doanh nông sản ở chính địa phương của mình. Sau nhiều năm cố gắng, anh chị cũng để dành được một khoản tiền nhỏ cùng với việc vay tín dụng cả 2 quyết định xây dựng cho mình một căn nhà. Căn nhà nhỏ xinh, nằm giữa thung lũng núi, ít người qua lại nhưng vô cùng nhẹ nhàng, yên tĩnh. Mọi thứ bên trong được anh chị tự tay trang trí, bày biện.

Khoảng sân rộng rãi được anh chị bày trí làm nơi vui chơi của các con - Ảnh: FBNV Một góc bếp xinh xắn của vợ chồng anh chị - Ảnh: FBNV Căn bếp không to nhưng đầy đủ tiện nghi - Ảnh: FBNV "Mình dựng căn nhà tôn nhỏ đựng vật liệu, móc cái võng vải cho con gái ngủ tạm, rồi tìm thợ đến đo và bắt đầu công cuộc xây tổ ấm, không thiết kế, không bản vẽ, cứ nghĩ đơn giản là xây 4 bức vách lợp tôn che mưa che nắng ở tạm thời vài năm sau rồi tính, nhưng chắc mình ở hiền gặp lành, trời thương mình cứ túc tắc buôn bán mua sắm từng thứ một, rồi nhặt nhạnh và decor dần dà có ngôi nhà đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi cần thiết". - Vợ anh chia sẻ. Thoạt nhìn có lẽ nhiều người sẽ cho rằng "ngôi nhà này không hề đẹp, không hề lung linh", nhưng với vợ chồng anh chị đây mới là tổ ấm thật sự. Một ngôi nhà giúp gia đình anh yên tâm đánh 1 giấc ngon lành thì còn tuyệt vời hơn, cao hơn cả cái đẹp. Cả gia đình vui vẻ hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất - Ảnh: FBNV Đến thời điểm hiện tại dù kinh doanh khấm khá, có thể mua thêm nhiều đất đai khác nhưng vợ chồng anh chị vẫn giữ nguyên ngôi nhà ấy - nơi mà cả gia đình đều cảm nhận được sự hạnh phúc và bình yên. Vợ chồng anh chị hi vọng câu chuyện của mình sẽ là động lực cho nhiều bạn trẻ đang phải áp lực chuyện tiền nong, nhà đất... chỉ cần có cố gắng mọi thứ đều sẽ thực hiện được. Nguồn: Vườn của Mây Nắng

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