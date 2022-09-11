Vị trí "đắc địa" treo gương cực phong thủy giúp tài lộc sinh sôi

Trong phong thủy, treo gương nên chú ý đặt ở vị trí này để không mắc những sai lầm khiến tiền bạc 'vơi' dần.

Đặt gương đối diện bàn ăn

Bạn có thể treo gương nhỏ trên tường để phản chiếu lại đồ ăn thức uống, mang ý nghĩa bữa ăn dồi dào, sự sung túc của gia đình. Tuy nhiên, cần tránh đặt gương ở nơi phản chiếu ánh đèn vì sẽ làm phản quang vào mắt người dùng bữa.

Nên đặt gương gần cửa sổ

Gương nên đặt gần cửa sổ để phản chiếu cảnh đẹp thiên nhiên bên ngoài. Hơn thế, việc đặt gương đúng vị trí thích hợp sẽ giúp luân chuyển năng lượng và các luồng khí trong nhà một cách dễ dàng.

Trang trí bằng gương cũng là cách để tăng thêm chiều sâu và không gian cho căn nhà của bạn. Theo phong thủy, việc đặt gương cạnh bàn ăn sẽ giúp gia chủ phát đạt và gặp nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt gương theo hướng Đông Nam, Bắc và Đông

Trong phong thủy, nếu bạn treo gương theo hướng Đông sẽ giúp cải thiện sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Hướng Bắc giúp cho gia chủ thuận lợi hơn trên đường công danh.

Hướng Đông Nam sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, hanh thông. Còn hướng Nam được coi là đại kỵ với gương, vì hướng Nam sẽ tương tác với lửa, trong khi đó gương là đại diện của nước. Nước và lửa luôn luôn kỵ nhau, mang lại điều không tốt cho gia chủ.

Đặt gương trong phòng khách

Treo gương lớn trong phòng khách giúp nhân đôi không gian, tạo hiệu quả cao về mặt thị giác. Nếu phòng khách của gia đình nhỏ hẹp, gương nên được bố trí ở phía bên phải cửa ra vào và chiếm gần hết diện tích bức tường để “nới rộng” không gian.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-tri-dac-dia-treo-guong-cuc-phong-thuy-giup-tai-loc-sinh-soi-501439.html