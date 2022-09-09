4 điều không nên bỏ qua "hô biến" căn bếp hợp phong thủy: kích hoạt may mắn, tăng phúc khí

Nhà đẹp 09/09/2022 16:02

Nên bài trí căn bếp như thế nào để có thể không phải thất thoát tiền bạc, gia đình hạnh phục ấm êm?

Cửa chính không đối diện với cửa bếp

Cửa chính là nơi đón "tài khí" và những nguồn năng lượng tốt vào nhà, trong khi đó, cửa bếp được cho là "tài khố". Bởi vậy, nếu thiết kế cửa chính đối diện với cửa bếp thì bạn sẽ khiến cho tài lộc bị thất thoát và không thể tích tụ ở trong nhà. Để hoá giải điều này, hãy bố trí sao cho cửa chính và cửa bếp lệch nhau.

Sử dụng màu sắc bếp hợp với mệnh 

Khu vực nhà bếp vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình, nên việc chọn màu sắc cũng rất cẩn trọng. Bạn nene chọn màu sắc hợp tính thẩm mỹ hài hòa với bố cục của toàn bộ ngôi nhà. Đồng thời, màu sắc bếp cũng cần phải hợp mệnh của người nữ chủ nhân trong ngôi nhà. Bởi điều này sẽ khiến cho gia đạo của bạn luôn an yên may mắn hạnh phúc. Người phụ nữ trong mỗi gia đình luôn gắn liền với khu vực nội trợ bếp nú. Họ chính là tay hòm chìa khó là nơi mang tới niềm vui cho các thành viên còn lại. Bởi vậy, màu sắc của không gian bếp cần phải hợp mệnh của người nữ chủ nhân này,

Nếu như bạn chọn màu sắc không hợp sẽ dễ tạo ra bộc trực nóng giận. Nếu sử dụng hai màu này quá nhiều có thể tạo nên không gian không hài hòa và dễ bực bội cho gia chủ.

4 điều không nên bỏ qua 'hô biến' căn bếp hợp phong thủy: kích hoạt may mắn, tăng phúc khí - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không nên đặt bếp gần cửa sổ

Nếu như đặt bếp ở gần cửa sổ, khi nấu nướng bạn sẽ gặp một số vấn đề như: mưa, gió làm tắt bếp, gió tạt mùi dầu mỡ, mùi ga vào bên trong căn bếp. Mặt khác, hậu quả nghiêm trọng hơn có thể gây ra hỏa hoạn.

Bên cạnh đó, việc đặt bếp gần cửa sổ sẽ khiến tài lộc, vượng khí trong gia đình bạn dễ dàng trôi đi. Tốt hơn hết, bạn không nên đặt bếp gần cửa sổ. Bố trí bếp như vậy có thể làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ, sức khỏe của cả gia đình.

4 điều không nên bỏ qua 'hô biến' căn bếp hợp phong thủy: kích hoạt may mắn, tăng phúc khí - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không cất trữ bát đĩa sứt mẻ trong bếp

Bát đĩa sứt mẻ không chỉ chiếm diện tích bếp mà còn có thể làm xấu tình cảm của các thành viên trong gia đình. Thế nên đừng tiếc rẻ những vật dụng đã sứt mẻ và thay thế bằng đồ mới để giữ gìn sự hoà thuận trong gia đình.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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