7 cây hút bứt xạ, sóng điện tử cực hiệu quả lại còn lọc không khí tốt

Nhà đẹp 10/09/2022 09:08

Lựa chọn 7 loại cây này để tô điểm thêm cho không gian nhà bạn, kèm theo đó là tác dụng hút hết các bứt xạ điện từ từ các thiết bị điện tử.

Cây đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt. Loại cây này dễ trồng, dễ sinh trưởng trong môi trường nhiệt độ thấp và thiếu ánh sáng. Trồng đa búp đỏ có thể giúp hút bụi và các khí độc trong không khí như carbon monoxide, hydrogen fluoride... Cây còn giúp hút cả khói thuốc trong môi trường.

7 cây hút bứt xạ, sóng điện tử cực hiệu quả lại còn lọc không khí tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây xương rồng

Cây xương rồng là sự lựa chọn yêu thích của nhiều người bởi nó sống tốt trong nhiều loại môi trường, lại không cần tốn quá nhiều công chăm sóc. Ngoài tác dụng trang trí, loại cây này còn có tác dụng hút bức xạ từ máy tính cũng như các thiết bị điện tử. Vì xương rồng là loại cây ưa nắng nên bạn cần đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng hoặc cho cây phơi nắng 1 lần/tuần để cây phát triển tốt.

Cây trầu không/trầu bà

Cây trầu bà là loại cây rất phổ biến lại có tác dụng hút bức xạ, khí độc trong nhà vô cùng hiệu quả. Chỉ cần đặt vài chậu trầu bà trong nhà hoặc trên bàn làm việc là cũng đủ để không khí trở nên trong lành và tốt cho sức khỏe hơn. Đặc biệt, loại cây này cực ưa nước nên bạn có thể trồng bằng nước không sử dụng đất cũng được. Thú vị hơn là có thể kết hợp thả vài chú cá vàng trong nước cho sinh động và đẹp mắt hơn.

Cây dương xỉ

Cây dương xỉ dễ trồng, có khả năng thích nghi tốt với điều kiện sống trong nhà. Loại cây này có thể làm giảm nồng độ formaldehyde từ các đồ dùng trong gia đình và ngăn chặn các tia bức xạ có hại phát ra từ các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, TV...

7 cây hút bứt xạ, sóng điện tử cực hiệu quả lại còn lọc không khí tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu còn cho thấy chiết xuất từ cây dương xỉ có tác dụng bảo vệ, giúp làm giảm tổn thương gây ra bởi việc tiếp xúc quá mực với bức xạ tia cực tím có trong ánh nắng mặt trời.

Loại cây này không ưa ánh sáng gay gắt, bạn nên trồng chúng ở nơi thoáng mát, có bóng râm và tưới nước thường xuyên.

Cây lô hội

Cây lô hội được biết đến là "thần dược" của chị em phụ nữ trong công cuộc làm đẹp. Nó cũng được sử dụng để nấu ăn, tiêu diệt các vi khuẩn có hại và thanh lọc không khí. Ít ai ngờ đến loại cây này cũng có tác dụng cực tốt trong việc hấp thụ bức xạ máy tính.

Cây hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên thường nở vào mùa xuân và là sự lựa chọn tốt nhất trong việc hút các tia bức xạ gây hại. Hơn nữa, hoa thủy tiên không những rất đẹp mà còn tốt cho sức khỏe nữa.

Còn chần chờ gì nữa mà không "tậu ngay" một trong những chậu cây cảnh trên, vừa trang trí cho bàn làm việc của bạn thêm tươi mới vừa cực kỳ hữu dụng trong việc hấp thụ các tia bức xạ gây hại cho sức khỏe của bạn.

7 cây hút bứt xạ, sóng điện tử cực hiệu quả lại còn lọc không khí tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây dây nhện

Cây dây nhện có phần lá mêm mại, đẹp mắt. Bạn có thể để cây này trang trí trong phòng khách hoặc để trên bàn làm việc. Cây dây nhện có khả năng hấp thụ các chất gây ô nhiễm, làm sạch không khí. Sẽ tốt hơn nếu bạn đặt cây ở những nơi có sóng bức xạ điện từ, gần các thiết bị điện tử...

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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Từ khóa:   nhà đẹp cây cảnh cây hút bức xạ

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