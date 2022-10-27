Tuyệt đối không nên dùng lại 4 món đồ này từ người khác: có kiêng có lành, coi chừng gặp tai họa lớn!

Nhà đẹp 27/10/2022 07:45

Coi chừng tiền bạc mất trắng, sự nghiệp lao đao nếu bạn dùng phải những món đồ cũ này từ người khác, suy nghĩ thật kỹ trước khi dùng nó nhé.

Ví tiền đã qua sử dụng

Theo phong thủy, mỗi chiếc ví tiền đều tương ứng với vận mệnh của một người chủ nhân. Khi mua ví, họ đã chọn ra một chiếc có kích cỡ, hình dáng và màu sắc phù hợp với bản mệnh của mình. Bởi vậy, bạn không nên dùng lại ví của người khác cho dù chúng vẫn còn rất tốt. Một chiếc ví cũ không phải là vật đem lại may mắn, bởi nguồn năng lượng của người chủ cũ còn tồn tại trong ví có thể ảnh hưởng đến người sử dụng sau.

Bạn không thể biết đó là nguồn năng lượng tốt hay xấu, mang lại may mắn hay xui xẻo. Vì vậy, tốt nhất bạn không nên dùng lại ví cũ của người khác. Nếu cho tặng thì nên cho, tặng ví mới sẽ tốt hơn.

Tượng thần phật

Thông thường mỗi một món đồ may mắn, mang tính phong thủy như tượng thần phật đều có linh khí ở trong đó. Khi mua về người chủ nhà thường làm lễ thỉnh - một mâm lễ để đón rước thần tài, sự may mắn về nhà mình.

Chính vì vậy, nếu như bạn dùng lại đồ cũ đã qua sử dụng của người khác, vô tình chung món đồ đó sẽ chỉ mang lại may mắn cho người chủ cũ, còn với bạn thì không.

Người xưa thường nói có thờ có thiêng có kiêng có lành. Chính vì vậy, bạn không nên sử dụng tượng thần phật của người khác đã sử dụng để bảo vệ sức khỏe, và tài lộc của gia đình mình.

Tuyệt đối không nên dùng lại 4 món đồ này từ người khác: có kiêng có lành, coi chừng gặp tai họa lớn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây, hoa trang trí trong nhà

Mỗi chậu cây, lọ hoa trong nhà đều có ý nghĩa phong thủy riêng. Nếu chủ nhà cũ đã dọn đi lâu ngày, cây hoa dù còn tươi hay héo thì nhất định phải bỏ đi ngay. Bởi chúng khi được mua về là do phù hợp với tuổi của chủ nhà cũ, với phong thủy ngôi nhà nhưng nay đã đổi chủ thì không còn tác dụng nữa mà ngược lại có thể phản lại chủ mới.

Chổi cũ, cây lau nhà

Chổi dùng để quét đi những bụi bẩn, những xui xẻo trong ngôi nhà, vì thế nó chứa rất nhiều khí bẩn, độc hại. Để lại chổi của chủ cũ trong nhà đồng nghĩa với việc giữ lại nhưng vết bẩn, sư đen đủi, thất bại của người đó khiến cuộc sống người mới dọn đến rơi vào khó khăn, thất bại triền miên, thậm chí là ốm đau bệnh tật.

Do đó, khi đến nhà mới cần bỏ ngay chổi cũ, cây lau nhà cũ đi và thay vào đó là đồ dùng mới để hướng đến tương lai sáng lạn hơn.

Tuyệt đối không nên dùng lại 4 món đồ này từ người khác: có kiêng có lành, coi chừng gặp tai họa lớn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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