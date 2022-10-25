Muốn con học hành giỏi giang, không sao nhãng việc học: Ba mẹ bố trí bàn học cho con tuyệt đối nên tránh 5 vị trí

Nhà đẹp 25/10/2022 08:22

Trong phong thủy, việc học hành của con bị chểnh mảng, học mãi không khá lên cũng có thể do vị trí của bàn học phạm phải 5 lỗi này.

Bàn học đối diện trực tiếp với cửa ra vào

Bàn học đặt đối diện cửa phòng sẽ tạo điều kiện cho các luồng khí xấu xâm nhập ảnh hưởng đến trẻ, trong phong thủy, đây được gọi là “phạm môn xung sát”. Đặt bàn ở vị trí này khiến tư tưởng của trẻ luôn bị phân tán, trì trệ, học tập kém, ham chơi hơn ham học, ngoài ra bé còn dễ mắc các bệnh về đường hô hấp.

Dưới xà ngang, đèn chùm, máy lạnh

Bàn học dưới xà ngang sẽ khiến trẻ dễ mệt mỏi, đau đầu, dưới đèn chùm thì ánh sáng sẽ làm hại mắt trẻ còn dưới máy lạnh, hơi lạnh từ máy sẽ khiến con dễ đau đầu, từ đó kém tập trung và lại còn ảnh hưởng sức khỏe.

Tốt nhất, bố mẹ nên đặt bàn học sao cho con có thể tựa lưng vào tượng, tạo cảm giác an toàn, có sự bảo vệ. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo theo hướng tốt, màu sắc bàn học tùy thuộc tuổi của con. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết vẫn là sự theo dõi sát sao của bố mẹ trong chuyện học của con, khuyên nhủ và khích lệ con học hành.

Muốn con học hành giỏi giang, không sao nhãng việc học: Ba mẹ bố trí bàn học cho con tuyệt đối nên tránh 5 vị trí - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không đặt bàn học của con đối diện cửa sổ

Bàn học đối diện với cửa sổ cũng không tốt, vì đây là cách cục “vọng không” (nhìn ra khoảng trống cao).

Mặt khác, xét ở góc độ tâm lý và môi trường, khi bàn học đối diện với cửa sổ thì trẻ dễ bị những hoạt động ở bên ngoài thu hút, ảnh hưởng đến sự tập trung chú ý và hiệu suất học tập, nhưng sẽ không đáng ngại nếu cửa sổ có rèm che hoặc bên ngoài có phong cảnh đẹp, giúp trẻ thưởng thức cảnh quan để dưỡng mắt.

Sát tường

Để con học hành tấn tới, bố mẹ không nên đặt bàn học đối diện và sát tường vì nó tượng trưng cho trở ngại trong học hành. Thay vào đó, nên có một khoảng trống giữa bàn và tường sẽ tốt hơn, là cách để chào đón cơ hội tốt.

Muốn con học hành giỏi giang, không sao nhãng việc học: Ba mẹ bố trí bàn học cho con tuyệt đối nên tránh 5 vị trí - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không lắp kệ sách có góc cạnh nhọn gần góc học tập

Việc lắp kệ sách có góc nhọn hay bất cứ vật gì có hình dạng sắc nhọn chĩa vào hướng bàn học, ghế ngồi của trẻ điều không tốt. Tranh ảnh có hình mũi tên hay vật thể gì dài nhọn, cũng đừng để hướng vào góc học tập vì nó dễ tạo thành mũi tên độc hướng thẳng đến con bạn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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