Nhà cửa mát mẻ, trong lành không khí với 5 loại cây được ví như "điều hòa"

Rất được người trồng ưa chuộng không do màu hoa sặc sỡ, cũng không do dạng lá đẹp hay thân lạ, mà là do hệ thống rễ bất định mọc ở các nách lá chạy dọc suốt thân cành của. Những rễ này buông thõng mềm mại, màu hồng thắm khi còn non rồi chuyển qua vàng xám khi già dần. Khi được trồng cho leo vắt ngang thẳng tấp theo ban-công nhà hoặc leo trải rộng trên mặt giàn, các rễ lần lượt buông thõng xuống, thân cành vươn đến đâu, rễ lại buông đến đấy, tạo thành một bức rèm thiên nhiên tuyệt đẹp và làm mát trong những ngày hè oi ả.

Cây nha đam hay còn gọi là cây lô hội là loại cây làm thuốc quen thuộc. Nha đam ưa nắng nhẹ, bạn nên trồng nha đam trong chậu, đặt ban công hoặc cửa sổ, tránh ánh nắng trưa trực tiếp nhé.

Nha đam có tác dụng làm đẹp da, trị đau bao tử, trị bỏng,... cây nha đam còn giúp giảm nhiệt độ trong nhà và lọc chất formaldehyd trong không khí.

Cây nha đam rất dễ tìm, bạn có thể nhân giống từ lá cây. Khi trồng đặt cây nằm ngang trên đất ẩm, với một bên thân lá hướng lên trên, một bên vùi trong đất là cây có thể mọc mầm.

Lan tuyết

Cây Lan tuyết là loài cây có nguồn gốc từ Châu Á nhiệt đới, thuộc họ Ráy. Cây thường mọc thành bụi, giống cây bạch mã, nhưng sống lá của Lan tuyết có màu xanh, phiến lá có màu xanh nhạt rất đặc biệt. Cây khoẻ, có dáng thẳng, lá đẹp và rất cứng cáp. Lan tuyết là loại hoa cây cảnh rất thích hợp làm cây cảnh văn phòng, cây cảnh trồng trong nhà không chỉ vì vẻ ngoài mà còn do công dụng của nó. Cây có công dụng làm ẩm và mát không khí, khử bớt các khí độc trong phòng đặc biệt là những phòng có lắp kính - thường có ánh nắng khúc xạ, có điều hòa thường xuyên. Cây rất phù hợp dùng để trang trí sảnh lễ tân, phòng lễ tân hoặc những phòng làm việc có diện tích trung bình.

Trồng cây cảnh nội thất trong văn phòng, nhà ở đang dần trở nên phổ biến ở thời điểm hiện nay. Rất nhiều đến với chúng tôi đang tìm tòi những loài cây tiểu cảnh có hình dáng đẹp, sức sống mãnh liệt, có khả năng hút khí độc trong phòng. Chính vì vậy, cây lan tuyết là loài cây tiểu cảnh rất phù hợp cho không gian phòng, hình dáng của cây rất khỏe khoắn, cứng cáp có nhiều tác dụng khi trồng trong phòng. Người ta thường chọn cây lan tuyết để trang trí nội thất trong phòng, tại sảnh, quầy lễ tân, bàn làm việc để hút khí độc trong phòng, mang đến bầu không khí sạch, thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Cây tử đằng

Có sức uốn, leo mạnh, cành lá rậm có thể làm giàn lớn che nắng.Hoa tử đằng nở rộ vào cuối xuân đầu hè với hương thơm dễ chịu. Cây ưa ánh sáng mặt trời, thích những vùng đất sâu dày, màu mỡ có chất cát, cũng có tính chịu hàn, chịu khô hạn, chịu nước nhất định. Tử đằng có thể trồng thành giàn làm mát, trồng gác vào tường nhà thành vườn tường, vườn đứng hoặc leo bám ban công, trước cổng nhà.

Cây chìa vôi

Loài cây chìa vôi này giống với cây thường xuân (hay trường xuân). Chúng luôn phát triển theo hướng nhiều ánh sáng và chúng mọc rất nhanh, có thể bao phủ bất kỳ cấu trúc nào với dây lá của nó. Cây chìa vôi là loại thân leo, thân tròn có đường kính nhỏ, cao khoảng từ 2 - 4m. Lớp vỏ bên ngoài có màu xanh nhẵn, phần thân già chuyển dần sang tía. Trên thân mọc rất nhiều tua cuốn giúp cây bám chắc vào vật chủ để vươn lên. Phần thân non có một lớp phủ màu trắng.

Lá cây chìa vôi là lá đơn mọc so le với nhau. Phiến lá màu xanh thẫm có hình chân vịt gân nổi rõ. Cuống lá dài trung bình khoảng 7cm. Thường đối với các loài thân leo, các cụm hoa thường mọc ở nách lá nhưng đối với cây chìa vôi, cụm hoa lại mọc đối diện với lá. Hoa nở rộ từ khoảng tháng 4 - 6. Các hoa nhỏ màu vàng, kích thước khoảng 2mm, có 4 cánh hoa kèm theo 4 nhị hoa. Đài hoa bao quanh cũng có 4 cánh hình răng cưa. Cây chìa vôi có khả năng cung cấp độ ẩm cho không khí, làm cho căn phòng nhà bạn không khô mà luôn có độ ẩm nhất định.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo