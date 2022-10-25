Chọn mua rèm cửa phòng ngủ: các cặp vợ chồng không muốn tình cảm "đi xuống" thì tránh ngay 4 loại rèm "đại kỵ"

Nhà đẹp 25/10/2022 08:19

Khi bố trí và thiết kế cho phòng ngủ, ngoài việc lưu ý đến hướng cửa sổ và những vật dụng trong phòng thì chọn lựa rèm cửa cũng vô cùng quan trọng.

Không nên chọn rèm cửa có màu sắc quá “động”

Nói chung, bạn nên chọn rèm cửa có màu sắc “tĩnh” như màu xám, màu kem, màu xanh dương nhạt… Đây là những màu sắc phù hợp trong phòng ngủ của một cặp vợ chồng. Bạn không nên chọn rèm cửa có màu sắc quá “động” như đỏ, cam, vàng chanh… trong cửa sổ phòng ngủ.

Tránh chọn những họa tiết ngụ ý xấu

Rèm có họa tiết là sự lựa chọn của nhiều gia chủ. Tuy nhiên, bạn nên tránh chọn rèm cửa có những họa tiết ngụ ý xấu như bộ xương, búp bê, động vật hung dữ…Những mẫu họa tiết này có thể làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cặp vợ chồng về lâu về dài. 

Tránh chọn rèm cửa sổ phòng ngủ vợ chồng màu hồng

Không ít vợ chồng trẻ quan niệm rằng, rèm cửa sổ màu hồng sẽ mang đến cảm giác ấm cúng, ngọt ngào cho phòng ngủ. Thế nhưng, theo quan điểm phong thủy, rèm cửa sổ màu hồng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cảm xúc lứa đôi. Loại rèm này có thể dẫn tới những thị phi không đáng có, khiến một trong hai người rất dễ ngoại tình. Thế nên, bạn tuyệt đối tránh chọn rèm cửa sổ phòng ngủ vợ chồng màu hồng.

Chọn mua rèm cửa phòng ngủ: các cặp vợ chồng không muốn tình cảm 'đi xuống' thì tránh ngay 4 loại rèm 'đại kỵ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không nên chọn rèm có màu sắc quá sáng hoặc quá tối

Tốt nhất, bạn không nên chọn rèm cửa có màu đỏ hoặc màu đen vì theo phong thủy những màu sắc này sẽ dẫn đến sự bất hòa hay chuyện tình cảm ngoài luồng. Đồng thời, bạn nên chú ý chọn rèm cửa phòng ngủ sao cho phù hợp với màu tường nhà, cố gắng tránh các màu đỏ, xanh lục, cam, vàng, tím.

Chọn mua rèm cửa phòng ngủ: các cặp vợ chồng không muốn tình cảm 'đi xuống' thì tránh ngay 4 loại rèm 'đại kỵ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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