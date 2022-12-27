Tượng Kỳ Lân phong thủy: Vật phẩm trừ tà, ngăn sát khí và tăng phước lộc cho gia chủ  

Trong nền văn hóa Châu Âu, kỳ lân được biết đến là con ngựa trắng có một sừng trên trán và có 2 cánh. Người ta hay nói kỳ lân là hiện thân của Từ Tâm bởi vì kỳ lân có đầu nửa rồng nửa thú, 1 chiếc sừng.

Kỳ lân còn được gọi là Ngựa rồng là sinh vật thần thoại Trung Quốc với đầu Rồng, thân ngựa và vảy cá chép

Trong phong thủy, kỳ lân mang tới cho gia chủ nhiều điềm tốt, vận may và tài lộc vì nó có năng lượng phong thủy mạnh mẽ. Kỳ lân rất trung thành với gia chủ và bảo vệ nhà gia chủ của nó khỏi những điềm xấu.Cho nên, kỳ lân có địa vị giống như vua và cao hơn các loại vật phẩm phong thủy khác.

Kỳ lân là một trong bộ tứ linh vật cao quý bao gồm Long, Ly (kỳ lân), Quy, Phụng. Kỳ lân trong đó kỳ là con đực và lân là con cái

II. Ý nghĩa của Kỳ Lân trong phong thủy

1. Tránh tà, ngăn cản sát khí

Nếu cửa chính bị hành lang trực xung, phạm phải “xuyên tâm sát” hay “thương sát”, có thể dùng một đôi tượng Kỳ Lân để hóa giải. Trong trường hợp hành lang khá ngắn, sát khí không quá mạnh, chỉ cần sử dụng một kỳ lân đơn. Nhưng nếu hành lang dài mà thẳng, tức sát khí mãnh liệt có thể dùng ba kỳ lân để hóa giải.

2. Hóa giải Tam Sát

Phương vị của Tam Sát là khác nhau thùy theo năm hạn. Để hóa giải Tam Sát cần sử dụng ba kỳ lân (tốt nhất là kỳ lân đã được khai quang) đặt ở phương vị Tam Sát, đầu Kỳ Lân đặt quay về hướng Tam Sát.

Ảnh minh họa: Internet

3. Cải vận, giảm nhẹ tai ương cho gia đình

Kỳ Lân là loài vật đặc trưng cho cát tường, nếu đặt kỳ lân trong nhà sẽ có tác dụng trấn trạch trừ tà, tăng phúc lộc cho gia đình, không chỉ giúp gia chủ sự nghiệp hanh thông mà còn xoay chuyển tài vận. Ngoài ra, Kỳ Lân còn giúp được gia chủ tránh được khí độc gây vận xấu. Kỳ Lân dùng trong mục đích cải vận tốt nhất cần được khai quang thì mới phát huy công lực một cách trọn vẹn.

4. Hóa giải bất lợi của Bạch Hổ

Đặt một đôi tượng Kỳ Lân tại vị trí Bạch Hổ trong nhà ở, có thể hóa giải được tính hung của phương Bạch Hổ, bảo vệ người nhà bình yên. Đặc biệt, khi phương Bạch Hổ bị ống khói hoặc vật sắc nhọn xung phải thì kỳ lân đã qua khai quang có thể hóa giải rất hiệu nghiệm.

III. Cách bày trí tượng Kỳ Lân trong phong thủy

1. Đặt kỳ lân trong phòng khách

Đặt kỳ lân trong phòng khách là thể hiện tự tôn sùng đối với linh vật, đem lại may mắn, bình an, cát tường cho ngôi nhà.

2. Đặt kỳ lân trong phòng làm việc

Muốn thăng tiến trong công việc, trên bàn làm việc nên có một đôi kỳ lân ở 2 cạnh bàn trái phải, để đầu của chúng hướng ra cửa, đuôi hướng vào trong.

Ảnh minh họa: Internet

3. Đặt kỳ lân trước nhà

Vị trí và cách đặt kỳ lân trước nhà rất quan trọng, vì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tài lộc, may mắn và vận may phong thủy. Bạn cần sắp xếp tượng kỳ lân sao cho đúng phong thủy và theo nguyên tắc "nam tả, nữ hữu".

Ảnh minh họa: Internet

Kỳ lân cần đi theo đôi gồm đực và cái với cách đặt nhau sau: con kỳ lân đực sẽ được ở phía trái và con kỳ lân cái đặt ở bên phải. Khi bên ngoài nhìn vào sẽ thấy kỳ lân đực ở bên phải, kỳ lân trái bên trái.

4. Đặt kỳ lân trên bàn thờ thần tài

Nếu chưa khai quang thì bạn không nên trưng bày kỳ lân. Kỳ lân không thể ngăn sát khí mà còn mang lại điềm xấu cho gia đình. Bạn không nên đặt kỳ lân quay ra cửa sổ vì theo quan niệm xưa thì điều đó mang ý nghĩa không tôn trọng linh vật.

IV. Kiêng kỵ khi sử dụng Kỳ Lân

- Tránh để người khác sờ, chạm vào các bộ phận tài lộc của Kỳ Lân là mắt, mũi, răng, miệng, sừng. Điều này làm tổn hại đến Kỳ lân và đem đến những điều không may mắn cho người sở hửu, bởi Kỳ lân được ví như linh vật có hồn.

- Tránh làm rơi xuống những nơi ô uế, dơ bẩn. Đây cũng được xem là hành động dễ mang đến điều xui xẻo cho người sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

- Tránh đem cho, tặng hoặc bán Kỳ lân đã sử dụng cho người khác. Hành động này không khác gì đem may mắn và tài lộc đến tay người khác. Nếu không sử dụng Kỳ lân, cách tốt nhất là bảo quản sạch sẽ trong hộp hoặc túi đựng. Như vậy, khi sử dụng lại, công năng của Kỳ lân mới tiếp tục được phát huy.

- Không đặt Kỳ lân quay đầu vào trong nhà. Phải đặt Kỳ lân quay đầu ra ngoài, quan niệm này tượng trưng cho việc Kỳ lân ra ngoài kiếm tài lộc cho chủ nhân.

- Không đặt Kỳ lân quay đầu vào gương sẽ phạm quang sát. Hình ảnh phản chiếu của Kỳ lân trong gương sẽ đem đến một loại sát khí ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của người sở hữu nó.

- Không đặt Kỳ lân quay đầu vào giường ngủ vì như thế sẽ làm gia chủ ngủ không ngon giấc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.