Tổng hợp 5 lỗi phong thủy khiến tình cảm vợ chồng quanh năm lục đục, nguy cơ xuất hiện tiểu tam!

Cửa chính là bộ mặt của một căn nhà. Lối đi vào nhà kị nhất là âm u, bài trí không ngay ngắn. Lỗi phong thủy này có thể khiến cho các luồng khí xấu dễ xâm nhập vào trong nhà, khiến các luồng khí tốt dễ bị rối loạn, làm mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được êm ấm, tạo cơ hội cho tiểu nhân quấy phá, kẻ thứ ba chen chân.

Tại cửa ra vào không nên đặt kệ hay tủ giày. Những uế khí từ giày dép có thể phá hoại phong thủy mặt tiền của căn nhà.

Vì vậy, ngay lối dẫn vào nhà, gia chủ nên thiết kế thông thoáng, sáng sủa. Có thể lắp thêm đèn chiếu sáng cho khu vực này để dễ dàng cho việc đi lại cũng như tăng cường nguồn năng lượng tích cục xung quanh căn nhà. Ngoài ra, đặt cây cảnh, hoa cỏ ở khu vực lối vào nhà cũng giúp tăng thêm sinh khí.

Giường ngủ đối diện cửa phòng

Kê giường ngủ đối diện với cửa phòng là lỗi phong thủy phổ biến mà nhiều người mắc phải. Theo phong thủy, phần đầu của gia chủ đối diện với cửa phòng thì có thể dẫn đến chứng đau đầu; cửa phòng đối diện với phần thân thì gia chủ có nguy cơ bị các chứng bệnh liên quan đến khoang bụng; cửa phòng đối diện với phần chân, gia chủ có thể bị bệnh ở phần thân dưới.

Ảnh minh họa: Internet

Xà ngang ngay trên giường ngủ

Nếu xà ngang ngay trên giường ngủ sẽ khiến bạn luôn có cảm giác bị áp lực đè nặng. Theo phong thủy, hiện tượng này có thể gây ra chứng đau đầu, thiếu ngủ, mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Cửa phòng ngủ đối diện với cửa nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều uế khí, nếu cửa phòng ngủ đối diện với phòng về sinh sẽ khiến người trong nhà dễ mắc bệnh đặc biệt các bệnh về cơ bắp, xương khớp. Nó cũng khiến tiền bạc trong nhà bị thất thoát.

Nhà vệ sinh là nơi ẩm thấp, chứa nhiều vi khuẩn, mùi hôi khó chịu. Nếu để cửa nhà vệ sinh và cửa phòng đối diện nhau thì con người rất dễ hấp thụ nguồn năng lượng tiêu cực, không trong lành này. Vợ chồng từ đó cũng trở nên bất hòa, mệt mỏi và thiếu không gian lãng mạn, thoải mái.

Gương soi đối diện giường ngủ

Kê gương soi đối diện giường ngủ có thể làm người ở trong phòng rơi vào trạng thái mê man, ngủ không sâu giấc và không thể tập trung suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện. Tốt nhất không nên kê gương soi trong phòng ngủ. Nếu cần phải có gương trong phòng, bạn nên đặt gương ở hai bên đầu giường.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.