4 loại cây vừa đẹp dễ chăm sóc lại còn là biểu tượng của trường thọ

Nhà đẹp 19/12/2022 17:34

Được biết, đây là những loại cây sống được rất lâu thế nên trong phong thủy người ta mới quan niệm rằng nó tượng trưng cho sự trường thọ, gọi tiền tài, bảo vệ gia đình trước những điều xui xẻo.

Cây mẫu đơn

Có thể bạn chưa biết, mẫu đơn là loại cây có thể sống rất thọ. Từ lâu, mẫu đơn đã được là "vua" của các loại hoa. Hoa mẫu đơn nở ra có vẻ đẹp kiêu sa, quý phái nên được coi là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý.

Cây hoa mẫu đơn ưa sáng nên cần được trồng ở những nơi thoáng đãng, có thể đón ánh nắng mặt trời. Loại cây này cũng có khả năng chịu rét, chịu hạn tốt.

Nhiều gia đình trồng mẫu đơn ở trước cửa để gọi tiền tài, may mắn, giúp bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo.

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Ảnh minh họa: Internet

Cây kim ngân

Kim ngân tức là tiền vàng, cây có nguồn gốc từ Mexico, Brazill, Nam Mỹ và đầm lầy Trung Mỹ. Theo nghiên cứu, cây kim ngân là một trong những cây có khả năng làm sạch không khí ở mức tốt nhất khi có khả năng chuyển hóa những chất gây nên hiệu ứng nhà kính thành oxy.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy cây kim ngân có 5 lá trên một cành, trong phong thủy tượng trưng cho 5 hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Đối với người làm trong ngành nghề kinh doanh, buôn bán, sale bất động sản trồng một cây kim ngân rất là tốt trong việc chiêu dụ tiền tài. Người ta thường sẽ chú ý cách trồng cây kim ngân theo số 1-3-5. Trồng 1 cây nghĩa là bất khuất kiên cường. Trồng 3 cây tượng trưng ý nghĩa phúc lộc thọ. Trồng 5 cây tượng trưng cho việc ngũ phúc, an khang, thịnh vượng.

Cây lan quân tử

Lan quân tử là loại hoa có lá mọc đối nhau, lá mảnh, hoa có màu sắc lộng lẫy. Toàn bộ cây từ lá đến hoa đều có giá trị thẩm mỹ và được nhiều người yêu hoa ưa chuộng.

Trong phong thủy, lan quân tử được ví như một loài lan quý nhân, dịu dàng như ngọc. Loài cây này mang ý nghĩa của sự dũng mãnh, kiên cường, cường tráng, phúc khí tràn trề trong gia đình.

Lan quân tử không ưa ánh sáng quá gắt, cần để nơi có nắng chiếu vừa phải, thoáng gió để cây sinh trường tốt nhất. Trong những ngày nắng nóng, chúng ta cần che nắng 50%, nếu có thể trồng lan quân tử trong giàn che hoặc nơi râm mát vào mùa hè, cây sẽ phát triển tốt. Cây thường vươn về phía ánh sáng nên cần được trồng trong chậu và thường xuyên thay đổi vị trí để làm cho lá đối xứng.

Cây có rễ dày và khả năng trữ nước tốt nên chúng ta không cần tưới quá nhiều nước cho cây. Trung bình cứ 10 ngày tưới 1 lần để không đọng nước trong chậu, chỉ cần đổ nước đủ làm ẩm bề mặt là đủ.

4 loại cây vừa đẹp dễ chăm sóc lại còn là biểu tượng của trường thọ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây trường sinh

Trường sinh nghĩa là mãi mãi sinh sôi, mãi mãi trường tồn – tên cây thôi đã đủ cho chúng ta cảm nhận được ý nghĩa của loại cây này. Chính vì thế mà rất nhiều người trồng cây trường sinh trong với mong nguyện sở hữu cuộc sống khỏe mạnh, gia đình không ốm đau bệnh tật.

Cây trường sinh có tán là rộng và xanh, với chiều cao khoảng 10 – 40cm, thân và lá cây mọng nước. Ngoài công dụng làm xanh mát môi trường sống, cây trường sinh cũng phù hợp để đặt trong bàn làm việc bởi khả năng hấp thụ ánh sáng tốt.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở cây cảnh trường thọ

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