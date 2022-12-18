5 món đồ vật tốt nhất không nên cho người khác mượn vì gây ảnh hưởng đến tài chính, dễ gặp tai bay vạ gió

Cái nôi là vật gắn liền với một đứa trẻ từ khi sinh ra. Người xưa quan niệm rằng em bé nằm trong nôi là một điềm lành. Vì vậy, nếu cha mẹ cho người khác mượn nôi nghĩa là trao đi phúc lành của gia đình, làm giảm vượng khí.

Một lý do khác làm nảy sinh quan niệm tránh cho mượn nôi là do sau một thời gian sử dụng, chiếc nôi có thể bị xuống cấp. Trong khi đó, trẻ nhỏ lại là đối tượng cần được nâng niu, chăm sóc kỹ. Vì vậy, người ta hạn chế cho mượn nôi để tránh sự cố không đáng có xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Nạng

Nạng được dùng khi sức khoẻ suy yếu, hoặc chân gặp vấn đề không thể đi lại bình thường. Việc cho mượn nạng cũng được xem là điều cấm kỵ vì nó đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc.

Dao

Dao là vật sắc nhọn, có sát khí. Vì vậy, việc cho mượn hay tặng dao là bạn đã trao cho người khác một hung khí nguy nghỉ. Tùy đó có thể dẫn tới khả năng tự rước hiểm họa vào thân. Tất nhiên, trong các cuộc gặp mặt tại nhà, việc cho mượn một con dao nhỏ để gọt trái cây là điều chấp nhận được.

Gương

Gương là đồ vật giúp chúng ta chải chuốt hàng ngày, tuy nhiên, trong phong thuỷ, nó là cầu nối giữa 2 thế giới, vì có tính chất phản chiếu nên sẽ hấp thụ cả những điều tích cực lẫn tiêu cực. Vì vậy, bạn không nên cho người khác mượn gương kẻo sẽ gây ra những tai hoạ ngoài ý muốn. Trong nhà có quá nhiều gương cũng sẽ khiến các thành viên trong gia đình nảy sinh bất hoà, cãi vã.

Tượng thần, tượng Phật

Thông thường, người ta có thể tặng tượng Thần Tài khi khai trương cửa hàng hoặc tặng tượng Phật khi bị bệnh. Tuy nhiên, tượng thần, tặng Phật đem đi tặng phải được thỉnh từ chùa, do cao tăng khai quang, không được tùy tiện tặng của nhà và nhận, nếu không vận thế của cả người tặng và người nhận đều bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.