Top 3 loài hoa mang lại vinh hoa phú quý cho gia chủ, càng trồng trong nhà thì càng giàu!

Hồng leo có vẻ đẹp hoang dại và hương thơm nồng nàn. Nó còn có tên là hồng dây, một giống cây leo thường dùng để trang trí trong sân vườn, biệt thự hay khuôn viên cây xanh tại Pháp. Cây có khả năng cho nhiều hoa, đặc biệt là vào mùa hè.

Nếu trồng hồng leo thân gai ở ban công sẽ có tác dụng hóa phúc, mang đến không khí ấm áp và hạnh phúc cho căn nhà của gia chủ.

Hoa hồng leo giúp không gian đẹp hơn, thanh lịch cho nhà ở. Đặc biệt, hoa hồng leo có nhiều màu sắc vì vậy bạn có thể thoải mái lựa chọn màu hoa phù hợp với phong thủy để mang đến tài lộc, may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa mộc

Nếu đang cần vận khí phát triển thì bạn nên đặt hoa mộc trong nhà. Trong tiếng anh hoa mộc tên là osmanthus, từ đồng âm của nó có nghĩa là quý nhân. Hoa có tác dụng thu hút quý nhân phù trợ cho gia đình, thúc đẩy vận khí cho gia chủ. Đồng thời người trong nhà cũng có thể tránh được ảnh hưởng của một số tà khí.

Đặt hoa mộc trong nhà cũng giúp các cặp vợ chồng dễ sinh con trai. Nó có tác dụng tốt trong việc cải thiện vận quý nhân của bé trai, tương lai sau này tươi sáng. Công danh rạng ngời, tài lộc thênh thang, cho nên trong nhà có con nhỏ mới sinh cũng nên bài trí loài cây này như một giải pháp phong thủy tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa mẫu đơn

Có lẽ hoa mẫu đơn đã không còn quá xa lạ gì với tất cả chúng ta. Nhiều người trồng loại hoa này đơn giản chỉ vì thích, một số khác lại trồng với mục đích phong thủy, với mong muốn thu hút sự may mắn, tài lộc vào nhà.

Trong phong thủy, hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự tài lộc, góp phần mang lại may mắn cho gia chủ. Vì vậy, loài hoa này rất thích với với gia chủ làm nghề buôn bán hay kinh doanh. Nếu bạn có mong muốn giàu sang, phú quý hãy trồng một chậu hoa mẫu đơn trong nhà. Trồng hoa mẫu đơn sẽ khiến việc làm ăn ngày càng phát đạt, tấn tới, gia chủ thịnh vượng. Ngược lại, nếu bạn đang gặp phải bất trắc, khó khăn cũng sẽ trở thành thiên thời địa lợi mà còn thúc đẩy được tài vận, làm giàu cho gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.