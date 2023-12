Theo vị lý học, trong người phải có nguồn năng lượng lưu chuyển thì mới có thể giữ được tài lộc. Đây chính là tàng phong tụ khí. Nhưng nếu bạn cứ nhổ nước bọt thì đó chẳng khác nào đem tài khí nhổ hết ra ngoài.

Không giữ vệ sinh cửa nhà sạch sẽ

Nhiều hộ gia đình sống ở chung cư và nhà đất hay có thói quen để tủ giày dép hoặc bày bừa nhiều thứ không mấy sạch sẽ ở trước cửa nhà và chỉ chú ý lau dọn không gian sống bên trong mà bỏ qua cảnh quan bên ngoài.

Phong thủy chiêu tài đặc biệt nhắc nhở rằng, cửa ra vào có tầm quan trọng cực kỳ lớn và ảnh hưởng rất nhiều tới vận khí của người chủ gia đình và các thành viên sinh sống bên trong.

Khi mua nhà, nếu đã không thể thay đổi được hướng nhà thì tốt nhất, hãy giữ cho cửa nhà luôn sạch sẽ, thông thoáng. Toàn bộ luồng khí lưu thông vào căn nhà đều thông qua cửa chính, bất cả đó là khí vượng, tà khí hay thuộc dạng trường khí tốt/xấu cho sức khỏe của con người.

Cửa nhà có sạch thì từ trường trong không gian sống của chúng ta mới ổn định, Thần Tới mới dễ ghé thăm và đem lại may mắn cho gia đình.

Cắn móng tay

Người hay cắn móng tay dễ bị căng thẳng trong công việc, thiếu cảm giác an toàn, có tính nghi ngờ nặng nề, không tin tưởng người khác, có tâm sự gì cũng giấu trong lòng.

Về phương diện tài lộc cùng tình cảm, những người này rất dễ tổn tại. Chẳng những họ khó kiếm tiền mà còn khó giữ tiền. Hôn nhân cũng không trọn vẹn như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Treo bày các vật phẩm may mắn cát tường bừa bãi

Người làm ăn kinh doanh hay có thói quen thỉnh vật phẩm phong thủy cát tường đeo trên người và bày biện, treo đặt những linh vật may mắn tại nhà hoặc cửa hàng, chỗ làm. Nhiều gia đình cũng nhằm mục đích chiêu gọi tài lộc, tăng thêm may mắn mà treo bày các vật phẩm may mắn khắp nơi, từ phòng khách tới phòng ngủ.

Điều cần lưu ý là một khi đã treo, bày, đeo trên người, cần giữ vị trí của những vật phẩm phong thủy chiêu tài này cố định, sạch sẽ, tránh vứt bỏ hoặc kê đặt bừa bãi hoặc vô tâm vô ý không lau chùi, quét dọn thường xuyên. Càng làm đúng theo nguyên tắc này bao nhiêu, chủ nhân càng vượng vận tài lộc và may mắn, dễ được Thần Tài gõ cửa bấy nhiêu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.