Mở cửa bước vào nhà thấy 5 vật này chính là đại kỵ, khi thiết kế nên đặc biệt chú ý

Nhà đẹp 16/12/2022 08:14

Dưới đây là những kiêng kỵ trong phong thủy về thiết kế cửa ra vào, tốt nhất khi mở cửa đừng đập vào mắt là 5 vật dưới đây bởi có thể tình cảm vợ chồng sẽ tan vỡ, sa sút tiền bạc lẫn sức khỏe.

Cửa chính thẳng với ban công

Trong thiết kế nhà của nhiều gia đình, có thể nhìn thấy ban công thẳng cửa. Cách bố trí này không tốt, đặc biệt khi khoảng cách phòng khách ngắn. Người xưa quan niệm, cửa chính và ban công là lối ra vào của tài lộc. Nếu hai hướng này đối nhau, tài lộc khó giữ.

Mặc dù có ban công trong nhà rất đẹp, nhưng ban công thẳng cửa lại không hẳn là điều tốt. Mặc dù có ban công trong nhà rất đẹp, nhưng ban công thẳng cửa lại không hẳn là điều tốt.

Nếu như bạn muốn hóa giải điều này hãy tìm cách đặt chậu cây xanh tươi ở cửa ra vào, vì sẽ luôn mang tới cho con người sự tươi mới, sảng khoái và đầy sức sống từ thiên nhiên. Bạn cũng có thể chọn các loại cây hợp phong thủy, vừa cải thiện tâm trạng lại giúp hấp thụ năng lượng tiêu cực.

Mở cửa thấy cầu thang

Mở cửa thấy cầu thang nhất định sẽ bị hao tài, tốn của. Khi xây dựng theo kiến trúc này, nhiều người không biết rằng chính nó sẽ làm cho nguồn năng lượng phong thủy xộc vào nhà bạn một cách bất ngờ và tập trung không bình thường ở những tầng cao hơn hoặc thấp hơn. Điều đó làm cho căn nhà của bạn bị nhiễu nhí, gia đình không ngừng sa sút về cả tiền bạc lẫn sức khỏe.

Nếu không thể đổi căn nhà khác thì cách tốt nhất là bạn nên mua một bức bình phong, chắn giữa cửa nhà với cầu thang để năng lượng tạt ra hai bên và đi thẳng vào nhà.

Mở cửa nhìn thấy gương hay vật nhọn

Theo phong thuỷ, treo gương đối diện với cửa lớn ra vào đều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ. Về tâm lý, sau mỗi giờ làm việc căng thẳng về nhà với tâm trạng mệt mỏi, đèn chưa mở đã thấy bóng người trong gương lâu ngày sẽ gây ra ám ảnh. Điều này, vừa khiến gia chủ gặp ác mộng lại ảnh hưởng nặng nề tới giấc ngủ, ngủ không sâu.

Theo phong thuỷ, gương đại diện cho những thứ xấu xa và điềm xui. Chính vì thế, gương để ở cửa nhà là điều không nên.

Gương có khả năng phản xạ vì thế để gương nơi cửa chính sẽ ảnh hưởng xấu đến gia chủ, nhất là nữ gia chủ. Gương đẩy hết tài lộc trong nhà ra đường và chặn không cho thần tài vào nhà.

Mở cửa bước vào nhà thấy 5 vật này chính là đại kỵ, khi thiết kế nên đặc biệt chú ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mở cửa thấy nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là nơi có nhiều âm khí, điều không may mắn nhất. Chính vì thế, người ta thường xây nhà vệ sinh vào những vị trí đại hung để "lấy độc, trị độc". Việc vừa mở cửa đã thấy nhà vệ sinh là cực kỳ không may mắn. Những người sống trong đó sẽ gặp khó khăn, nghèo khổ. Đối với nam giới, dễ mắc bệnh thận, bàng quang. Với nữ giới, nhẹ thì ốm vặt, nặng thì mắc bệnh liên quan tới đường sinh sản. Nói tóm lại, để tránh điều này ngay từ khâu thiết kế, chuẩn bị xây dựng bạn nên góp ý với người làm bản vẽ hoặc nếu là mua nhà chung cư thì nhất định không chọn những căn có nhà vệ sinh đối diện cửa lớn.

Mở cửa gặp bình hoa

Theo phong thủy mở cửa gặp bình hoa vốn không là điềm tốt. Tuy nhiên nhiều gia đình lại hay mắc phải lỗi này vì suy nghĩ có thêm bình hoa trang trí sẽ trang nhã hơn.

Các chuyên gia phong thủy lý giải, bình hoa sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, gây ra vận đào hoa xấu cho gia đình. Ví dụ như thường gặp người thứ 3 chen chân, hoặc cặp đôi đã đính hôn nhưng trục trặc mãi không làm đám cưới được...

Mở cửa bước vào nhà thấy 5 vật này chính là đại kỵ, khi thiết kế nên đặc biệt chú ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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