Cuối năm lau dọn bàn thờ đón Tết đừng dùng nước lã: muốn nhận phước lành, xua đuổi hết những thứ đen đuổi thì phải dùng 3 loại nước tụ lộc

Nhà đẹp 13/12/2022 18:03

Nếu đúng với phong thủy, bạn tuyệt đối không nên dùng nước lã để lau bàn thờ mà hãy sử dụng 3 loại nước sau đây chắc chắn sẽ nhận được nhiều may mắn và tài lộc.

Nước rượu pha gừng

Nước rượu pha gừng là một trong những loại nước hoàn hảo để lau bàn thờ. Rượu và gừng là hai loại thực phẩm có tính ẩm và khả năng khử mùi hiệu quả. Gia chủ chỉ cần đập dập 1- 2 củ gừng sau đó pha với rượu trắng mới là gia chủ đã có một loại nước lau bàn thờ đúng chuẩn phong thủy.

Bên cạnh đó, nước rượu pha gừng còn có khả năng làm bóng, tẩy sạch các vết bẩn, vết uế bám lâu ngày trên bát hương đồng, các vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Không chỉ có tác dụng làm sạch rượu trắng và gừng còn có khả năng xua đuổi tà khí, những vận xui đeo bám gia đình. Đem đến cho gia chủ cùng các thành viên trong nhà gia đình những điều tốt lành, may mắn, công danh sự nghiệp thăng hoa, vạn sự được như ý nguyện.

Cuối năm lau dọn bàn thờ đón Tết đừng dùng nước lã: muốn nhận phước lành, xua đuổi hết những thứ đen đuổi thì phải dùng 3 loại nước tụ lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước rượu pha tỏi

Cũng như rượu pha với gừng, nước rượu pha với tỏi là một lựa chọn bạn nên cân nhắc để lau dọn bàn thờ trong dịp cuối năm. Tỏi từ xưa đã được biết đến với công dụng xua đuổi tà ma, sử dụng nước rượu pha tỏi sẽ giúp ngôi nhà bạn có được một luồng sinh khí mới mẻ.

Tỏi và rượu rất dễ tìm, khi kết hợp chúng lại với nhau, bạn sẽ có một hỗn hợp tẩy rửa giúp loại bỏ những vết bẩn cứng đầu, những mảng bám lâu ngày trên bàn thờ, lư hương từ đó mang lại cho bàn thờ một không gian mới mẻ, sạch sẽ.

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần lột vỏ tỏi sau đó ngâm với rượu trong khoảng 7 - 10 ngày là có thể lấy ra để lau chùi bàn thờ. Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể đập dập tỏi sau đó cho vào rượu là có thể sử dụng được ngay.

Cuối năm lau dọn bàn thờ đón Tết đừng dùng nước lã: muốn nhận phước lành, xua đuổi hết những thứ đen đuổi thì phải dùng 3 loại nước tụ lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nấu nước bao sái 5 loại thảo dược

Nước thảo dược hay còn được gọi là nước bao sái, gồm 5 thứ thảo dược (quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn). Để có được thứ nước này, mọi người đun sôi 1,5 lít nước, sau đó cho các nguyên liệu kể trên vào, đun tiếp 2 phút rồi tắt bếp để âm. Lấy nước thảo dược lau dọn bàn thờ và đồ cúng, chú ý lau cẩn thận, tỉ mỉ để tránh rơi vỡ đồ đạc, vật phẩm gia tiên.

Đặc biệt, không phải cứ Tết mới dùng, mọi người có thể ngâm sẵn rượu tỏi, gừng hoặc mua thảo dược để ở nhà để lau dọn bàn thờ thường xuyên, việc này sẽ giúp xua đi những vận xấu đang đeo bám, mang lại luồng khí mới tốt đẹp hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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