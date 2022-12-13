Vợ chồng bất hòa, gia đình ly tán nếu phòng ngủ phạm phải những điều tối kỵ phong thủy!

Nhà đẹp 13/12/2022 13:33

Phong thủy phòng ngủ mà cặp vợ chồng nào cũng cần phải biết để tránh ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, không phải gặp những tai họa không đáng có.

Giường ngủ nằm dưới đèn chùm

Đèn chùm là đồ vật trang trí đẹp, được nhiều người bố trí trong phòng ngủ. Tuy nhiên, nó có thể ảnh hưởng đến phong thủy của căn phòng, tác động xấu đến quan hệ vợ chồng nếu bố trí không đúng cách.

Để đèn chúm phía trên giường sẽ tạo ra áp lực cho người nằm dưới. Nó giống một ngón núi lớn đè nén lên vợ chồng, chia sẽ tình cảm giữa hai người.

Trên thực tế, chùm đèn lớn ngay phía trên giường sẽ khiến mọi người lo lắng về việc đèn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Giường kê sát cửa sổ

Nhiều người nghĩ rằng kê giường sát cửa sổ sẽ thoáng đãng, giúp ích cho giấc ngủ nhưng hoàn toàn không đúng nhé. Xét về thường thức, giường kê quá sát cửa sẽ khiến con người khó ngủ hơn do bị tiếng ồn, ánh sáng và các tác động bên ngoài ảnh hưởng, từ đó tâm tình khó chịu, sức khỏe giảm sút.

Xét về phong thủy, giường kê sát cửa sổ (thường là cửa kính) thì không có điểm tựa vững chắc, vận trình bất định, không tới nơi tới chốn, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự nghiệp. Hiện nay hầu hết nhà cửa đều san sát nhau nên giường kê quá gần cửa sẽ không đảm bảo được tính riêng tư, vận trình tình cảm không thuận lợi, vợ chồng dễ lục đục bất hòa.

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Ảnh minh họa: Internet

Đầu giường đối diện với gương soi

Nhiều gia đình thường đặt gương soi trong phòng ngủ, tuy nhiên bạn nên tránh đặt gương đối diện với đầu giường. Bởi nếu nửa đêm tỉnh giấc, bạn có thể sẽ giật mình khi nhìn thấy mình trong gương.

Nếu tình trạng này kéo dài, nó sẽ gây ảnh hưởng tới trí óc, đặc biệt là với những người yếu bóng vía. Nếu vẫn muốn đặt gương trong phòng ngủ, tốt hơn hết bạn nên đặt gương ở cạnh giường, đương nhiên mặt gương không được soi thẳng vào giường ngủ.

Vợ chồng bất hòa, gia đình ly tán nếu phòng ngủ phạm phải những điều tối kỵ phong thủy! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đầu giường trồng hoặc bày hoa tươi

Hoa tươi có hương có sắc giúp không gian tươi sáng rực rỡ hơn nhưng không nên bày hoặc trồng hoa tươi ở đầu giường ngủ, sẽ chiêu dụ đào hoa dữ phá hoại hạnh phúc gia đình. Điều này khiến vợ chồng đều có khả năng có tình cảm riêng bên ngoài, ảnh hưởng tới mối quan hệ đang có nên tốt nhất là tránh đi.

Đặt vật nặng trên đầu giường

Nhiều gia đình thường lắp điều hòa, tivi hay ảnh cưới,… ngay trên đầu giường mà không biết rằng đây là một trong những cấm kỵ phong thủy phòng ngủ. Nguyên nhân là do khi đặt vật nặng trên đầu giường, người nằm ở dưới sẽ có tâm lý bất an, sợ vật nặng rơi trúng người, từ đó dễ dẫn đến tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon, tâm trạn bồn chồn, lo âu.

Ngoài ra, nếu đặt điều hòa ở đầu giường hoặc đối diện giường thì khí lạnh sẽ thổi thẳng về phía thân thể bạn, dễ khiến người nằm trên giường bị cảm lạnh, đau đầu. Còn nếu đặt các thiết bị điện tử như tivi, điện thoại,… bức xạ phát ra từ chúng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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