5 cây cảnh đặt trong nhà sinh tài sinh lộc, thu hút năng lượng tốt, nhà nào cũng nên có một cây

Mặc dù cây cảnh này không dễ chăm sóc, người bận rộn sẽ không thích trồng nhưng với gia đình giàu có, có người chuyên nghiệp chăm sóc cây cảnh thì không có vấn đề gì.

Cây cảnh vạn niên thanh (tên tiếng Anh là Dieffenbachia Amoena), thuộc họ Ráy (Araceae). Vẻ ngoài rực rỡ, sang trọng của nó khiến nhiều gia đình giàu có đều yêu thích trồng trong nhà hoặc sân vườn.

Trong phong thủy, vạn niên thanh trong nhà tức là thu hút tài lộc, may mắn và thịnh vượng đến cho gia chủ. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Đây là loại cây được rất nhiều người lựa chọn, được xem là cây phong thủy trồng trong nhà được ưa chuộng nhất. Những tán lá sum suê tượng trưng cho sự phát triển của gia chủ về kinh tế. Tiền bạc nhiều không đếm hết. Hơn nữa, lá đẹp, bóng, xanh mượt, tán cân đối và tương đối dễ tính.



Ảnh minh họa: Internet

Cây ngọc ngân

Không chỉ có tên gọi mang ý nghĩa tiền tài, may mắn, cây ngọc ngân còn có ý nghĩa gắn kết sự yêu thương giữa mọi người trong gia đình. Khi đặt trong phòng khách, loại cây này tượng trưng cho ý nghĩa tài lộc.

Trên đây là những loại cây cảnh mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho gia chủ khi đặt trong phòng khách. Chủ nhà có thể dựa theo bố cục phòng khách, nhu cầu sử dụng, sở thích... của mình để lựa chọn loại cây phù hợp, tốt cho phong thủy phòng khách.

Ảnh minh họa: Internet

Cây kim ngân

Kim ngân là một trong những loại cây cảnh được nhiều người ưa chuộng nhất khi đặt trong nhà, riêng tên của loài cây này (kim ngân: tiền vàng) đã mang đến ý nghĩa giàu có và may mắn.

Loại cây cảnh phong thủy này thường được đặt ở khu vực cửa chính của phòng khách. Ngoài các yếu tố về mặt phong thủy được rất nhiều người quan tâm ở loại cây này, cây có khả năng hấp thụ Formaldehyd, làm sạch không khí, lọc bớt các khí độc sinh ra khói bụi công nghiệp hoặc do sử dụng điều hòa lâu ngày.

Cây ngọc bích

Ngọc bích là một loại cây trong họ sen đá. Theo kinh nghiệm mà phong thủy cổ đại truyền lại, nếu đặt cây ngọc bích vào đúng vị trí sẽ giúp mang lại sức khỏe và sự may mắn cho gia chủ. Cũng như các cây khác trong dòng họ sen đá, ngọc bích có sức sống rất mãnh liệt, sinh sản dễ dàng, chỉ cần đặt lá xuống đất ẩm nó sẽ nảy mầm thành nhiều cây con mới. Với hình dáng như giọt ngọc và màu xanh đặc trưng, ngọc bích không chỉ là biểu tượng của sự chia sẻ và tình bạn mà còn mang ý nghĩa may mắn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.