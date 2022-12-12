5 linh vật phong thủy nhà nào cũng nên sắm đặt ở phòng khách trong dịp tết 2023

Nhà đẹp 12/12/2022 13:29

Đặt thêm những linh vật phong thủy này trong nhà, đặc biệt là ở phòng khách có thể giúp bạn may mắn, gia tăng tiền tài, thăng quan tiến chức ở năm 2023.

Hổ 

Trong phong thủy, người ta thường nhắc đến Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ (tức là rồng xanh bên trái, hổ bên phải). Trong đó, hổ là một trong những linh vật có sức mạnh to lớn thứ 2 sau rồng và thường gắn liền với rồng như một cặp bổ trợ sức mạnh.

Hổ là hình ảnh đại diện cho sức mạnh, uy quyền, biểu tượng cho sự nghiệp, công danh, học hành và sự thăng tiến trong công việc. Hổ cũng là linh vực để tiếp khi cho cát tinh Lục Bạch, Bát Bạch. Do đó, vật phẩm phong thủy liên quan đến hổ cũng có thể hỗ trợ cho người tuổi Dần.

Không những thế, tượng hổ cũng là vật phẩm trấn trạch rất tốt trong phong thủy. Hổ phong thủy mạ vàng thuộc hành Kim, mang cát khi vô cùng lớn đến cho chủ nhân.

Tỳ Hưu

Linh vật có tác dụng chiêu tài tác lộc, may mắn về tài lộc, sức khỏe, công danh sự nghiệp, trấn trạch trừ tà khí, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà.

Các nhà phong thủy hay dùng Tỳ Hưu để hóa giải "Ngũ Hoàng Đại Sát" – một sát tinh trong phong thủy thường gây điều bất lợi cho các thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận. Tỳ hưu hóa giải cả hướng nhà, hướng công ty, hướng văn phòng, hướng cửa hàng, bị phạm Tam sát, phạm Thái Tuế, thì người nhà mắc nhiều bệnh, gặp hạn xấu và hướng nhà, hướng công ty, hướng văn phòng, hướng cửa hàng,

Tỳ hưu hóa giải cả sát khí của sao Nhị Hắc chiếu (chủ bệnh tật đau đớn, da thịt đau nhức xương cốt nhức mỏi, huyết quang…).

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Ảnh minh họa: Internet

Thiềm thừ

Thiềm thừ hay còn gọi là cóc ba chân. Thiềm thừ có nhiều tạo hình, nhưng tạo hình phổ biến nhất vẫn là cóc vàng 3 chân, miệng ngậm tiền vàng, chân dẫm đống tiền xu. Cóc vàng là biểu tượng của sự may mắn trong tiền bạc, tiền vào như nước.

Vị trí tốt nhất để đặt 3 chân cóc là ở trên trang thờ Thần Tài hoặc Thổ địa. Ban ngày nên đặt thiềm thừ hướng ra ngoài ngụ ý cóc ra ngoài kiếm tiền, ban đêm nên đặt thiềm thừ quay đầu vào nhà ngụ ý cóc đem tiền về nhà. Thiềm thừ là linh vật phong thủy không những đem lại tiền tài mà còn mang ý nghĩa bảo vệ gia đình, bảo vệ tài sản của gia đình.

Long quy

Là linh vật tốt lành mọi nhà đều bày được. Long quy mang ý nghĩa trường thọ, chiêu tài hóa sát, trấn trạch…. Trưng Long Quy ở chỗ cao ráo, sạch sẽ. Để Long Quy chiêu tài thì cần đặt ở hướng ra cửa chính ngôi nhà.

5 linh vật phong thủy nhà nào cũng nên sắm đặt ở phòng khách trong dịp tết 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngựa

“Mã đáo thành công” chính là ý nghĩa của biểu tượng của ngựa. Ngựa là con vật trung thành, tận tụy với chủ nhân. Ngựa là bước chân đưa chủ nhân tới nhiều nơi, nhiều vùng đất mới. Đặt ngựa ở văn phòng, bàn làm việc sẽ giúp cho công việc thuận lợi, thành công, kinh doanh phát triển. Những người sếp làm kinh doanh thường đặt ngựa ở bàn làm việc để cầu mong sự thành đạt. Kể cả khi đi du lịch hay công tác,  các tượng ngựa thường được nhiều người mang theo mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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